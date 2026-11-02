Mise à jour à 13h : Selon un dernier bilan de la préfecture du Rhône, 16 établissements ont finalement été concernés par des rassemblements, contre 15 lors du premier point de situation établi à 8h45. Le nombre d'établissements fonctionnant à distance est également passé de un à trois. Six personnes ont par ailleurs été interpellées, notamment pour des tirs de mortiers d'artifice, des jets de projectiles ou encore pour dissimulation du visage.
Article initial : Les appels au blocage n'ont pas empêché la majorité des lycées du Rhône de fonctionner normalement ce lundi matin.
Selon un premier bilan communiqué à 8h45 par la préfecture du Rhône, des attroupements sont signalés devant 15 établissements, parmi lesquels les deux sites de l'université Lyon 2.
La préfecture décrit toutefois une ambiance relativement calme et précise que les établissements restent accessibles.
Saint-Just fonctionne à distance
Une présence des forces de l'ordre est mise en place en fonction des demandes formulées par les chefs d'établissement, notamment pour faciliter l'entrée des élèves et des personnels.
Un seul lycée fonctionne à distance à ce stade : le lycée Saint-Just, dans le 5e arrondissement de Lyon.
Un incident a par ailleurs donné lieu à une interpellation.
Selon la préfecture, une personne a été interpellée à Décines pour usage d'un mortier d'artifice.
Aucun autre incident n'était signalé dans ce premier point de situation établi lundi matin.
Les syndicats lycéens ont promis une montée en puissance du mouvement en cette rentrée, dès mardi et puis jeudi à l'occasion de la grande grève du 5 novembre.
Quand des vrais journalistes tendent les micros à ce qui se trouve dans ses manifs lycéen vous avez vous tympans qui pourrissent immédiatement et du pus qui sort des oreilles.Signaler Répondre
Tellement tellement de merde ....
puis parfois des phrases toutes faites qui sortent de la bouche de ses lycéens ... mais qui pourrait sortir de la bouche d'un bon enseignant syndiqué d'extrême gauche.
On voit bien les "fils" qui pendent parfois et les marionnettistes qui se cachent dans l'ombre... mais on les voit quand même car ils ne sont pas hyper discrets.
Tout cela dans une parfaite "mise en scène" aidée par une puissante "masse média" des même mouvances.
Les gilets jaunes 2018 étaient "apolitiques" , ici nous avons l'armée mélenchonienne construite en partie sur de l'argent public avec l'aide des macronistes que la situation favorise énormément (je le dis ses gens veulent en réalité que cela soit le centre mou qui soit élu en 2027 car ils garderont alors les robinets d'argent public ouvert).
Les faignasses veulent prolonger les vacances...Signaler Répondre
La GenZ ??Signaler Répondre
Mais quelle GenZ?
Celle qu'on voit dans la rue actuelle ? Donc la version gauchiste débiles.
En réalité des individualistes acharnés capable de "tuer" son voisin pour assouvir ses envies.
Un " non humanisme " assumé car les slogans qu'on entend son souvent des appels aux meurtres des policiers mais aussi des opposants politiques.
Mais je ne généralise pas car c'est ici une déformation voulue de certains médias car cette GenZ qu'on voit dans médias est une minorité qu'on cherche à faire passer pour représentative.
La "vraie jeunesse" veut bosser et vivre tranquillement.
Bonsoir,Signaler Répondre
Laissez ces futurs pauvres ignares qui n’auront pas de retraite après 50 ans de travaux forcés voulus par LFI, les fascistes islamistes,.
Ces cancres qui manifestent veulent leur entrée en université pour manger à l’œil, 1 €.
Je plaint surtout les salariés des restaurants universitaires qui reçoivent que des insultes car eux ils trimment et doivent porter les fardeaux des poids des incultes.
Incultes: non reproductions selon l’agriculture.
Vous dites : " les traînes savates que l'on voit tous les weekend défiler dans les rues .".Signaler Répondre
La plupart de ces traînes savates sont des associatifs qui vivent de subventions et donc de nos impôts. Les travailleurs en général aux heures où ces gens défilent sont à leur bureau ou leur atelier ou leur magasin.
Jacques Brel le chantait déjà : les bourgeois etc....Signaler Répondre
Au classement Pisa va continuer comme dans la plupart des domaines d’ailleurs...En attendant la France est la risée du monde entier....Signaler Répondre
Fabrication de cancres déjà incultes et analphabètes par LFI !Signaler Répondre
Le pancarte m a bien fait rire......nous sommes sauvés, qu il en soit ainsi, il n y aura donc pas une autre génération identique.....ouf 🤪🤪Signaler Répondre
Vous est encarté chez LFI !Signaler Répondre
On dirait Panot ou Delogu !
Au excusez-moi , il est en prison où pas loin.
Vous croyez vraiment quand on voit l'individualisme de la jeunesse
Quand on voit leurs égoïsme
Quand on voit l'intérêt qu'ils portent au monde du travail
Quand on voit les difficultés qu'éprouve les recruteurs face à cette jeunesse .
Quand on voit leurs motivations au travail .
Cher LFI vous habitez sur quelle planète ?
Vous ne pensez pas que dernier tout cela il n'y a pas une petite ! mais petite !! manipulation contre nos démocraties ? J.M
Je ris, je ris... mais quel niveau d'illusion cosmique !Signaler Répondre
Tu crois vraiment que le monde entier retient son souffle devant trois clampins qui sèchent le brevet pour gribouiller des slogans sur du carton ? Quelle vision grandiose de la 'révolution' ! Pendant que tu fantasmes sur un grand soir mondial de la Gen Z, la réalité, c'est juste une poignée d'amateurs manipulés par LFI qui chouinent parce que la vraie vie, c'est trop dur.
Si un patron du niveau de Jean-Michel Aulas tenait cette ville au lieu de nos adeptes du compost, ça ferait bien longtemps qu'on aurait balayé cette mascarade et remis les pendules à l'heure. Descends de ton nuage : ton prétendu soulèvement planétaire n'est qu'un néant intellectuel, et ton avis est à la hauteur de ton militantisme, totalement insignifiant.
Comme toutes les jeunesses du monde a toutes les époques et c'est bien ainsi...Signaler Répondre
Ensuite,, ils vieillissent, travaillent, se mettent en couple, font des enfants, voyagent,....
Et après, sur leurs vieux jours, se racontent leurs péripéties de jeunesse dans leur confortable logement, bien au chaud, un verre de bon vin a la main.....prets a taper quiconque en voudrait a leur bien, leur argent, leur tranquillité...,
L eternel cycle de la vie.....
la Confédération paysanne appelle les paysan·nes partout en France à participer aux mobilisations intersyndicales des salarié·es et de la fonction publique. bravo a la mobilisations lycéennes et étudiantes et à la convergence de des luttes.Signaler Répondre
Les pauvres chéris !Signaler Répondre
A les écouter on pourrait croire que leurs lycées se situent à Kaboul .
Se sont surtout de très grosses feignasses .
Que voulez vous !
Rappelez moi en quelle année il ne fallait plus noter
les élèves mais leurs mettre une notation par couleur ?
Quand on veut rallonger le temps de scolarité pour mieux repartir le temps de travail et celui du sport dont ils ont grand besoin .
Se sont les enseignants qui disent " ne touché pas à nos vacances ! Bien sur les élèves ne disent pas le contraire .
Quel est le ministre de l'éducation qui voulait 95%
de réussite au Bac ? Chevènement
Au bac aujourd'hui , ils font plus de fautes d'orthographe que les élèves du certificat d'études en 1960
Croyez vous qu'un l'élève de 16 ans se réveille la nuit perturbé de ne pas avoir de prof de math le lendemain ?
Se sont des feignasses et pendant ce temps là :
Les élèves Japonais/ Chinois/ Sud coréen travail
Et ces lycéens Français viendront se plaindre qu'ils ne voient pas d'avenir en France .
Mais que font les parents de ces élèves ?
J'ai une crainte !
Que ce soit les enfants de tous les traînes savates que l'on voit tous les weekend défiler dans les rues .
Vous allez me dire que je suis dur !
Non , se sont des mineurs ou alors ils ont beaucoup redoubler .
Et les parents sont responsables de leurs enfants mineurs.
Si on commençait par faire payer les parents pour les dégradations que leurs enfants ont commis .
ils y en auraient beaucoup plus en classe .
Rappelez vous , du meeting de Mélenchon sur le vieux port de Marseille " Mélenchon invitait les collégiens et les lycéens a descendre dans la rue car le gouvernement allait leurs faire cracher du sang "
Rappelez moi l'année 2017 ou 2022 ?
Mélenchon est le poison de notre jeunesse
Mélenchon par ces discours TUE notre jeunesse .
Mélenchon désigne à notre jeunesse l'ennemi comme étant nos policiers . gendarmes . crs .
il se sent fort le vieillard car il sait que c'est ça dernière chance .
Mais en attendant de nos gamins il sent fou, Le Mélenchon .J.M
Le mouvement Gen Z en Europe, notamment en France, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Allemagne, en Belgique, en Serbie, en Slovaquie, en Hongrie et en Grèce, reflète la volonté des jeunes de lutter contre la précarité, le chômage, la corruption, la crise du logement et les inégalités sociales. À travers leurs mobilisations, ils réclament davantage de justice, de démocratie, de transparence et de perspectives d'avenir. Ce mouvement témoigne d'une jeunesse engagée et déterminée à faire entendre sa voix, à défendre ses droits et à participer activement aux transformations politiques et sociales de l'Europe.Signaler Répondre
Pourquoi s arrêter en décembre.....la crainte du Père Noël s ils ne sont pas sages ?🎁🧑🎄🤣🤣Signaler Répondre
Allez les enfants......la récré est finie.
Et encore, vous prenez l'exemple de Lyon 1 (essentiellement Sciences et Médecine), le constat serait bien pire pour la plupart des filières proposées à Lyon 2 et Lyon 3...Signaler Répondre
Lisez la presse étrangère et vous verrez combien ce mouvement est décrédibilisé ; on se rit de nous !Signaler Répondre
Insupportable de voir une poignée de nigauds lobotomisés empêcher l'immense majorité des lycéens et étudiants qui ont envie de travailler de le faire .Signaler Répondre
Bien sûr ils n'en ont rien à faire que ces semaines perdues soient difficiles à rattraper pour être à niveau en fin d'année, car c'est leur baroud d'honneur , leurs premières armes en tant que syndicalistes de profession qui iront grossir les rangs des glandeurs qui n'ont jamais su ce que voulait dire travailler. Leurs diplômes ils s'en moquent : ils n'en auront pas besoin, Mélenchon et tutti quanti leur ouvriront grand les bras .
Certaines revendications étaient légitimes , ils ont eu des promesses dans la mesure des possibilités budgétaires , d'autres relèvent de la pure fantaisie et montrent les limites intellectuelles de ceux qui les profèrent et leur inaptitude au raisonnement .
Il est temps que tout cela s'arrête. L'heure de la fin de la " récréation " à sonné .
"ne faites pas l'amalgame entre le blocage et les violences"Signaler Répondre
Qu'une minorité empêche une majorité d'aller en cours, c'est une violence antidémocratique, illégitime et abusive.
Il y a aussi sciences po, ensuite les associations, et les sièges d élus comme DELOGU......🤣🤣et le gendre au gourou pour subvenir aux besoins de fifille. ...ce ne serait pas un peu patriarcal ?🤪🤪Signaler Répondre
Macron et le parti unique feront le même chose que ce qui se passe depuis quelques jours en Pologne.Signaler Répondre
Un coup d'état téléguidé par une commission européenne qui organise un système illiberal
Sacré exemple donné au monde entier en effet. Celui-ci d'une bande de crasseux aussi feignants que stupides qui n'ont d'autre avenir que finir lfistes.Signaler Répondre
+ 100000Signaler Répondre
Bloquer l'accès à un établissement scolaire est illégal.Signaler Répondre
Il faut donc sanctionner les meneurs
ils le seront encore plus! Bravo!Signaler Répondre
40 à 50 pourcents des lycées sont bloqués ou perturbés au niveau national bravo les jeunes ous donnez un exemple au monde entier que le peuple qui décide Macron et l’extrême droite finiront par craquer et vous aurez vous revendicationsSignaler Répondre
Chaques année le même cirque septembre octobre novembre manif et après sa va gueulé on a pas de travail blablaSignaler Répondre
Après une semaine de calme scolaire... dès qu'il faut reprendre le chemin de l'école ça veut rebloquer? En fait tout ça était pour faire sécher les cours?Signaler Répondre
Impossible d’accéder au lycée St Exupery à la croix rousse ce matin. ça commence bien !!! que fait la police et le chef d’établissement ??? Ça va durer combien de temps ?Signaler Répondre
L'extrême gauche et ses relais tant médiatiques que dans les corps intermédiaires baignent dans le bonheur.Signaler Répondre
Une minorité qui tyrannise la majorité, c'est la nouvelle France.
Allons, ne faites pas l'amalgame entre le blocage et les violences, ni d'amalgame entre la réussite scolaire et la réussite sociale. Depuis 1 mois, la jeunesse formule des revendications dont les syndicats étudiants et enseignants se font le relais depuis DES années. Le dialogue social est boudé par le gouvernement, que reste t il pour ce faire entendre lorsque une étudiante ne peut pas se payer à manger le midi et que les locaux sont invivables? Notre futur (la jeunesse) doit être rassurée sur son avenir par des décisions politiques. Si le dialogue social des institutions de la 5eme république ne permet pas à la 6eme puissance mondiale de chauffer une salle de classe, on ne peut s'étonner de voir le rapport de force évoluer ... Les jeunes veulent apprendre pour travailler et le gouvernement devrait travailler pour l'apprentissage des jeunes.Signaler Répondre
ma belle fille travaille à l université dans les services administratifs. Dans certaines disciplines a Lyon 1 ils rattrapent des étudiants à 6 de moyenne pour éviter de fermer des unités et supprimer le personnel qui va avec . la majorité des étudiants doublent ou triplent les années et ne trouvent aucun boulot dans ces filières que l on maintien artificiellement pour éviter de supprimer des postes. c'est ça le réalité du niveau de la grande majorité des 93 pour cent des reçus au bac qui n ont absolument pas le niveau. Quand a la photo d illustration elle est d une classe rare.Signaler Répondre
1% des lycées bloqués... circulez il n'y a rien à voir... c'est juste une poignée de nigauds dont le cerveau a été vidé par les partisans du bordel et de la casse LFI.Signaler Répondre
C'est une infime minorité qui bloque, qui ne représente personne et à laquelle les médias donnent la parole.Signaler Répondre
Il y a une jeunesse sérieuse qui s'investit dans ses études. Malheureusement, elle devra peut-être poursuivre ses études supérieures à l'étranger tant l'université française est bordélisée.
La France a plein de défauts mais l'école publique est gratuite. Les bloqueurs de tout poil se rendent-ils compte qu'ils sont en train de la détruire. Peut-être leur a-t-on appris qu'ils avaient des droits, beaucoup de droits mais aucun devoir? A réfléchir.
Tout est bon pour pas aller en cours, superbe cette génération mais bon une fois sur la marché du travail la réalité va les rattraper de façon brutale car le monde du travail va pas se plier a leur caca nerveux.Signaler Répondre
Quand j'ai vu sur BFM une syndicaliste de 16 ans qui parle comme si elle avait 30 ans d'existence de vie derrière elle en expliquant que parcours sup c'est nul et qu'il faut créer une place d'université pour quiconque veut y aller et que si 200 000 élèves veulent aller en fac de socio alors il faudra créer 200 000 places en socio j'ai bien rigolé.
Hé oui, un bel exemple de fascisme de gauche sectaire qui se cache derrière son petit doigt, mais tout le monde le voit….Signaler Répondre
ils s’excluent tout seul du monde du travail. un RSA à 650 eur est ce que notre société leur propose. Aidons ceux qui construisent leur vie (la large majorité). Ils contribuent à la vide économique, indispensable. Soutenons les. Chacun a son rôle: l’entourage, le monde du travail, l’enseignement.Signaler Répondre
« Pas besoin de mec, les cours me baisent »… Mais ne vous en faites pas, le principe de réalité se chargera d'achever votre illusion sans la moindre délicatesse.Signaler Répondre
Voir ce néant intellectuel sponsorisé par LFI étalé avec tant de fierté sur un bout de carton pour gratter trois heures de séchage, c'est un spectacle d'une Tristesse Absolue. Entre deux tirs de mortier et des slogans d'adolescents en plein naufrage hormonal, la relève de la 'lutte' fait de la peine à voir.
Allez ramasser vos cartons et rentrez en classe : brailler de la poésie de caniveau devant un portail n'a jamais relevé un QI de bulot ni transformé un futur cas social en projet d'avenir.
ces lycéens n ont pas pris conscience que la gauche leur fait creuser leur propre tombe économique. et certains seront emportés par ce désastre. lorsqu on a 17 ans on croit souvent ceux qui gueulent le plus fort. cette gauche surtout LFI est un repère de fachos et petits dictateurs. certains lycéens auront le réveil très dur. ils peuvent toujours considérer que les plus anciens sont des vieux cons, mais la réalité est implacable, la vie n est pas un jeu vidéo.Signaler Répondre
Cette minorité de "bloqueurs" sait que le bac est acquis en fin d'année scolaire, puis ils iront glander en psycho ou en socio en attendant de vivre aux crochets de la société qu'ils combattent!Signaler Répondre
Bien dire que ce sont des minorités qui bloquent.Signaler Répondre
Bien dire que ses faux représentants lycéens sur leurs Insta, Snap sont tous affiliés ou des groupies de LFI
Bien dire qu'ils ne respectent pas la Démocratie car ils bloquent la majorité des jeunes qui eux veulent bosser.
C'est là le totalitarisme de l'extrême gauche qui n'a jamais été pour le "peuple" bien contraire cette mouvance a toujours été "anti-peuple" car tous les partis d'extrême gauche lors de la prise de pouvoir ont toujours appliqué des "purges" et des "massacres".
il faut le dire clairement Extrême gauche = Asservissement du Peuple et énormément de souffrances (combien de millions de morts?).
Après le fonctionnement en présentiel et distanciel, cette rentrée scolaire se fait en ... glandiciel !!!Signaler Répondre
Il faut sonner la fin de la récréationSignaler Répondre
Le COVID revient en force ? ? ? ? non parce qu'ils sont masqués ? on manifeste mais on ne veut pas se faire repérer ! !Signaler Répondre
c va faire une génération perdue, des cons que personne n’embauchera c’est ça que veulent l’alliance LFI/LesVERTS … ça fera leurs électeurs de demain car Melenchon a bien compris que c’était foutu pour lui et qu’avec sa bande c’était beaucoup plus facile de faire tout casser que de faire travailler les gens pour construire un avenir à la France coulée par 10 années des Macrons …Signaler Répondre