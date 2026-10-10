Cambriolages de commerces : jusqu’à trois ans de prison ferme pour quatre Roumains à Villefranche

Le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône a condamné quatre ressortissants roumains, âgés de 25 à 50 ans, pour une série de cambriolages de commerces. Mardi 6 octobre, aucun des prévenus n’était présent pour le jugement. Aucun avocat ni aucune des dix-neuf victimes ne s’étaient non plus déplacés.

Trois prévenus ont chacun été condamnés à trois ans de prison ferme. Le plus jeune, qui n’avait aucun casier judiciaire, a reçu une peine de deux ans ferme. Le tribunal a également prononcé un mandat d’arrêt contre le quatuor.

Les coffres-forts ciblés dans six départements

Les faits remontent aux mois de juillet, août et septembre 2021. Les commerces visés se trouvaient sur un territoire allant de Lozanne, dans le Rhône, à l’Ain, la Loire, la Saône-et-Loire, la Savoie et l’Isère. Le mode opératoire se répétait : des repérages précédaient les intrusions, destinées à dérober le contenu des coffres-forts.

Un premier suspect avait été arrêté en octobre 2021. Après un an de détention provisoire, il avait été remis en liberté sous contrôle judiciaire. L’exploitation des images de vidéosurveillance, des traces ADN, des lignes téléphoniques et des véhicules avait ensuite permis d’identifier les trois autres hommes. Déjà visés par un mandat d’arrêt depuis mai 2024, ils restaient introuvables.