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Villefranche-sur-Saône : un engin pyrotechnique explose en pleine classe, le lycée Claude-Bernard ferme ses portes

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Villefranche-sur-Saône : un engin pyrotechnique explose en pleine classe, le lycée Claude-Bernard ferme ses portes

Un individu a déclenché un engin d'artifice en plein cours, lundi 9 novembre, au lycée Claude-Bernard de Villefranche-sur-Saône. Si aucun blessé n'est à déplorer, cet incident a poussé la direction à basculer les enseignements à distance. Une enquête de police a été ouverte pour identifier le responsable.

La violence franchit un nouveau cap au lycée Claude-Bernard de Villefranche-sur-Saône, déjà touché par plusieurs incidents en marge des mobilisations lycéennes de ces dernières semaines.

Cette fois, les faits se sont produits directement dans une salle de classe, en présence d'élèves et de leur professeur.

Lundi matin, vers 10h30, un individu a pénétré dans une salle alors qu'un cours se déroulait. Il a déclenché un engin pyrotechnique avant de prendre immédiatement la fuite.

L'explosion n'a heureusement fait aucun blessé. Deux sacs et le pantalon d'une élève ont toutefois été endommagés.

Les cours à distance jusqu'à nouvel ordre

Face à la gravité de cet incident, la direction du lycée a décidé de suspendre les cours en présentiel dès mardi 10 novembre.

Les enseignements sont désormais assurés à distance, sans date de retour annoncée. L'établissement souhaite notamment permettre aux élèves et aux personnels de surmonter le choc de cet événement.

Selon Le Progrès, une enquête a été ouverte pour retrouver l'auteur des faits. La piste d'un élève de l'établissement est envisagée, sans être confirmée à ce stade.

Cette décision ne concerne pas le collège Claude-Bernard, où les cours continuent normalement.

Des mesures de sécurité renforcées sont néanmoins maintenues, avec notamment des contrôles visuels des sacs et une présence policière.

Le lycée avait déjà connu plusieurs épisodes de tensions cet automne. Sa clôture avait notamment été arrachée lors d'un blocus début octobre, tandis que de nouvelles perturbations avaient conduit à plusieurs interpellations le 5 novembre.

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Villefranche-sur-Saône

12 commentaires
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Jemal Opieh le 11/11/2026 à 16:55
on est foutu a écrit le 11/11/2026 à 15h20

Mais la solution, faut l'attraper et lui mettre 10 ans de tôle! ça fera réfléchir les autres!
ça arrivera jamais, tant qu'on aura des juges de merde

Personnellement, je lui appliquerais la charia!

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Lycéens le 11/11/2026 à 16:42

La pire des racailles! On peux féliciter l'EDUCATION NATIONALE (une vraie réussite!).

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Solidarité 69 le 11/11/2026 à 16:19

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !
Ce n'est pas celle que les poilus ont voulu au prix de leur vie.
Mais les sympathisants D'EELV-LFI s'en moquent.

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lululaberlue le 11/11/2026 à 16:02

Mais quand l'état va t il donc réagir, les lycées et aussi le feu aux ehpads en pleine nuit, ce ne sont plus des délinquants mais bien des criminels. Croyez vous que les vieux puissent se sauver en courant
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/loire-saccages-et-incendie-volontaire-dans-un-ehpad-pas-de-blesses-20261111
Une honte pour ce gouvernement en dessous de tout.

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vrigritos le 11/11/2026 à 15:59

ultra laxisme, nivellement par le bas et nouvelle france LFI le combo gagnant qui va propulser la france dans les abysses des pays du tier monde...

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mine le 11/11/2026 à 15:49

On laisse tout faire, on comprend toutes les vilenies, cela depuis 30 ans. Il faut se taire sinon on est ceci ou cela, on peut même être poursuivi devant les tribunaux. Les associations subventionnées y veillent.
Puis l' heure des comptes arrive.

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on est foutu le 11/11/2026 à 15:20

Mais la solution, faut l'attraper et lui mettre 10 ans de tôle! ça fera réfléchir les autres!
ça arrivera jamais, tant qu'on aura des juges de merde

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La filière le 11/11/2026 à 15:17

Je ne suis pas flic, mais les filières des fouteurs de bordel, existent,
- Qui possèdent de l'argent , les proches ou trafiquants de drogue
- Qui a intérêt àmettre le bordel, les mêmes
- Qui touchent souvent des aides indues, ouleur famille ? les mêmes
- Qui financent par leurs addictions aux drogues, les bobos qui sont copains avec encore les mêmes
- Qui envoie la caille, foutre le bordel et piller les commerce, les même
- Qui va réagir , ceux qui les protègent depuis des années,

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Amusé le 11/11/2026 à 15:15

Il faudrait peut-être arrêté de parler "d'élèves" ou de "lycéens", mais plus clairement de délinquants voire de criminels.

Quand on parle d'un assassin, utilise-t-on son activité en premier lieu pour le qualifier ?

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Gui le 11/11/2026 à 15:13

Génération Tiktok tasty crousty et la ville a vélo. bravo EELV 🤣🤣🤣

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Ex Précisions le 11/11/2026 à 15:02

Les écoles deviennent-elles des zones de non-droit ?

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CQQFD69! le 11/11/2026 à 14:26

Plus, aucun contrôle : c'est redevenu la foire à "neu-neu", désormais les gens peuvent rentrer armés dans les établissements scolaires ?

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