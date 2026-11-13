Xavier Niel rachète un ancien centre de santé à Lyon pour 7,5 millions d'euros : son projet ne plaît pas à tout le monde

Le fondateur de Free aurait récemment fait l'acquisition d'un immeuble situé au 10 rue de Sévigné, dans le 3e arrondissement de Lyon, pour un montant de 7,5 millions d'euros, selon les informations du média économique L'Informé.

Cette opération, présentée comme son premier investissement immobilier direct à Lyon, a été réalisée par l'intermédiaire de NJJ Sévigné, une société parisienne appartenant à la holding personnelle de l'homme d'affaires.

Deux start-up et 200 salariés attendus

D'une superficie de près de 2 000 m², le bâtiment doit être transformé en bureaux pour accueillir deux start-up liées à Xavier Niel.

Environ 200 salariés, actuellement installés dans des locaux partagés du 6e arrondissement, pourraient ainsi rejoindre cette nouvelle adresse.

Mais ce projet marque également la fin d'une longue histoire médicale. L'immeuble abritait autrefois un établissement de la Fondation Dispensaire général de Lyon, présent sur le site depuis 1818.

En 2023, la fondation avait décidé de fermer ce centre de santé, malgré l'opposition de médecins, afin de concentrer ses activités sur ses deux autres implantations, à Gerland et Vaulx-en-Velin. L'établissement réalisait alors environ 100 000 consultations par an.

Confrontée à des difficultés financières persistantes, la fondation a par ailleurs sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en septembre dernier.

Un projet immobilier contesté devant la justice

La reconversion de l'ancien dispensaire ne fait toutefois pas l'unanimité dans le quartier. Les travaux de rénovation et de surélévation du bâtiment suscitent des inquiétudes parmi certains riverains et copropriétés voisines.

Selon L'Informé, l'une de ces copropriétés a engagé une procédure judiciaire contre NJJ Sévigné en début d'année. Elle aurait toutefois été déboutée par le tribunal administratif de Lyon.

Un permis de construire modificatif serait désormais à l'étude, alors que les travaux sont déjà engagés sur place.