"Non, Monsieur le Ministre, les lycées ne sont pas revenus à un fonctionnement normal." Dans un communiqué daté du 10 novembre, l’assemblée générale répond aux déclarations du ministre Geffray, qui affirme que la quasi-totalité des lycées fonctionnent normalement.

Les personnels décrivent une autre situation : fermetures administratives à répétition, cours à distance et classes clairsemées, qui empêcheraient selon eux les élèves de progresser normalement dans les programmes. Ils contestent aussi l’efficacité pédagogique du distanciel et estiment qu’il sert à empêcher les rassemblements devant les lycées ou les assemblées générales dans les établissements.

Des revendications sur les classes, les bâtiments et les salaires

L’assemblée générale appelle à la suppression de Parcoursup et à l’ouverture de places supplémentaires dans l’enseignement supérieur. Elle réclame aussi un plan pluriannuel de rénovation des lycées, doté de plusieurs milliards d’euros, ainsi que des recrutements pour remplacer les personnels absents.

Elle demande des classes de moins de 30 élèves à tous les niveaux, et de moins de 25 dans les lycées des quartiers populaires. Côté rémunérations, le collectif revendique une hausse de 20 % du point d’indice, qui représenterait, selon son communiqué, environ 400 euros supplémentaires en début de carrière pour un enseignant certifié ou un professeur des écoles. Il réclame également une revalorisation immédiate pour les AESH et les AED précaires.

Les sanctions contre les lycéens dans le viseur

Le texte dénonce la réponse apportée aux mobilisations : présence policière devant les établissements, fouilles menées par des agents de sécurité privée, menaces, insultes et interpellations. L’assemblée générale demande la fin de la présence policière devant les lycées et de la répression.

Elle s’oppose aussi aux sanctions administratives et aux conseils de discipline visant des élèves mobilisés sur les blocus. Ses demandes : une amnistie totale et immédiate, ainsi que la suppression des absences sur les bulletins scolaires et dans les dossiers Parcoursup.

Enfin, les personnels refusent ce qu’ils qualifient de "chantage à l’examen". Ils réclament des allègements de programmes pour le baccalauréat dans toutes les disciplines sanctionnées par une épreuve finale.

L’appel à la grève et à la manifestation du mardi 17 novembre doit se poursuivre par une assemblée générale après le défilé, afin de décider des suites du mouvement avec les lycéens, les étudiants et les autres secteurs mobilisés.