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Xavier Niel rachète un ancien centre de santé à Lyon pour 7,5 millions d'euros : son projet ne plaît pas à tout le monde

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Xavier Niel rachète un ancien centre de santé à Lyon pour 7,5 millions d'euros : son projet ne plaît pas à tout le monde

Xavier Niel investit dans l'immobilier lyonnais.

Le fondateur de Free aurait récemment fait l'acquisition d'un immeuble situé au 10 rue de Sévigné, dans le 3e arrondissement de Lyon, pour un montant de 7,5 millions d'euros, selon les informations du média économique L'Informé.

Cette opération, présentée comme son premier investissement immobilier direct à Lyon, a été réalisée par l'intermédiaire de NJJ Sévigné, une société parisienne appartenant à la holding personnelle de l'homme d'affaires.

Deux start-up et 200 salariés attendus

D'une superficie de près de 2 000 m², le bâtiment doit être transformé en bureaux pour accueillir deux start-up liées à Xavier Niel.

Environ 200 salariés, actuellement installés dans des locaux partagés du 6e arrondissement, pourraient ainsi rejoindre cette nouvelle adresse.

Mais ce projet marque également la fin d'une longue histoire médicale. L'immeuble abritait autrefois un établissement de la Fondation Dispensaire général de Lyon, présent sur le site depuis 1818.

En 2023, la fondation avait décidé de fermer ce centre de santé, malgré l'opposition de médecins, afin de concentrer ses activités sur ses deux autres implantations, à Gerland et Vaulx-en-Velin. L'établissement réalisait alors environ 100 000 consultations par an.

Confrontée à des difficultés financières persistantes, la fondation a par ailleurs sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en septembre dernier.

Un projet immobilier contesté devant la justice

La reconversion de l'ancien dispensaire ne fait toutefois pas l'unanimité dans le quartier. Les travaux de rénovation et de surélévation du bâtiment suscitent des inquiétudes parmi certains riverains et copropriétés voisines.

Selon L'Informé, l'une de ces copropriétés a engagé une procédure judiciaire contre NJJ Sévigné en début d'année. Elle aurait toutefois été déboutée par le tribunal administratif de Lyon.

Un permis de construire modificatif serait désormais à l'étude, alors que les travaux sont déjà engagés sur place.

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Xavier Niel

7 commentaires
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CQQFD69! le 13/11/2026 à 15:27

"Un permis de construire modificatif serait désormais à l'étude, alors que les travaux sont déjà engagés sur place."
Permis à l'étude mais travaux déjà engagés : c'est ce qui cloche !
Après s'il respecte l'architecture de facade initiale en conservant le caducée, et qu'il ne dépasse pas le bâtiment sur la droite, je ne vois pas où se situera le problème.

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bassta le 13/11/2026 à 15:25
Caché ce sein que je ne saurasi voir a écrit le 13/11/2026 à 15h01

Minitel rose, sex-shop. Oui ? Et ?... Concrètement tu as quoi à dire ? En dehors de nous faire part de tes angoisses de cul-béni, cela va de soi.

J'ai eu l’occasion dans mon métier de soignant d'écouter les confidences d'une jeune fille contrainte par sa situation économique de "travailler" pour le Minitel rose. Je ne vous souhaite pas d’être obligé de raconter des cochonneries comme elle a été obligée de le faire.

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Ex Précisions le 13/11/2026 à 15:16
On vit une époque formidable a écrit le 13/11/2026 à 14h59

Le roi des glandeurs, dont la seule capacité est de tout commenter, tous les jours, qui critiquent ceux qui bossent et investissent. On croit rêver, mais il est fier de lui-même.

Merci ça me touche ;-)

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Caché ce sein que je ne saurasi voir le 13/11/2026 à 15:01
bassta a écrit le 13/11/2026 à 14h18

Ce monsieur qui n'a même pas terminé sa classe prépa à l'ESME a commencé sa carrière dans le Minitel rose,les sex-shop et les peep-show. Il a soutenu l'ascension de notre président de la république et le lancement de "En marche". Il n'a rien a envier aux oligarques russes (voir sa biographie sur wikipédia).

Minitel rose, sex-shop. Oui ? Et ?... Concrètement tu as quoi à dire ? En dehors de nous faire part de tes angoisses de cul-béni, cela va de soi.

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On vit une époque formidable le 13/11/2026 à 14:59
Ex Précisions a écrit le 13/11/2026 à 14h03

Les 1ers de cordée font ce qu'ils veulent en France, s'il a mis officiellement des emplois là dessus les riverains ne peuvent rien à part râler.

Le roi des glandeurs, dont la seule capacité est de tout commenter, tous les jours, qui critiquent ceux qui bossent et investissent. On croit rêver, mais il est fier de lui-même.

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Et oui le 13/11/2026 à 14:58
Sauf que .. a écrit le 13/11/2026 à 14h47

Il n'apporte aucun emploi et c'est écrit dans l'article .. " Environ 200 salariés, actuellement installés dans des locaux partagés du 6e arrondissement, pourraient ainsi rejoindre cette nouvelle adresse." ...
Les 200 employés vont simplement changer d'arrondissement .

Et les 200 emplois c est le pere Noel qui les avaient créés...?
merci de les avoir conservés et pas délocalisés.

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Une autre solution plus simple le 13/11/2026 à 14:49

La solution aurait été que les riverains, soucieux de leur cadre de vie, passe à la banque fassent un prêt pour soutenir ce centre médical
Si les médecins qui oeuvraient dans ce centre n'ont pas soutenu leur outil de travail, c'est qu'ils avaient un doute
Trop facil de raler après

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Sauf que .. le 13/11/2026 à 14:47
mat a écrit le 13/11/2026 à 13h07

on apporte des emplois, on rénove du bâti à l’abandon. et les gens sont mécontents. pas étonnant que ce pays n’avance pas. merci à M. Niel de prendre des risques pour dynamiser notre territoire. n’en déplaise aux communistes qui veulent détruire notre nation.

Il n'apporte aucun emploi et c'est écrit dans l'article .. " Environ 200 salariés, actuellement installés dans des locaux partagés du 6e arrondissement, pourraient ainsi rejoindre cette nouvelle adresse." ...
Les 200 employés vont simplement changer d'arrondissement .

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bassta le 13/11/2026 à 14:18

Ce monsieur qui n'a même pas terminé sa classe prépa à l'ESME a commencé sa carrière dans le Minitel rose,les sex-shop et les peep-show. Il a soutenu l'ascension de notre président de la république et le lancement de "En marche". Il n'a rien a envier aux oligarques russes (voir sa biographie sur wikipédia).

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Ex Précisions le 13/11/2026 à 14:03

Les 1ers de cordée font ce qu'ils veulent en France, s'il a mis officiellement des emplois là dessus les riverains ne peuvent rien à part râler.

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Patoche69008 le 13/11/2026 à 13:32

Un double bonus....Si cela peut épargner des cerveaux innocents de la maladie mentale... Pour démolir et construire un gratte-ciel...C'est Bien mieux ainsi plutôt que le bâtiment soit squatté par des Roumains ou des gens des pays de l'est qui font les costauds aux arrêts de tramways.

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Jérémy le 13/11/2026 à 13:30
mat a écrit le 13/11/2026 à 13h07

on apporte des emplois, on rénove du bâti à l’abandon. et les gens sont mécontents. pas étonnant que ce pays n’avance pas. merci à M. Niel de prendre des risques pour dynamiser notre territoire. n’en déplaise aux communistes qui veulent détruire notre nation.

M. Niel ne prend aucun risque, renseigne-toi.

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Cvérité le 13/11/2026 à 13:16

Un véritable scandale que supprimer ce centre medical de qualité dont toutes les explications pour justifier sa fermeture ne sont que honteux mensonges pour démolir encore les services de santé et faire des profits pour du privé sur le dos des patients..mais où sont nos protestataires du samedi, syndicats et partis politique dits "du peuple?"

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mat le 13/11/2026 à 13:07

on apporte des emplois, on rénove du bâti à l’abandon. et les gens sont mécontents. pas étonnant que ce pays n’avance pas. merci à M. Niel de prendre des risques pour dynamiser notre territoire. n’en déplaise aux communistes qui veulent détruire notre nation.

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