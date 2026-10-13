Mobilisation lycéenne et étudiante à Lyon : 11 000 manifestants, neuf interpellations et cinq blessés

Mise à jour à 16h30 : Neuf interpellations ont été réalisées aujourd’hui notamment pour des tirs de mortiers, des incendies de poubelles, la détention de projectiles ou d’armes prohibées. Cinq personnes ont été blessées, dont quatre policiers et gendarmes.
Au total, depuis le début des mobilisations le 29 septembre dernier, 234 interpellations ont été décomptées au sein du département. 66 blessés sont à déplorer, dont 7 personnels de l’éducation nationale et 54 membres des forces de l’ordre.
Mise à jour à 13h45 : Les forces de l'ordre appellent le cortège officiel à se disperser, après l'attaque d'une station-service par des individus.
Mise à jour à 13h : Selon la Préfecture, 11 000 manifestants ont été comptés dans les rangs du cortège. Une nouvelle interpellation a été signalée, portant à 8 le nombre de personnes arrêtées depuis le début de la matinée. Un groupe de tête hostile a été dispersé par la police, le cortège a pu reprendre sa progression.
Mise à jour à 11h55 : Les tensions se poursuivent au sein de la manifestation lycéenne et étudiante à Lyon. Selon la préfecture du Rhône, plusieurs individus cagoulés ont brisé la porte d'entrée d'un immeuble dans le secteur de Thiers. Malgré l'intervention du service d'ordre, ces derniers sont revenus sur les lieux. En parallèle, les forces de l'ordre ont été visées par des jets de projectiles, les contraignant à faire usage de moyens lacrymogènes. Les services de l'État ont demandé aux organisateurs de faire avancer le cortège, afin de reprendre le contrôle de la situation, après la dispersion momentanée d'un groupe considéré comme à risque.
Mise à jour à 11h45 : Les dégradations se multiplient ce mardi matin en marge de la manifestation lycéenne et étudiante à Lyon. Selon nos informations, de nombreuses caméras ont été prises pour cible par des casseurs, certaines étant recouvertes de tags, tandis que d'autres ont été endommagées à l'aide d'objets contondants. Plusieurs devantures de magasins ont également été taguées sur le passage du cortège. Les blacks blocs s'en sont aussi pris aux banques, comme la Caisse d'Epargne cours Lafayette.
Mise à jour à 11h15 : Après un départ dans le calme, les premières dégradations ont été constatées au sein de la manifestation lycéenne et étudiante ce mardi matin à Lyon. Plusieurs individus ont notamment pris pour cible des panneaux publicitaires, qu'ils ont dégradés avant de tenter d'y mettre le feu. Ces incidents marquent les premières tensions au sein du cortège, qui progressait jusqu'alors sans dégradation signalée.
Mise à jour à 10h44 : Selon un nouveau bilan communiqué à 10h44, 11 établissements scolaires et universitaires ont été impactés depuis le début de la journée. En parallèle, les forces de l'ordre ont procédé à sept interpellations, notamment pour des tirs de mortiers d'artifice, des incendies de poubelles et des faits de détention d'armes prohibées.
Mise à jour à 10h38 : La manifestation des lycéens, étudiants et enseignants a débuté ce mardi matin dans le 3e arrondissement de Lyon. Parti de la place Guichard, le cortège s'est mis en mouvement peu avant 10h40 et devait rejoindre quelques minutes plus tard la rue Rabelais.
Mise à jour à 9h22 : De nouvelles tensions ont éclaté ce mardi matin à Lyon, en marge de la mobilisation lycéenne et étudiante. Les forces de l'ordre ont fait usage de grenades lacrymogènes devant le lycée Ampère, après plusieurs jets de projectiles.
Mise à jour à 8h15 : La mobilisation touche également Villeurbanne ce mardi matin. Un rassemblement a été signalé devant l'École nationale de musique, qui restera fermée pour la journée.
Article initial : La préfecture a recensé sept établissements perturbés ce mardi matin dans l'agglomération lyonnaise. Avant le coup d'envoi d'une nouvelle manifestation à 10h au départ de la place Guichard dans le 3e arrondissement, lycéens et étudiants ont parfois bloqué leur établissement ou ont fait face aux forces de l'ordre.
Quatre lycées ont ainsi connu des rassemblements. Il s'agit d'Ampère, de Branly, de Blaise-Pascal et de Fitzgerald.
Côté enseignement supérieur, Sciences Po Lyon, mais aussi l'ENS et l'INSA se sont joint au mouvement.
Enfin, les universités Lyon 2 et Lyon 3 restent fermées ce mardi, avec des cours en distanciel.
qu'est ce que t'en a faire de toutes façons tu n 'iras pas voté comme tu fais depuis 2007 et ton merveilleux vote bayroud.Signaler Répondre
t'es toujours fonctionnaire?
On peut se dire que nos fameux président souhaitait peut être cette situationSignaler Répondre
On le dit faible mais il joue avec ses mouvements. Ré-écouter un peu ses discours il glisse quasiment à chaque fois des petites phrases décoloniales voir indigénistes
Par ses agissements depuis des années, il a amené le pays vers le gouffre et il partage l'icône de l'extrême gauche actuelle à savoir le "drapeau palestinien".
Donc une question idiote: ce mécanisme psychique de "terre brûlée" est il volontaire ou inconscient. Vous allez me dire c'est un ancien banquier millionnaire ... Pigasse c'est quoi ? oui vous avez bien des personnalités "bipolaire" qui jouent sur l'extrême gauche pour leur business.
Macron ou Pigasse se sont réellement des "faux gauchistes" mais de "vrais opportunistes" ils ne réfléchissent que via des lignes supplémentaires sur leurs comptes bancaires.
des nuages qui font 37% d'intentions de vote !Signaler Répondre
effectivement, j’ai dejà été témoin. Dans le 2eme. Ils cassent les portes pour rentrer dans les immeubles. Organisés en petites meutes de 3 ou 4. Pour que ça se propage, c’est qu’il n’y a pas de risque pour eux: la loi interdit de défendre son bien, la police est débordée, la Justice en France est celle que nous connaissons.Signaler Répondre
Et Ca La l'âne confirme il est bien toujours un âne.Signaler Répondre
Oui mais Coralie n'a toujours pas compris que les riches peuvent toujours aller ailleurs, elle elle restera et pourra toujours pleurer sur sa vie de m... . parce que ce n'est pas Mélanchon qui va la sauver, lui il se sert des autres mais il ne pense qu'à lui.Signaler Répondre
Peut être que dans 20 ans elle aura compris. A 18 ans on est souvent de gauche, plein d'illusions, un idéalisme d' adolescents , une méconnaissance des structures sociales, une utopie et puis heureusement avec un peu de chance la vie nous apprend ce qu'est la gauche avant qu'il ne soit trop tard.
D autant que partiront, ou commencent a partir, les médecins, chercheurs, ingenieurs.Signaler Répondre
Ill ne restera que les bacs +5 en sociologie pour vous opérer ou soigner votre cancer....
Mais solidaire vous vous tiendrez tous la main pour vous tenir chaud devant des hôpitaux, écoles vides, et dialogueraient avec empathie avec les voleurs, puisque la police nationale en existera plus....
Perso, réaliste, ma famille et moi avons travaillé dur et avons les moyens de partir..
105 pourcents des Marseillais exagèrent.Signaler Répondre
Les étudiants ? La moitié des filles sont des boudins de quartier et les garçons des fils de Putes.lolSignaler Répondre
alors la, cette réponse et tellement drôle , superbe esprit !!! bonne journée et encore bravoSignaler Répondre
Piller des logements, casser, agresser ! Il faudra payer messieurs les lycéens...Signaler Répondre
C'est que le gars a vraiment besoin de lunettes !Signaler Répondre
Urgent pour le boboSignaler Répondre
En effet, seul et seulement les adorateurs du Rassemblement Nazis ont des nuages dans leur boîte crânienne !Signaler Répondre
Signé La Force Intérieur !
La tete etroite reduit le champ de vision.0n est bien d accord.Signaler Répondre
Courage !
Ben oui, mec, tu as compris pourquoi le vote RN progresse de jour en jour.Signaler Répondre
+1000000👍👍et a voter....Signaler Répondre
Les riches ne "flippent pas" eux ils ont les moyens d'aller voir ailleurs, ce n'est pas les pays qui manquent pour les accueillir. Vous vous continuerez dans un pays que vous aurez détruit, et les riches vont rigoler.Signaler Répondre
Et d'après la cgt c'est 140% des lycées et 120% des universités qui sont bloquées.Signaler Répondre
Quand on manifeste avec les casseurs c'est qu'on est solidaire de leurs méthodes..Signaler Répondre
Allô la France ?Signaler Répondre
Il y a encore quelqu’un au bout du fil ou on a décidé de laisser faire les tarés ?
Elle est où la Doucette ?
Elle approuve ?
Il n’est plus possible de continuer à accepter cette destruction systématique et de demander à ceux qui en sont victimes de payer
Il faut virer Macron et ses sbires TOUT DE SUITE et organiser des élections anticipées
Tout simplement que l on n est pas d accord.Signaler Répondre
Ça s appelle la démocratie....
merci d'avoir élargi la focaleSignaler Répondre
MELENCHON, le messie....j attends qu il marche sur l eau, après je verrai🤣🤣🤣🤣Signaler Répondre
11.000 personnes. Ils sont visibles car ils cassent. 32.000 personnes au dernier match Lens-OL 59.000 personnes attendues demain soir au match OL-Crystal Palace 800.000 personnes pour la venue du pape. Relativisons et gardons espoir. Nous sommes infiniment plus nombreux à être civiques.Signaler Répondre
L'occupant du logement qui se défend par ses propres moyens...Signaler Répondre
On pleurniche sur les casseurs kassos parce que nous devrons payer les réparations...Signaler Répondre
Vous voulez qu en plus, on vienne vous tenir les barres a mine ,? Ils vous ont vraiment lave le cerveau....
🤣🤣🤣🤣il m a fait ma journée le révolutionnaire en papier....le gars il attaque une porte qui n est meme pas armée.....Signaler Répondre
"les gens non qu'à descendre"... wouah la classe : vous êtes au top du classement PISA 2025 de l'apprentissage du français...Signaler Répondre
Mobilisation lycéenne et étudiante : environ 55 pourcents des établissements du supérieur sont perturbés mardi, selon le ministère, tandis que l'Union étudiante affirme que 90 pourcents des quelque 70 universités françaises sont "bloquées" ou "fermées".Signaler Répondre
Allo la police? a écrit le 13/10/2026 à 14h05Signaler Répondre
Depuis ce matin des black-blocs d'ultra-gauche rentrent directement dans les immeubles pour saccager et piller les logements, la prochaine étape c'est quoi???
Bin la prochaine étape c'est :
" ALLO LA POLICE, c'est bien le 17?
- Oui !
- Désolage de vous déranger M'sieu l'agent, juste une question, si un fonctionnaire de police change de fusil d'épaule, c'est vrai qu'il faudra faire le 16 pour vous joindre ?
Descendre dans la rue pour agresser les pompiers, les fdo, mettre le feux aux voitures, briser les vitrines des commerces, tenter d'incendier une station service en pleine ville, fracasser des portes d'entrée d'immeubles pour aller piller des appartements? Bof, pas trop mon truc désolé je passe mon tour, chacun ses loisirs.Signaler Répondre
Beaucoup de lycéens attardés ? ? ? ?Signaler Répondre
ouin ouin les méchants jeunes on casser la porte de mon immeuble et on tagué partout, puisque c ça je vais voter rnSignaler Répondre
La prochaine étape, logiquement c’est une guerre civile 🤔Signaler Répondre
C'est sûr qu'avec les qualités rédactionnelles dont tu nous fais étalage ici, tes lettres de motivation devaient être très passionnantes.Signaler Répondre
Vous avez de la chance d'etre en France, allez voir dans certains pays ou l'école est payanteSignaler Répondre
Vous avez de la chance d'etre en France, de tout détruire sans etre condamnés
Vous avez de la chance d'etre en France, que les travailleurs bossent pour payer vos dégats
Avec son smart phone à 1000 ballesSignaler Répondre
bien descendre ,mais on est pas du même avisSignaler Répondre
Faut les comprendre ça devait être un immeuble un peu classe.Signaler Répondre
Du coup c’est forcément des méchants bourgeois qui vivent à l’intérieur.
Bah oui a aucun moment ils se disent que les gens ont bossé pour se payer leur appartement.
La prochaine étape ils s’attaquent à vos familles.
Bah oui c’est un truc de riches ça aussi.
et continuez à bien fermenter entre vous!Signaler Répondre
Espèce de rigolo, tu te crois le plus fort derrière ton écran ? A part la lacheté je ne vois ce qui t'a empêché de descendre !Signaler Répondre
Il a ses troupes et il les excite. D’ailleurs quand vous lisez plus bas que certain ont voté pour lui parce qu’il est soit disant beau (mais lol) tout est possible……Signaler Répondre
pour vous servir!Signaler Répondre
Coralie, la petite gamine en pleine crise d'ados...Signaler Répondre
Contre la société, contre ceux qu'elle considère comme "riches", contre la police, contre les profs peut-être aussi?
Rassure-toi, dans quelques années, tu auras grandi ;)
En tout cas on manque visiblement de profs de français dans les lycées...Signaler Répondre
Quant les ignare commence à écrire c'est qu'on est sur la mauvaise voix!Signaler Répondre
N'est-ce pas ?
Pas sûr que Melenchon marque des points pour 2027 avec ce genre de journée, ça va se retourner contre lui.Signaler Répondre
C'est vrai qu'une porte d'immeuble, c'est vraiment un symbole de richeSignaler Répondre
vraiment nul être contre les force de l, ordreSignaler Répondre
demande a mrs Boyard il a fait quoi quand il a eu un problème chez lui
il a appelé qui????????