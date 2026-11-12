Des convoyeurs de fonds travaillant pour une bijouterie ont été la cible d'un braquage ce jeudi 12 novembre, au niveau du 9 quai André-Lassagne, dans le 1er arrondissement.
Selon les informations du Progrès, deux coups de feu auraient été tirés au cours de cette attaque, d'après plusieurs témoignages recueillis sur place.
Les malfaiteurs auraient également porté des brassards orange de type police au moment de l'attaque.
Selon nos informations, les braqueurs n'ont toutefois pas réussi leur coup, puisqu'ils ont pris la fuite sans parvenir à dérober les fonds.
Toujours selon nos informations, l'un des convoyeurs de fonds a été blessé au cours de cette attaque. Son pronostic vital n'est toutefois pas engagé. Les circonstances exactes de ses blessures restent à préciser.
Après les faits, les auteurs auraient quitté les lieux à bord d'une voiture blanche, aperçue circulant à vive allure et à contresens en direction du tunnel de la Croix-Rousse.
Un dispositif policier a été déployé dans le secteur en milieu de journée.
De son côté, le parquet de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Lyon annonce avoir immédiatement ouvert une enquête pour "tentative de vol avec arme en bande organisée" et "participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime en bande organisée."
Les investigations ont été confiées à la direction de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS), chargée "d’identifier et interpeller les auteurs de ces faits."
Lyon aujourd'hui = Chicago puissance 2Signaler Répondre
En contre sens et avec notre vidéosurveillance des années 2000 vas ton retrouver ce véhicule ?Signaler Répondre
Nous les Français, on prend 135 € d'amendes si on roule à 51km/h dans le tunnel de la croix rousse.Signaler Répondre
Ces racailles auront un simple rappel à la loi et 0€ à payer !!
Salutations distinguées ExP,Signaler Répondre
Nan nan copain, aucune banque française, à ce jour, ne souhaite financer le Rassemblement Nazis. C'est clairement confirmé !
En revanche et en effet, Marine Le Pen la voleuse est bien en contacte avec 2 banques européennes mais pas françaises .
Le ou les banques étrangères souhaitent garder l'anonymat par rapport aux tensions politiques et à la montée de la LFI.
Affaire à suivre !
Non besoin de démontrer une innocence judiciairement constatée et de faire condamner ces "journalistes" aux peines encourues pour faux et usage de faux...Signaler Répondre
Histoire de remettre l'Eglise au milieu du village.
Tu n'as pas suivi l'État était prêt à lui prêter du pognon "pour éviter les ingérences étrangères", annonce de Lecornu fin juillet.Signaler Répondre
Le RN a annoncé mardi qu'ils avaient trouvé 2 banques, qui ne souhaitent pas être citées évidemment...
mediapart n'est pas un journal de fait divers mais d'investigation.Signaler Répondre
je pense qu'après plus de 350 procès gagnés contre 5 perdus ils doivent avoir trop peur à médiapart.
d'ailleurs j'ai une question pour toi qui suis le dossier.
pourquoi jordan dépose 2 plaintes qui prennent du temps et qui engorgent les tribunaux (donc coute de l'argent public c'est encore nicolas qui va payer?) alors que tout pouvait être reglé en 2 mois avec une citation directe?
besoin de temps pour attraper une immunité?
Du coup, vous voilà copain avec la finance… C’est à cela qu’on jauge vos vos raisonnements et vos convictions.Signaler Répondre
On retiendra surtout que vous aimez chercher la m. gratuitement. Chacun ses goûts… 😷
Encore une fois des braqueurs peuvent venir en plein centre de Lyon, et en s'enfuyant ils vont tomber sur le ligne de mire de dizaines et centaines de caméras sans tomber par contre sur une seule patrouille de police...Signaler Répondre
Ce paradigme de la caméra est à revoir...
Rediriger le fric énorme qui y est affecté aux niveaux public et privé pour de véritables présences policières pour quadriller le terrain.
C'est peut-être un braquage du Rassemblement Nazis car, Marine Le Pen a besoin d'environ 11 millions d'euros pour sa campagne présidentielle 2027 et, aucune banque française souhaite prêter cette somme.Signaler Répondre
dieu merci ils ont loupé, j'espère que le convoyeur de fonds n'a été que des égratignures et qu'il n'est pas sérieusement blessé.ras le bol de la délinquance hors de controleSignaler Répondre
Je m'étonne qu'ils n'aient pas déjà publié un article source de la plateforme META indiquant que BARDELLA était à bord de cette voiture....Signaler Répondre
Peut être à cause du lancement de la procédure pénale en faux et usage de faux contre le rédacteur en chef de ce "média"...
Un lien peut être ?
Chronique ordinaire d'un apaisement sans failles...Signaler Répondre
Coups de feu, braquage raté, fuite en prenant des risques mortels, ça sent le coup de génie d'électeurs d'EELV-LFI.Signaler Répondre
Vu le silence de Mediapart sur cette affaire, les braqueurs ne sont pas d'extrême droite.Signaler Répondre
C'est déjà une piste.