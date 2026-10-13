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Mobilisation lycéenne et étudiante à Lyon : 11 000 manifestants, neuf interpellations et cinq blessés

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Mobilisation lycéenne et étudiante à Lyon : 11 000 manifestants, neuf interpellations et cinq blessés

La mobilisation ne faiblit pas dans la métropole de Lyon. Ce mardi matin, 11 établissements sont concernés par des perturbations et sept personnes ont été interpellées, tandis qu'une nouvelle manifestation s'est élancée de la place Guichard.

Mise à jour à 16h30 : Neuf interpellations ont été réalisées aujourd’hui notamment pour des tirs de mortiers, des incendies de poubelles, la détention de projectiles ou d’armes prohibées. Cinq personnes ont été blessées, dont quatre policiers et gendarmes. 
Au total, depuis le début des mobilisations le 29 septembre dernier, 234 interpellations ont été décomptées au sein du département. 66 blessés sont à déplorer, dont 7 personnels de l’éducation nationale et 54 membres des forces de l’ordre. 

Mise à jour à 13h45 : Les forces de l'ordre appellent le cortège officiel à se disperser, après l'attaque d'une station-service par des individus.

Mise à jour à 13h : Selon la Préfecture, 11 000 manifestants ont été comptés dans les rangs du cortège. Une nouvelle interpellation a été signalée, portant à 8 le nombre de personnes arrêtées depuis le début de la matinée. Un groupe de tête hostile a été dispersé par la police, le cortège a pu reprendre sa progression.

Mise à jour à 11h55 : Les tensions se poursuivent au sein de la manifestation lycéenne et étudiante à Lyon. Selon la préfecture du Rhône, plusieurs individus cagoulés ont brisé la porte d'entrée d'un immeuble dans le secteur de Thiers. Malgré l'intervention du service d'ordre, ces derniers sont revenus sur les lieux. En parallèle, les forces de l'ordre ont été visées par des jets de projectiles, les contraignant à faire usage de moyens lacrymogènes. Les services de l'État ont demandé aux organisateurs de faire avancer le cortège, afin de reprendre le contrôle de la situation, après la dispersion momentanée d'un groupe considéré comme à risque.

Mise à jour à 11h45 : Les dégradations se multiplient ce mardi matin en marge de la manifestation lycéenne et étudiante à Lyon. Selon nos informations, de nombreuses caméras ont été prises pour cible par des casseurs, certaines étant recouvertes de tags, tandis que d'autres ont été endommagées à l'aide d'objets contondants. Plusieurs devantures de magasins ont également été taguées sur le passage du cortège. Les blacks blocs s'en sont aussi pris aux banques, comme la Caisse d'Epargne cours Lafayette.

Mise à jour à 11h15 : Après un départ dans le calme, les premières dégradations ont été constatées au sein de la manifestation lycéenne et étudiante ce mardi matin à Lyon. Plusieurs individus ont notamment pris pour cible des panneaux publicitaires, qu'ils ont dégradés avant de tenter d'y mettre le feu. Ces incidents marquent les premières tensions au sein du cortège, qui progressait jusqu'alors sans dégradation signalée.

Mise à jour à 10h44 : Selon un nouveau bilan communiqué à 10h44, 11 établissements scolaires et universitaires ont été impactés depuis le début de la journée. En parallèle, les forces de l'ordre ont procédé à sept interpellations, notamment pour des tirs de mortiers d'artifice, des incendies de poubelles et des faits de détention d'armes prohibées.

Mise à jour à 10h38 :  La manifestation des lycéens, étudiants et enseignants a débuté ce mardi matin dans le 3e arrondissement de Lyon. Parti de la place Guichard, le cortège s'est mis en mouvement peu avant 10h40 et devait rejoindre quelques minutes plus tard la rue Rabelais. 

Mise à jour à 9h22 : De nouvelles tensions ont éclaté ce mardi matin à Lyon, en marge de la mobilisation lycéenne et étudiante. Les forces de l'ordre ont fait usage de grenades lacrymogènes devant le lycée Ampère, après plusieurs jets de projectiles.

Mise à jour à 8h15 : La mobilisation touche également Villeurbanne ce mardi matin. Un rassemblement a été signalé devant l'École nationale de musique, qui restera fermée pour la journée.

Article initial : La préfecture a recensé sept établissements perturbés ce mardi matin dans l'agglomération lyonnaise. Avant le coup d'envoi d'une nouvelle manifestation à 10h au départ de la place Guichard dans le 3e arrondissement, lycéens et étudiants ont parfois bloqué leur établissement ou ont fait face aux forces de l'ordre.

Quatre lycées ont ainsi connu des rassemblements. Il s'agit d'Ampère, de Branly, de Blaise-Pascal et de Fitzgerald.

Côté enseignement supérieur, Sciences Po Lyon, mais aussi l'ENS et l'INSA se sont joint au mouvement.

Enfin, les universités Lyon 2 et Lyon 3 restent fermées ce mardi, avec des cours en distanciel.

Tags :

mouvement lycéen

etudiants

Sciences Po Lyon

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Césarion le 13/10/2026 à 16:59
Président a écrit le 13/10/2026 à 16h41

On peut se dire que nos fameux président souhaitait peut être cette situation
On le dit faible mais il joue avec ses mouvements. Ré-écouter un peu ses discours il glisse quasiment à chaque fois des petites phrases décoloniales voir indigénistes
Par ses agissements depuis des années, il a amené le pays vers le gouffre et il partage l'icône de l'extrême gauche actuelle à savoir le "drapeau palestinien".

Donc une question idiote: ce mécanisme psychique de "terre brûlée" est il volontaire ou inconscient. Vous allez me dire c'est un ancien banquier millionnaire ... Pigasse c'est quoi ? oui vous avez bien des personnalités "bipolaire" qui jouent sur l'extrême gauche pour leur business.
Macron ou Pigasse se sont réellement des "faux gauchistes" mais de "vrais opportunistes" ils ne réfléchissent que via des lignes supplémentaires sur leurs comptes bancaires.

qu'est ce que t'en a faire de toutes façons tu n 'iras pas voté comme tu fais depuis 2007 et ton merveilleux vote bayroud.

t'es toujours fonctionnaire?

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Président le 13/10/2026 à 16:41

On peut se dire que nos fameux président souhaitait peut être cette situation
On le dit faible mais il joue avec ses mouvements. Ré-écouter un peu ses discours il glisse quasiment à chaque fois des petites phrases décoloniales voir indigénistes
Par ses agissements depuis des années, il a amené le pays vers le gouffre et il partage l'icône de l'extrême gauche actuelle à savoir le "drapeau palestinien".

Donc une question idiote: ce mécanisme psychique de "terre brûlée" est il volontaire ou inconscient. Vous allez me dire c'est un ancien banquier millionnaire ... Pigasse c'est quoi ? oui vous avez bien des personnalités "bipolaire" qui jouent sur l'extrême gauche pour leur business.
Macron ou Pigasse se sont réellement des "faux gauchistes" mais de "vrais opportunistes" ils ne réfléchissent que via des lignes supplémentaires sur leurs comptes bancaires.

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strogoff le 13/10/2026 à 16:39
Calahann a écrit le 13/10/2026 à 16h09

En effet, seul et seulement les adorateurs du Rassemblement Nazis ont des nuages dans leur boîte crânienne !
Signé La Force Intérieur !

des nuages qui font 37% d'intentions de vote !

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ouf! le 13/10/2026 à 16:36
Allo la police? a écrit le 13/10/2026 à 14h05

Depuis ce matin des black-blocs d'ultra-gauche rentrent directement dans les immeubles pour saccager et piller les logements, la prochaine étape c'est quoi???

effectivement, j’ai dejà été témoin. Dans le 2eme. Ils cassent les portes pour rentrer dans les immeubles. Organisés en petites meutes de 3 ou 4. Pour que ça se propage, c’est qu’il n’y a pas de risque pour eux: la loi interdit de défendre son bien, la police est débordée, la Justice en France est celle que nous connaissons.

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jo le 13/10/2026 à 16:29
Calahann a écrit le 13/10/2026 à 16h09

En effet, seul et seulement les adorateurs du Rassemblement Nazis ont des nuages dans leur boîte crânienne !
Signé La Force Intérieur !

Et Ca La l'âne confirme il est bien toujours un âne.

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jo le 13/10/2026 à 16:27
lululaberlue a écrit le 13/10/2026 à 15h52

Les riches ne "flippent pas" eux ils ont les moyens d'aller voir ailleurs, ce n'est pas les pays qui manquent pour les accueillir. Vous vous continuerez dans un pays que vous aurez détruit, et les riches vont rigoler.

Oui mais Coralie n'a toujours pas compris que les riches peuvent toujours aller ailleurs, elle elle restera et pourra toujours pleurer sur sa vie de m... . parce que ce n'est pas Mélanchon qui va la sauver, lui il se sert des autres mais il ne pense qu'à lui.

Peut être que dans 20 ans elle aura compris. A 18 ans on est souvent de gauche, plein d'illusions, un idéalisme d' adolescents , une méconnaissance des structures sociales, une utopie et puis heureusement avec un peu de chance la vie nous apprend ce qu'est la gauche avant qu'il ne soit trop tard.

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Bye bye les gauchos, a vous le boulot... le 13/10/2026 à 16:26
lululaberlue a écrit le 13/10/2026 à 15h52

Les riches ne "flippent pas" eux ils ont les moyens d'aller voir ailleurs, ce n'est pas les pays qui manquent pour les accueillir. Vous vous continuerez dans un pays que vous aurez détruit, et les riches vont rigoler.

D autant que partiront, ou commencent a partir, les médecins, chercheurs, ingenieurs.
Ill ne restera que les bacs +5 en sociologie pour vous opérer ou soigner votre cancer....
Mais solidaire vous vous tiendrez tous la main pour vous tenir chaud devant des hôpitaux, écoles vides, et dialogueraient avec empathie avec les voleurs, puisque la police nationale en existera plus....
Perso, réaliste, ma famille et moi avons travaillé dur et avons les moyens de partir..

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ouf! le 13/10/2026 à 16:26
mate mes maths a écrit le 13/10/2026 à 15h48

Et d'après la cgt c'est 140% des lycées et 120% des universités qui sont bloquées.

105 pourcents des Marseillais exagèrent.

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Belles jeunesses le 13/10/2026 à 16:20

Les étudiants ? La moitié des filles sont des boudins de quartier et les garçons des fils de Putes.lol

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magnifique le 13/10/2026 à 16:18
mate mes maths a écrit le 13/10/2026 à 15h48

Et d'après la cgt c'est 140% des lycées et 120% des universités qui sont bloquées.

alors la, cette réponse et tellement drôle , superbe esprit !!! bonne journée et encore bravo

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C’est celà vos revendications ? le 13/10/2026 à 16:14

Piller des logements, casser, agresser ! Il faudra payer messieurs les lycéens...

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ou alors le 13/10/2026 à 16:11
Ne croyez pas ça a écrit le 13/10/2026 à 14h46

Il a ses troupes et il les excite. D’ailleurs quand vous lisez plus bas que certain ont voté pour lui parce qu’il est soit disant beau (mais lol) tout est possible……

C'est que le gars a vraiment besoin de lunettes !

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Vite un tranquillisant le 13/10/2026 à 16:09
Bob_le_Biquet a écrit le 13/10/2026 à 14h29

"Sans l'aduler" + "des Melenchon y'en a un tous les 100 ans" désolé mais c'est un exemple particulier :)
J'ai voté pour lui il y a 4 ans donc je suis pas un hater. Le programme m'a séduit plutôt que l'homme que je trouvais très beau
Pour ce que j'ai vu de mon vivant, je trouve que Besancenot était également un excellent orateur, mais comme compte tenu de son positionnement il ne prétendait pas à la fonction suprême, il n'a pas incarné ce qu'un Mélenchon incarne..

Urgent pour le bobo

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Calahann le 13/10/2026 à 16:09
Perdu d'avance a écrit le 13/10/2026 à 15h56

Ben oui, mec, tu as compris pourquoi le vote RN progresse de jour en jour.

En effet, seul et seulement les adorateurs du Rassemblement Nazis ont des nuages dans leur boîte crânienne !
Signé La Force Intérieur !

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C est souvent le cas le 13/10/2026 à 16:04
La trouille peut-être ? a écrit le 13/10/2026 à 14h46

Espèce de rigolo, tu te crois le plus fort derrière ton écran ? A part la lacheté je ne vois ce qui t'a empêché de descendre !

La tete etroite reduit le champ de vision.0n est bien d accord.
Courage !

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Perdu d'avance le 13/10/2026 à 15:56
bref j'habite dans lyon 6eme a écrit le 13/10/2026 à 15h03

ouin ouin les méchants jeunes on casser la porte de mon immeuble et on tagué partout, puisque c ça je vais voter rn

Ben oui, mec, tu as compris pourquoi le vote RN progresse de jour en jour.

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Bientôt la fin...... le 13/10/2026 à 15:54
ouf! a écrit le 13/10/2026 à 15h35

11.000 personnes. Ils sont visibles car ils cassent. 32.000 personnes au dernier match Lens-OL 59.000 personnes attendues demain soir au match OL-Crystal Palace 800.000 personnes pour la venue du pape. Relativisons et gardons espoir. Nous sommes infiniment plus nombreux à être civiques.

+1000000👍👍et a voter....

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lululaberlue le 13/10/2026 à 15:52
coralie a écrit le 13/10/2026 à 14h13

Quant les riche commence à flipper c'est qu'on est sur la bonne voix!

Les riches ne "flippent pas" eux ils ont les moyens d'aller voir ailleurs, ce n'est pas les pays qui manquent pour les accueillir. Vous vous continuerez dans un pays que vous aurez détruit, et les riches vont rigoler.

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mate mes maths le 13/10/2026 à 15:48
la france que j’aime a écrit le 13/10/2026 à 15h18

Mobilisation lycéenne et étudiante : environ 55 pourcents des établissements du supérieur sont perturbés mardi, selon le ministère, tandis que l'Union étudiante affirme que 90 pourcents des quelque 70 universités françaises sont "bloquées" ou "fermées".

Et d'après la cgt c'est 140% des lycées et 120% des universités qui sont bloquées.

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lululaberlue le 13/10/2026 à 15:47

Quand on manifeste avec les casseurs c'est qu'on est solidaire de leurs méthodes..

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Bellota le 13/10/2026 à 15:47

Allô la France ?
Il y a encore quelqu’un au bout du fil ou on a décidé de laisser faire les tarés ?
Elle est où la Doucette ?
Elle approuve ?
Il n’est plus possible de continuer à accepter cette destruction systématique et de demander à ceux qui en sont victimes de payer
Il faut virer Macron et ses sbires TOUT DE SUITE et organiser des élections anticipées

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C est évident pourtant.... le 13/10/2026 à 15:43
La trouille peut-être ? a écrit le 13/10/2026 à 14h46

Espèce de rigolo, tu te crois le plus fort derrière ton écran ? A part la lacheté je ne vois ce qui t'a empêché de descendre !

Tout simplement que l on n est pas d accord.
Ça s appelle la démocratie....

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même constat le 13/10/2026 à 15:42
ouf! a écrit le 13/10/2026 à 15h35

11.000 personnes. Ils sont visibles car ils cassent. 32.000 personnes au dernier match Lens-OL 59.000 personnes attendues demain soir au match OL-Crystal Palace 800.000 personnes pour la venue du pape. Relativisons et gardons espoir. Nous sommes infiniment plus nombreux à être civiques.

merci d'avoir élargi la focale

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Il est beau mon Charlot.... le 13/10/2026 à 15:42
Bob_le_Biquet a écrit le 13/10/2026 à 14h29

"Sans l'aduler" + "des Melenchon y'en a un tous les 100 ans" désolé mais c'est un exemple particulier :)
J'ai voté pour lui il y a 4 ans donc je suis pas un hater. Le programme m'a séduit plutôt que l'homme que je trouvais très beau
Pour ce que j'ai vu de mon vivant, je trouve que Besancenot était également un excellent orateur, mais comme compte tenu de son positionnement il ne prétendait pas à la fonction suprême, il n'a pas incarné ce qu'un Mélenchon incarne..

MELENCHON, le messie....j attends qu il marche sur l eau, après je verrai🤣🤣🤣🤣

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ouf! le 13/10/2026 à 15:35

11.000 personnes. Ils sont visibles car ils cassent. 32.000 personnes au dernier match Lens-OL 59.000 personnes attendues demain soir au match OL-Crystal Palace 800.000 personnes pour la venue du pape. Relativisons et gardons espoir. Nous sommes infiniment plus nombreux à être civiques.

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Chris6969699 le 13/10/2026 à 15:34
Allo la police? a écrit le 13/10/2026 à 14h05

Depuis ce matin des black-blocs d'ultra-gauche rentrent directement dans les immeubles pour saccager et piller les logements, la prochaine étape c'est quoi???

L'occupant du logement qui se défend par ses propres moyens...

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Les blaireaux sont au boulot...? le 13/10/2026 à 15:31
coralie a écrit le 13/10/2026 à 14h18

les gens non qu'à descendre dans la rue soutenir et se battre pour un monde meilleur au lieu de pleurnicher dans leur canapé

On pleurniche sur les casseurs kassos parce que nous devrons payer les réparations...
Vous voulez qu en plus, on vienne vous tenir les barres a mine ,? Ils vous ont vraiment lave le cerveau....

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Bien au chaud chez soi....comme toi le 13/10/2026 à 15:28
Commune tj là a écrit le 13/10/2026 à 13h56

Les bourgeois commencent à flipper dans leurs immeubles de riches

🤣🤣🤣🤣il m a fait ma journée le révolutionnaire en papier....le gars il attaque une porte qui n est meme pas armée.....

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Chris6969699 le 13/10/2026 à 15:21
coralie a écrit le 13/10/2026 à 14h18

les gens non qu'à descendre dans la rue soutenir et se battre pour un monde meilleur au lieu de pleurnicher dans leur canapé

"les gens non qu'à descendre"... wouah la classe : vous êtes au top du classement PISA 2025 de l'apprentissage du français...

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la france que j’aime le 13/10/2026 à 15:18

Mobilisation lycéenne et étudiante : environ 55 pourcents des établissements du supérieur sont perturbés mardi, selon le ministère, tandis que l'Union étudiante affirme que 90 pourcents des quelque 70 universités françaises sont "bloquées" ou "fermées".

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Calahann le 13/10/2026 à 15:18

Allo la police? a écrit le 13/10/2026 à 14h05
Depuis ce matin des black-blocs d'ultra-gauche rentrent directement dans les immeubles pour saccager et piller les logements, la prochaine étape c'est quoi???

Bin la prochaine étape c'est :
" ALLO LA POLICE, c'est bien le 17?
- Oui !
- Désolage de vous déranger M'sieu l'agent, juste une question, si un fonctionnaire de police change de fusil d'épaule, c'est vrai qu'il faudra faire le 16 pour vous joindre ?

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Pas du même camp désolé le 13/10/2026 à 15:09
coralie a écrit le 13/10/2026 à 14h18

les gens non qu'à descendre dans la rue soutenir et se battre pour un monde meilleur au lieu de pleurnicher dans leur canapé

Descendre dans la rue pour agresser les pompiers, les fdo, mettre le feux aux voitures, briser les vitrines des commerces, tenter d'incendier une station service en pleine ville, fracasser des portes d'entrée d'immeubles pour aller piller des appartements? Bof, pas trop mon truc désolé je passe mon tour, chacun ses loisirs.

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une impression le 13/10/2026 à 15:03

Beaucoup de lycéens attardés ? ? ? ?

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bref j'habite dans lyon 6eme le 13/10/2026 à 15:03
Allo la police? a écrit le 13/10/2026 à 14h05

Depuis ce matin des black-blocs d'ultra-gauche rentrent directement dans les immeubles pour saccager et piller les logements, la prochaine étape c'est quoi???

ouin ouin les méchants jeunes on casser la porte de mon immeuble et on tagué partout, puisque c ça je vais voter rn

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LOGIQUEMENT le 13/10/2026 à 15:00
Allo la police? a écrit le 13/10/2026 à 14h05

Depuis ce matin des black-blocs d'ultra-gauche rentrent directement dans les immeubles pour saccager et piller les logements, la prochaine étape c'est quoi???

La prochaine étape, logiquement c’est une guerre civile 🤔

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lyon avec Zemmour le 13/10/2026 à 14:57
CV a écrit le 13/10/2026 à 14h14

Les CV, ça c'est un sujet !
Je suis toujours "surpris" de voir autour de moi, des "mamans de bonne volonté" aider leurs enfants à faire les CV...enfin même les faire à leur place... pareil pour les lettres de motivation, et encore pareil pour les recherches de logement et autres démarches administratives...

De mon temps (désolé, je suis un "vieux" quadra), on faisait tout tout seul, sans demander forcément l'aide de papa-maman...

Mais heureusement, les parents vont pouvoir se décharger, maintenant que l'IA est là pour faire le taf...

Génération d'assistés...

C'est sûr qu'avec les qualités rédactionnelles dont tu nous fais étalage ici, tes lettres de motivation devaient être très passionnantes.

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Si ça vous plait pas déménagez! le 13/10/2026 à 14:57

Vous avez de la chance d'etre en France, allez voir dans certains pays ou l'école est payante
Vous avez de la chance d'etre en France, de tout détruire sans etre condamnés
Vous avez de la chance d'etre en France, que les travailleurs bossent pour payer vos dégats

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Écrit elle le 13/10/2026 à 14:56
coralie a écrit le 13/10/2026 à 14h18

les gens non qu'à descendre dans la rue soutenir et se battre pour un monde meilleur au lieu de pleurnicher dans leur canapé

Avec son smart phone à 1000 balles

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on veut le 13/10/2026 à 14:52
coralie a écrit le 13/10/2026 à 14h18

les gens non qu'à descendre dans la rue soutenir et se battre pour un monde meilleur au lieu de pleurnicher dans leur canapé

bien descendre ,mais on est pas du même avis

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La prochaine le 13/10/2026 à 14:51
Allo la police? a écrit le 13/10/2026 à 14h05

Depuis ce matin des black-blocs d'ultra-gauche rentrent directement dans les immeubles pour saccager et piller les logements, la prochaine étape c'est quoi???

Faut les comprendre ça devait être un immeuble un peu classe.
Du coup c’est forcément des méchants bourgeois qui vivent à l’intérieur.
Bah oui a aucun moment ils se disent que les gens ont bossé pour se payer leur appartement.
La prochaine étape ils s’attaquent à vos familles.
Bah oui c’est un truc de riches ça aussi.

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bienvenue au club le 13/10/2026 à 14:50
bravo les jeunes a écrit le 13/10/2026 à 13h14

90 pourcents des facultés sont bloquées ou fermées aujourd’hui. C’est ÉNORME Le mouvement ne faiblit pas, il grandit ! On se retrouve en manif. le 17 octobre sa sera le jour de la libération de la France

et continuez à bien fermenter entre vous!

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La trouille peut-être ? le 13/10/2026 à 14:46
John-698 a écrit le 13/10/2026 à 12h27

Heureusement que suis pas sorti habitants vers Guichard j'aurais tarté quelque uns de ces débilos . Courage les gens d'ici 3 jours les vacances

Espèce de rigolo, tu te crois le plus fort derrière ton écran ? A part la lacheté je ne vois ce qui t'a empêché de descendre !

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Ne croyez pas ça le 13/10/2026 à 14:46
Politique de la terre brulée a écrit le 13/10/2026 à 14h35

Pas sûr que Melenchon marque des points pour 2027 avec ce genre de journée, ça va se retourner contre lui.

Il a ses troupes et il les excite. D’ailleurs quand vous lisez plus bas que certain ont voté pour lui parce qu’il est soit disant beau (mais lol) tout est possible……

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capello.. le 13/10/2026 à 14:45
Y a pas que la lacrymo qui pique les yeux a écrit le 13/10/2026 à 14h37

En tout cas on manque visiblement de profs de français dans les lycées...

pour vous servir!

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crise d'ado le 13/10/2026 à 14:42
coralie a écrit le 13/10/2026 à 14h18

les gens non qu'à descendre dans la rue soutenir et se battre pour un monde meilleur au lieu de pleurnicher dans leur canapé

Coralie, la petite gamine en pleine crise d'ados...

Contre la société, contre ceux qu'elle considère comme "riches", contre la police, contre les profs peut-être aussi?

Rassure-toi, dans quelques années, tu auras grandi ;)

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Y a pas que la lacrymo qui pique les yeux le 13/10/2026 à 14:37
coralie a écrit le 13/10/2026 à 14h13

Quant les riche commence à flipper c'est qu'on est sur la bonne voix!

En tout cas on manque visiblement de profs de français dans les lycées...

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Solidarité 69 le 13/10/2026 à 14:36
coralie a écrit le 13/10/2026 à 14h13

Quant les riche commence à flipper c'est qu'on est sur la bonne voix!

Quant les ignare commence à écrire c'est qu'on est sur la mauvaise voix!
N'est-ce pas ?

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Politique de la terre brulée le 13/10/2026 à 14:35

Pas sûr que Melenchon marque des points pour 2027 avec ce genre de journée, ça va se retourner contre lui.

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llllllffst le 13/10/2026 à 14:30
coralie a écrit le 13/10/2026 à 14h13

Quant les riche commence à flipper c'est qu'on est sur la bonne voix!

C'est vrai qu'une porte d'immeuble, c'est vraiment un symbole de riche

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titou le 13/10/2026 à 14:30
la france d’en bas a écrit le 13/10/2026 à 14h13

Il est temps que la jeunesse se lève et lutte pour ses droits et son avenir. La police est extrêmement violente pour protéger un ordre social extrêmement violent. Travailleurs, étudiants et lycéens doivent s’unir

vraiment nul être contre les force de l, ordre
demande a mrs Boyard il a fait quoi quand il a eu un problème chez lui
il a appelé qui????????

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