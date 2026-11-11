Villefranche-sur-Saône : un engin pyrotechnique explose en pleine classe, le lycée Claude-Bernard ferme ses portes

La violence franchit un nouveau cap au lycée Claude-Bernard de Villefranche-sur-Saône, déjà touché par plusieurs incidents en marge des mobilisations lycéennes de ces dernières semaines.

Cette fois, les faits se sont produits directement dans une salle de classe, en présence d'élèves et de leur professeur.

Lundi matin, vers 10h30, un individu a pénétré dans une salle alors qu'un cours se déroulait. Il a déclenché un engin pyrotechnique avant de prendre immédiatement la fuite.

L'explosion n'a heureusement fait aucun blessé. Deux sacs et le pantalon d'une élève ont toutefois été endommagés.

Les cours à distance jusqu'à nouvel ordre

Face à la gravité de cet incident, la direction du lycée a décidé de suspendre les cours en présentiel dès mardi 10 novembre.

Les enseignements sont désormais assurés à distance, sans date de retour annoncée. L'établissement souhaite notamment permettre aux élèves et aux personnels de surmonter le choc de cet événement.

Selon Le Progrès, une enquête a été ouverte pour retrouver l'auteur des faits. La piste d'un élève de l'établissement est envisagée, sans être confirmée à ce stade.

Cette décision ne concerne pas le collège Claude-Bernard, où les cours continuent normalement.

Des mesures de sécurité renforcées sont néanmoins maintenues, avec notamment des contrôles visuels des sacs et une présence policière.

Le lycée avait déjà connu plusieurs épisodes de tensions cet automne. Sa clôture avait notamment été arrachée lors d'un blocus début octobre, tandis que de nouvelles perturbations avaient conduit à plusieurs interpellations le 5 novembre.