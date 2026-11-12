Des convoyeurs de fonds travaillant pour une bijouterie ont été la cible d'un braquage ce jeudi 12 novembre, au niveau du 9 quai André-Lassagne, dans le 1er arrondissement.

Selon les informations du Progrès, deux coups de feu auraient été tirés au cours de cette attaque, d'après plusieurs témoignages recueillis sur place.

Les malfaiteurs auraient également porté des brassards orange de type police au moment de l'attaque.

Selon nos informations, les braqueurs n'ont toutefois pas réussi leur coup, puisqu'ils ont pris la fuite sans parvenir à dérober les fonds.

Toujours selon nos informations, l'un des convoyeurs de fonds a été blessé au cours de cette attaque. Son pronostic vital n'est toutefois pas engagé. Les circonstances exactes de ses blessures restent à préciser.

Après les faits, les auteurs auraient quitté les lieux à bord d'une voiture blanche, aperçue circulant à vive allure et à contresens en direction du tunnel de la Croix-Rousse.

Un dispositif policier a été déployé dans le secteur en milieu de journée.

De son côté, le parquet de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Lyon annonce avoir immédiatement ouvert une enquête pour "tentative de vol avec arme en bande organisée" et "participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime en bande organisée."

Les investigations ont été confiées à la direction de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS), chargée "d’identifier et interpeller les auteurs de ces faits."