Près de Lyon : des coups de feu entendus en pleine nuit, le pont de Décines fermé pendant deux soirées

Des coups de feu en pleine nuit, à quelques kilomètres de Lyon ? C'est ce qui attend certains habitants de Décines-Charpieu en cette fin de semaine.

La commune accueille actuellement le tournage du thriller À Cran, réalisé par Samuel Bodin pour Netflix, avec Audrey Fleurot dans le rôle principal.

Pour les besoins de certaines scènes, des tirs à blanc seront effectués sous la supervision d'une équipe spécialisée. La mairie a donc prévenu les riverains de possibles nuisances sonores à des horaires particulièrement tardifs.

Les détonations sont annoncées dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 novembre, entre 2h et 5h, puis dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 novembre, entre 20h et 2h.

Le pont de Décines inaccessible pendant deux nuits

Le tournage aura également des conséquences importantes pour les automobilistes.

Le pont de Décines sera entièrement fermé à la circulation dans les deux sens, selon les horaires suivants :

- Du jeudi 12 novembre à 17h30 au vendredi 13 novembre à 5h30.

- Du vendredi 13 novembre à 17h30 au samedi 14 novembre à 5h30.

Des itinéraires de déviation et une signalisation temporaire seront mis en place.

Audrey Fleurot dans la peau d'une policière

Dans À Cran, Audrey Fleurot incarne Claire Zeller, une commandante de police dont la vie bascule après avoir tué un homme qui l'avait violemment agressée.

Le casting réunit également Camélia Jordana, Mathieu Demy, Jérémy Gillet et Oumar Diaw.

Le réalisateur Samuel Bodin retrouve ainsi Netflix après avoir notamment travaillé sur les séries Marianne et Furies.

Pour les habitants de Décines, le cinéma se traduira surtout, pendant deux nuits, par quelques perturbations sonores et des changements de circulation. Une partie du tournage avait été effectuée également à Villeurbanne, où déjà des explosions avaient été simulées devant l'Hôtel de Ville.