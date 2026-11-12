Villefranche-sur-Saône : il agresse les pompiers venus le secourir après une tentative de suicide, la justice le condamne

Ils étaient venus lui sauver la vie. Ils ont finalement été victimes de violences et de menaces.

Lundi 9 novembre, un habitant de Villefranche-sur-Saône comparaissait devant la justice pour des faits commis en janvier dernier, à son domicile situé près de la gare.

Ce jour-là, sa mère avait alerté les secours après une tentative de suicide impliquant des médicaments et de l'alcool.

À leur arrivée, les sapeurs-pompiers avaient découvert le jeune homme allongé au sol. Mais leur intervention avait rapidement dégénéré.

Le prévenu avait frappé les secouristes, projeté une chaise contre une vitre et lancé des bouteilles en direction des pompiers, contraints de se réfugier dans leur véhicule.

Les policiers appelés en renfort avaient dû utiliser un pistolet à impulsion électrique pour parvenir à le maîtriser. Au total, quatre pompiers et sept policiers avaient subi des violences, des outrages ou des menaces de mort.

Une altération du discernement reconnue

Une expertise psychiatrique a établi que le jeune homme souffrait d'une altération de son discernement au moment des faits, sans que sa responsabilité pénale soit écartée.

Devant le tribunal, le prévenu a expliqué ne conserver aucun souvenir de son comportement. Selon sa défense, c'est en découvrant les vidéos de son intervention qu'il aurait pris conscience de la gravité des faits.

Son avocate a également souligné les difficultés psychiatriques rencontrées par son client et les soins dont il bénéficie désormais dans un foyer spécialisé.

Tenant compte de sa situation médicale, de ses excuses et de son parcours de soins, le tribunal caladois a décidé de ne pas prononcer de peine de prison ferme.

L'homme a été condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire renforcé, assorti notamment d'obligations de soins, de travail et d'indemnisation.

Il devra également verser un total de 6 600 euros de dommages et intérêts aux onze pompiers et policiers victimes des faits.