Plombier à Lyon : les bons réflexes face à une fuite

Les problèmes les plus courants

Les appels concernent surtout les fuites (sous un évier, sur un raccord, au pied des WC), les canalisations et WC bouchés qui demandent un débouchage, et les pannes de chauffe-eau.

Viennent ensuite la robinetterie qui goutte, le mécanisme de chasse d'eau à changer et les petits travaux de salle de bain : remplacement d'un mitigeur, d'un siphon ou d'un joint de douche. Dans les bâtiments anciens, des canalisations vieillissantes peuvent aussi provoquer des fuites répétées.

En cas de fuite : trois réflexes

Couper l'arrivée d'eau générale. Le robinet se trouve en général près du compteur, sous l'évier, dans un placard technique ou, en immeuble ancien, sur le palier ou en cave. Mieux vaut le repérer avant d'en avoir besoin.

Mettre en sécurité. Si l'eau approche des prises ou d'appareils électriques, coupez le disjoncteur concerné. Épongez, protégez les meubles et prévenez le voisin du dessous.

Photographier. Les photos de la fuite et des dégâts serviront pour l'assurance. Elles faciliteront la déclaration du dégât des eaux auprès de votre assureur.

Une fois la situation stabilisée, vient le moment d'appeler un plombier. Les Artisans Pros, plombiers à Lyon, entreprise de dépannage et de travaux intervenant partout en France avec son réseau d'artisans partenaires qualifiés, intervient dans les 9 arrondissements et propose un devis gratuit avant intervention.

Horaires, délais et prix

Le délai d'intervention dépend de la disponibilité des artisans, de l'heure de l'appel et de la circulation dans l'agglomération. Pour une fuite contenue, une intervention programmée le lendemain coûte souvent moins cher qu'un déplacement en soirée.

Le prix final se compose généralement de plusieurs éléments :

les frais de déplacement ;

la main-d'œuvre, au forfait ou à l'heure ;

les pièces remplacées ;

d'éventuelles majorations le soir, le week-end ou les jours fériés.

À titre indicatif, les tarifs démarrent autour de 65 € pour le déplacement, 80 € pour le débouchage d'un évier, 90 € pour une fuite réparée sans soudure, 95 € pour une canalisation et 110 € pour des WC bouchés. Une recherche de fuite non visible part de 395 €. Ces montants, parfois limités à la main-d'œuvre, sont toujours confirmés par un devis gratuit. Côté horaires, l'accueil est généralement assuré du lundi au samedi, de 7h30 à 22h.

Comment choisir un professionnel sérieux

Quelques vérifications suffisent pour éviter les mauvaises surprises :

un numéro SIRET valide, vérifiable sur l'annuaire officiel des entreprises ;

une assurance responsabilité civile professionnelle et, pour les travaux concernés, une garantie décennale ;

un devis écrit, daté, détaillé et signé avant tout début de travaux ;

des tarifs annoncés clairement, déplacement compris ;

un paiement traçable (carte, virement ou chèque) ;

une facture détaillée à la fin de l'intervention.

Hors urgence, comparer deux ou trois devis permet de situer les prix et de juger la précision des propositions. Méfiez-vous d'un tarif communiqué uniquement à l'oral ou d'une demande de paiement en espèces sans justificatif.

Chez Les Artisans Pros, les plombiers partenaires interviennent à Lyon et dans tout le département, avec un devis remis avant toute intervention.

Anticiper pour gagner du temps

Savoir où se trouve son robinet d'arrêt, conserver ses factures d'entretien et faire contrôler régulièrement son chauffe-eau limitent les dégâts le jour où une fuite survient. Avec ces quelques repères, un incident de plomberie reste le plus souvent une contrainte passagère.