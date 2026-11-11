Villefranche-sur-Saône : un engin pyrotechnique explose en pleine classe, le lycée Claude-Bernard ferme ses portes

La violence franchit un nouveau cap au lycée Claude-Bernard de Villefranche-sur-Saône, déjà touché par plusieurs incidents en marge des mobilisations lycéennes de ces dernières semaines.
Cette fois, les faits se sont produits directement dans une salle de classe, en présence d'élèves et de leur professeur.
Lundi matin, vers 10h30, un individu a pénétré dans une salle alors qu'un cours se déroulait. Il a déclenché un engin pyrotechnique avant de prendre immédiatement la fuite.
L'explosion n'a heureusement fait aucun blessé. Deux sacs et le pantalon d'une élève ont toutefois été endommagés.
Les cours à distance jusqu'à nouvel ordre
Face à la gravité de cet incident, la direction du lycée a décidé de suspendre les cours en présentiel dès mardi 10 novembre.
Les enseignements sont désormais assurés à distance, sans date de retour annoncée. L'établissement souhaite notamment permettre aux élèves et aux personnels de surmonter le choc de cet événement.
Selon Le Progrès, une enquête a été ouverte pour retrouver l'auteur des faits. La piste d'un élève de l'établissement est envisagée, sans être confirmée à ce stade.
Cette décision ne concerne pas le collège Claude-Bernard, où les cours continuent normalement.
Des mesures de sécurité renforcées sont néanmoins maintenues, avec notamment des contrôles visuels des sacs et une présence policière.
Le lycée avait déjà connu plusieurs épisodes de tensions cet automne. Sa clôture avait notamment été arrachée lors d'un blocus début octobre, tandis que de nouvelles perturbations avaient conduit à plusieurs interpellations le 5 novembre.
Personnellement, je lui appliquerais la charia!Signaler Répondre
La pire des racailles! On peux féliciter l'EDUCATION NATIONALE (une vraie réussite!).Signaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !Signaler Répondre
Ce n'est pas celle que les poilus ont voulu au prix de leur vie.
Mais les sympathisants D'EELV-LFI s'en moquent.
Mais quand l'état va t il donc réagir, les lycées et aussi le feu aux ehpads en pleine nuit, ce ne sont plus des délinquants mais bien des criminels. Croyez vous que les vieux puissent se sauver en courantSignaler Répondre
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/loire-saccages-et-incendie-volontaire-dans-un-ehpad-pas-de-blesses-20261111
Une honte pour ce gouvernement en dessous de tout.
ultra laxisme, nivellement par le bas et nouvelle france LFI le combo gagnant qui va propulser la france dans les abysses des pays du tier monde...Signaler Répondre
On laisse tout faire, on comprend toutes les vilenies, cela depuis 30 ans. Il faut se taire sinon on est ceci ou cela, on peut même être poursuivi devant les tribunaux. Les associations subventionnées y veillent.Signaler Répondre
Puis l' heure des comptes arrive.
Mais la solution, faut l'attraper et lui mettre 10 ans de tôle! ça fera réfléchir les autres!Signaler Répondre
ça arrivera jamais, tant qu'on aura des juges de merde
Je ne suis pas flic, mais les filières des fouteurs de bordel, existent,Signaler Répondre
- Qui possèdent de l'argent , les proches ou trafiquants de drogue
- Qui a intérêt àmettre le bordel, les mêmes
- Qui touchent souvent des aides indues, ouleur famille ? les mêmes
- Qui financent par leurs addictions aux drogues, les bobos qui sont copains avec encore les mêmes
- Qui envoie la caille, foutre le bordel et piller les commerce, les même
- Qui va réagir , ceux qui les protègent depuis des années,
Il faudrait peut-être arrêté de parler "d'élèves" ou de "lycéens", mais plus clairement de délinquants voire de criminels.Signaler Répondre
Quand on parle d'un assassin, utilise-t-on son activité en premier lieu pour le qualifier ?
Génération Tiktok tasty crousty et la ville a vélo. bravo EELV 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Les écoles deviennent-elles des zones de non-droit ?Signaler Répondre
Plus, aucun contrôle : c'est redevenu la foire à "neu-neu", désormais les gens peuvent rentrer armés dans les établissements scolaires ?Signaler Répondre