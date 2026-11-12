Villefranche-sur-Saône : il agresse les pompiers venus le secourir après une tentative de suicide, la justice le condamne

Ils étaient venus lui sauver la vie. Ils ont finalement été victimes de violences et de menaces.
Lundi 9 novembre, un habitant de Villefranche-sur-Saône comparaissait devant la justice pour des faits commis en janvier dernier, à son domicile situé près de la gare.
Ce jour-là, sa mère avait alerté les secours après une tentative de suicide impliquant des médicaments et de l'alcool.
À leur arrivée, les sapeurs-pompiers avaient découvert le jeune homme allongé au sol. Mais leur intervention avait rapidement dégénéré.
Le prévenu avait frappé les secouristes, projeté une chaise contre une vitre et lancé des bouteilles en direction des pompiers, contraints de se réfugier dans leur véhicule.
Les policiers appelés en renfort avaient dû utiliser un pistolet à impulsion électrique pour parvenir à le maîtriser. Au total, quatre pompiers et sept policiers avaient subi des violences, des outrages ou des menaces de mort.
Une altération du discernement reconnue
Une expertise psychiatrique a établi que le jeune homme souffrait d'une altération de son discernement au moment des faits, sans que sa responsabilité pénale soit écartée.
Devant le tribunal, le prévenu a expliqué ne conserver aucun souvenir de son comportement. Selon sa défense, c'est en découvrant les vidéos de son intervention qu'il aurait pris conscience de la gravité des faits.
Son avocate a également souligné les difficultés psychiatriques rencontrées par son client et les soins dont il bénéficie désormais dans un foyer spécialisé.
Tenant compte de sa situation médicale, de ses excuses et de son parcours de soins, le tribunal caladois a décidé de ne pas prononcer de peine de prison ferme.
L'homme a été condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire renforcé, assorti notamment d'obligations de soins, de travail et d'indemnisation.
Il devra également verser un total de 6 600 euros de dommages et intérêts aux onze pompiers et policiers victimes des faits.
Altération du discernement l'accusé, ou les juges. En 2026 il y a de quoi se poser la questionSignaler Répondre
Il reprochait peut-être aux pompiers de ne pas avoir appliqué la loi sur le suicide assisté puisqu'il n'a pas reçu cette assistance ?Signaler Répondre
Soyez plus précis dans votre commentaire, qui ressemble beaucoup à du charabiaSignaler Répondre
"Ce jour-là, sa mère avait alerté les secours après une tentative de suicide impliquant des médicaments et de l'alcool."Signaler Répondre
"Une expertise psychiatrique a établi que le jeune homme souffrait d'une altération de son discernement au moment des faits". "Il devra verser un total de 6 600 euros de dommages et intérêts".
A rien y comprendre ! Le jeune homme est suicidaire, il ne souhaite aucune intervention de tiers mais ces derniers lui en imposent quand meme, comme il n'est plus maitre de lui à cause des médicaments et de l'alcool et de sa volonté d'en finir, il provoque un suicide par personne interposée que sont les policiers armés. Au final il est emmené, rétablis MAIS de manière incompréhensive accablé avec une peine de 6 600 Euros. Imaginez ce que ce fardeau supplémentaire pourrait entrainer.
Je lui souhaite un bon rétablissement et qu'il reprenne espoir. J'espère que son avocat fera appel de cette double condamnation car il s'était déjà condamné lui meme.
c'est bien pour ça que les gauchos poussent à la consommation de drogues plutôt que d'alcool. Un reel progres on vous ditSignaler Répondre
n’oublie pas tous tes potes de la nouvelle France qui vivent du trafic de drogues. dans les deux cas les consommateurs sont aussi responsables.Signaler Répondre
l’alcool fait un ravage dans ce pays la droite et l’extrême droite ont toujours opposé pour durcir la vente et la consommation l’alcool provoque des accidents et détruit des familles et coûte cher à la société toujours les mêmes qui refusent les lois utiles pour les françaisSignaler Répondre
Pourquoi vouloir à tout prix quelqu'un de violent ?Signaler Répondre
C'est fou cette attirance pour les médicaments ! Ça pille même les pharmacies en ce moment.Signaler Répondre
Une avocate pour cet ivrogne ? C'est le monde à l'envers. Il mérite une très lourde peine de prison (plus de 30 ans incompressibles) et les obligations de frais de soins suite aux coups et blessures aux forces de l'ordre et aux pompiers.Signaler Répondre
Encore une pauvre victime du système et de la justice à qui on fait porter le chapeau...il faudrait d'abord se poser la question de savoir pourquoi ce jeune homme en était au stade de voulour mettre fin à ses jours.Signaler Répondre
L'altération du discernement mon œil !Signaler Répondre
Il était parfaitement clair quand il a pris de l'alcool et des cachets, c'est au contraire un facteur aggravant...