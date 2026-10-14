Mouvement lycéen et étudiante à Lyon : 17 établissements touchés et 12 interpellations

Mise à jour à 18h45 : La journée de mobilisation lycéenne s'achève sur un nouveau bilan important dans le Rhône. Au total, 12 personnes ont été interpellées ce mercredi, dont deux aux abords du lycée Parc Chabrières à Oullins-Pierre-Bénite et cinq devant le lycée Louis-Armand à Villefranche-sur-Saône.
Six personnes ont également été blessées par des tirs d'engins pyrotechniques devant le lycée Parc Chabrières, parmi lesquelles trois élèves et un apprenti qui tentaient de rejoindre leurs cours, ainsi que deux policiers pris à partie par des individus hostiles. À Villefranche-sur-Saône, les forces de l'ordre ont dû faire face à plusieurs centaines d'individus agressifs, qui ont tiré des mortiers d'artifice dans leur direction et tenté d'utiliser de l'essence pour commettre des dégradations.
Mise à jour à 11h45 : Le calme semble être revenu dans le Rhône après une nouvelle matinée marquée par plusieurs incidents aux abords des établissements scolaires. Selon le dernier bilan communiqué par la préfecture à 11h45, 17 établissements scolaires ont été impactés par la mobilisation lycéenne ce mercredi matin. Au total, neuf personnes ont été interpellées, notamment pour des feux de poubelles, des tirs de mortiers d'artifice ou encore pour participation à un attroupement avec le visage dissimulé.
Mise à jour à 11h20 : De nouvelles tensions ont également éclaté ce mercredi matin aux abords du lycée Lumière, dans le 8e arrondissement de Lyon. Selon la préfecture du Rhône, plusieurs feux de poubelles ont été allumés et des tirs de mortiers d'artifice ont visé les forces de l'ordre ainsi que l'établissement scolaire.
Face à ces incidents, un important dispositif policier a été déployé sur place, avec notamment l'intervention de la compagnie départementale d'intervention (CDI). Les sapeurs-pompiers ont également été mobilisés pour éteindre les incendies. Deux personnes ont été interpellées dans ce secteur pour des feux de poubelles. La situation est depuis revenue au calme, précisent les autorités.
Mise à jour à 10h10 : A Villefranche-sur-Saône au lycée Louis-Armand, des individus cagoulés et munis de bâtons ont tenté de détruire la loge d'entrée en déversant de l'essence et en s'attaquant aussi au portail. Ils ont été dispersés par les forces de l'ordre, qui ont subi en retour des jets de cocktails Molotov selon la préfecture.
Mise à jour à 8h40 : L'université Lyon 3 vient d'annoncer à ses étudiants et enseignants que la Manufacture des Tabacs, suite à la tentative de blocage de ce matin, ne pourra pas ouvrir ses portes ce mercredi. Les cours de la matinée sont annulés et reprendront en distanciel à 14h. Les autres campus ne sont pas concernés.
Mise à jour à 8h30 : Ce sont désormais onze lycées qui sont concernés par des regroupements de manifestants (Martinière Monplaisir, Lumière, Jean Perrin, Brossolette, St Just, Chabrières, Armand, Claude Bernard, Immaculé Conception Villeurbanne).
Article initial : A l'approche des vacances, le mouvement lycéen et étudiant ne faiblit pas.
Ce mercredi matin, à 8h, déjà 8 établissements de l'agglomération lyonnaise et du Rhône sont bloqués. La préfecture du Rhône précise qu'il s'agit de sept lycées et de Lyon 3. L'université a subi une tentative de blocage qui a nécessité l'intervention des forces de l'ordre. Deux interpellations ont déjà été menées.
L'université Lyon 2, elle, restera fermée toute la semaine, avec les cours en distanciel.
A noter enfin que la Métropole de Lyon a fait passer une note de conseils aux bailleurs, aux gestionnaires privés et aux sociétés de nettoyage pour éviter de sortir les poubelles la veille au soir et de les rentrer si possible dès que la collecte des ordures a été réalisée. Mais aussi de ne pas les sortir si leur taux de remplissage ne le nécessite pas.
En fait, les semeurs de troubles cherchent le premier mort…. Et quand ça arrivera Et si c’est un policier, ils vous diront qu’il n’y a pas de problèmes, ça fait partie des risques du métierSignaler Répondre
Les tirs de mortier et les poubelles brûlées c'est du pipi de chat à côté de la violence des gilets jaunes...en 2019 ça retournait les voitures des particuliers; en centre ville plusieurs véhicules vandalisées et incendiées...C'était vraiment mauvais, heureusement que le covid 19 est venu calmer les esprits de tous ces crétins...coïncidences ou mauvais alignement des planètes, je vois la peste russe pointer son nez à l'horizon.Signaler Répondre
Tu sais ce qu'ils te disent les retraités qui travaillaient à 14 ans ? ? qui n'ont jamais fait le 35 heures ! tu sais ce qu'ils te disent hein ? ? ? ? ?Signaler Répondre
Les retraités représentent 25% de la population mais seulement 10% de l'effort budgétaire: Roland Lescure estime que leur mise à contribution "est juste" et qu'"on pourrait même leur demander un peu plus"Signaler Répondre
Tout le monde dans la rue! On en a marre de ces nantis de politiciens!!!!!!
les Canuts étaient des 'auto entrepreneurs ' qui bossaient énormément avec un vrai savoir faire ; ce n'était pas des ouvriers d'usineSignaler Répondre
Pourquoi toujours parler des 2% de casseurs?Signaler Répondre
Meme des lycéens catholiques participe aux mouvements par solidarité avec les lycées publics et revendique l'égalité des chances..
Les gilets jaunes ont été pris en otages par les black bloc et ca a totalement discréditer le mouvement mais le mouvement de base était légitime
Il ya de vrais revendications, nos impots sont volé et on a plus d'hôpitaux, commissariat ou ecoles en etat, si on va plus loin 35000 ponts ne sont plus aux normes de sécurité, nos routes sont défoncés et pourtant, on paye sans arret
Rien que ca, ca devrait nous rassembler plutot que de toujours chercher à polémiquer et à politiser les choses.
Nous les retraités on condamne ces emeutes de jeunes ingrats bons à rien . On leur donne deja tout . J'appelle la police à faire leur travail pour une fois.Signaler Répondre
pour plus tard , mais cela risquera d’être trop tardSignaler Répondre
Dégoûté de voir nos impôts partir en fumée de jour en jour.Signaler Répondre
Il faut leur expliquer que c'est grâce à l'argent du contribuable qu'ils suivent des études.
Contribuables = personne qui se lève tôt pour aller bosser et retraités qui se sont levés tôt toute leur vie.
Heureusement beaucoup d'ètudiants ont conscience de la réalité mais il y en a d'autres pas bien finots (les proies faciles pour lfi).
Cela sera un vote qui déterminera si nous voulons le chaos avec LFI ou l’ordre et l’autorité avec le RN. chacun votera en conscience pour éviter le moins pire à la France et aux futures générations. Voulons nous vivre dans une société biberonnées aux allocations? Voulons nous vivre dans une société où les wallah seraient la nouvelle norme de s’exprimer? Voulons nous vivre dans une société en perte de repères et de traditions française? Voulons nous vivre dans une société islamisée? Voulons nous vivre dans une société où la dictature serait reine? Voulons nous vivre dans une société où l’insécurité serait manifeste ? Voulons nous vivre dans une société du chaos? Voulons nous vivre dans une société où la culture du mérite, de l’effort et de tu travail seraient remplacées par la culture de la glande et du moindre effort? Voulons nous vivre dans une société où les guignols de boyard, panot, portes, Arnault et bompard seraient ministres? Voulons nous vivre dans une société où être blanc serait un inconvénient? Voulons nous vivre dans une société où les milices d’ultra gauche ferait la loi dans la rue? LA RÉPONSE EST BIEN ÉVIDEMMENT NON! Mon vote est: TOUT SAUF LFI!Signaler Répondre
Vite la suite du slogan de la pancarte : "et puis est revenu plein d'usage et raison....."Signaler Répondre
Mais bon, peut-être était-ce sur la page d'après.
Comparer les Canuts de 1831 et 1834 à des lycéens qui crament leur propre bahut en 2026, c’est confondre une révolte ouvrière avec du vandalisme de cour de récré.Signaler Répondre
Sortir Mai 68 derrière, c’est juste prouver que tu mélanges 3 époques parce que ta grille de lecture militante (celle qu’on reconnaît très bien) t’empêche de voir la réalité.
Quand tu sauras faire la différence entre une insurrection, un mouvement social et un feu de poubelles, tu pourras revenir sans réciter les réflexes d’un parti qui adore sacraliser n’importe quelle casse.
Les Canuts avaient un ideal, ils se battaient pour quelquechose, pour améliorer leur vie, là les racailles cassent pour le plaisir de casser, mettent le feu pour le plaisir de bruler, agressent pour le plaisir d'agresser, donc rien à voir, vous êtes (encore) à coté de la plaque.Signaler Répondre
Pas bien costaude, cette remarque. La révolte des Canuts, c'est une répression militaire qui fait 10000 prisonniers, des centaines de morts et de blessés. Alors je crois que, pour nombre de personnes de l'époque (1834) qui devaient être comme toi, les Canuts étaient sans doute des racailles, des métastases cancéreuses du capitalisme qui n'avaient pas compris que les pauvres sont faits pour être pauvres, les riches faits pour être riches. C'est drôle comme, même pour toi, 200 ans donnent leurs lettres de noblesse aux manifestants. Une question : que penses-tu de mai 1968 ? 60 ans suffisent-ils à en respecter les insurgés ?Signaler Répondre
Comparer les canuts aux racailles qui cassent, brûlent leurs lycées et qui agressent les pompiers, fallait oserSignaler Répondre
Allo Louise? 40 ans d'immigration a volonté! Qui est responsable? Mais les politiques! Mozart viens de placer ferrand le socialo au conseil constitutionnel!L'incompétent de la finance a placé tout ses potes au postes cléSignaler Répondre
on courage au prochain président!
Au fait monsieur ferrand, un référendum sur l'immigration? 🤣🤣🤣
La lois il attend juste une semaine pour le direSignaler Répondre
Le mouvement ? Une agitation si creuse qu’elle semble exister uniquement pour prouver qu’on peut faire du bruit sans produire la moindre idée.Signaler Répondre
LFI ? Toujours prête à ériger le désordre en geste politique, comme si l’incohérence était une forme supérieure de pensée.
Et Doucet, c’est l’apogée du rôle décoratif : une présence tellement évanescente qu’on pourrait le remplacer par un silence, et Lyon obtiendrait exactement le même niveau de direction.
Celui qui a voté pour melenchon parce qu’il le trouvait beau et le vieux socialo excité qui trouve la jeunesse qui manifeste généreuse . Quelqu’un a des nouvelles ?Signaler Répondre
C'est la loi cela fait partie de sa feuille de route alors continuez à voter doucet et frèresSignaler Répondre
Lyon, capitale des mouvements sociaux. Depuis l'époque des canuts.Signaler Répondre
Ca vous fera peux etre réfléchir ?? Visiblement le dernier neurone est déjà cramé là !!!Signaler Répondre
"heureux qui comme ça glisse"?Signaler Répondre
Et les flics, ils font quoi? Ils regardent? Ne vous plaignez pas du résultat des élections l'année prochaine!Signaler Répondre
trouvé singulierement bien muet hier ,au salon de l'auto ,dans la 2 cv citroën : "avec ma p'tite auto ,j'avais l'air d'un con ,ma mère".d'habitude ,il a réponse à tout;il est un fait que pour un président d'un pays qui maîtrise la puissance nucléaire,çà fait "cheap"de rouler dans un "paquebot" pareil.Signaler Répondre
enfin ,compte tenu de son prix ,cette deu'deuche pourra probablement se vendre ,puisque l'ascenceur social fonctionne ..en descente!
Objectivement ça doit profiter aux vendeurs de mobilier urbain, aux distributeurs de poubelles publiques...ect. Le prix d’une poubelle de base c’est 200€ 👀Signaler Répondre
Bientôt les vacances de Toussaint, tout va s'arrêter d'un coup!Signaler Répondre
"A Villefranche-sur-Saône au lycée Louis-Armand, des individus cagoulés et munis de bâtons ont tenté de détruire la loge d'entrée en déversant de l'essence et en s'attaquant aussi au portail"Signaler Répondre
C'est touchant cette soif d'apprendre chez ces jeunes manifestants :)
c est pathétique également de ne pas entendre Macron responsable en grande partie du chaos, économique, social, sécuritaire,Signaler Répondre
D’écouter les revendications de ces lycéens, wala, free palestine, keffieh...à coup d’agressions, de casse, d’incendie attisées par LFI.Signaler Répondre
La métropole dit pas sortir les poubelles y sont juste semaines et demi de retard comme d'habitude fallait le dire avant et les rentrée le plus vite faudrait déjà savoir quand y passe les poubellesSignaler Répondre
Laisser les panneaux de bois remplaçant les doubles vitrages jusqu'à la fin de l'année scolaire.Signaler Répondre
Nous les retraités avons perdu le combat de l'opinion face cette jeunesse oisive et ingrate. Il est temps de protéger le fruit de notre travail en nous installant dans des pays où les jeunes sont serviables et agréables.Signaler Répondre
évidemment appel a la grève côté enseignants.Signaler Répondre
Une suggestion : et si l’on supprimait les vacances de la Toussaint pour rattraper - si possible - le temps perdu ?Signaler Répondre
Quand LFI tient la baguette comment voulez-vous que cela finisse ?Signaler Répondre
Violences puis revendications aux oubliettes comme lors des gilets jaunes quand LFI s'est approprié le mouvement après plusieurs semaines et ont encore sauvé Macron.
Pour les lycéens ce sera pareil.
je passe toujours les jours devant le lycée Edouard Herriot a 18h ,il n y a strictement personne, idem devant le lycée Récamier , personne, a l inverse entre 16h 30 et 17h ,il sont tous dehors.un signe qui ne trompe , il n y a aucune voiture de vendeur a la sauvette ,avec une dizaine de personnes autour a 18h alors qu entre 16h 30 et 17h le présence est quotidienne.Signaler Répondre
a qui profite ces violences, sûrement pas aux lycéens, plutôt à ceux qui veulent discréditer le mouvement !Signaler Répondre
Compare des choux, des carottes mais n'a pas son bacSignaler Répondre
190 jours et tu termines les cours à 15h et 170 en finissant à 18h.Signaler Répondre
Classement Pisa école française 27 ème, classement grève 1ere , nombre de semaines de vacances 16 , moyenne européenne 14 , nombre de jours de classe 162 , moyenne européenne 170 a 190 jours , effectivement les cadences sont infernalesSignaler Répondre
Mais pourquoi vous reconstruisez les batiments détruits comme le lycée de nantes qui venait d'etre rénové?Signaler Répondre
Laissez les dans l'état! vous étudierez avec l'odeur du cramé! ça vous fera peux etre réfléchir le seul neurone que vous possédez!!!!!
Mais Macron est patient, très patient, c'est même la seule qualité que je lui reconnait. Les gilets jaunes peuvent en témoignerSignaler Répondre
Ils revendiquent quoi les casseurs ces fouteurs de m... ? ? ? ?Signaler Répondre
on a le droit de manifester ou de faire grève. Mais il est interdit de bloquer. Encore une fois, la loi de la République est bafouée par quelques citoyens, par le pouvoir exécutif qui n’applique la loi, par le pouvoir Judiciaire qui ne condamne pas les contrevenants. Pendant ce temps, la majorité des lycéens n’a (quasiment) plus accès à l’enseignement et notre jeunesse sera moins bien formée que les jeunes Allemands, Chinois, Espagnols, Américains,…. Est-ce si compliqué d’avoir un pouvoir exécutif et Judiciaire qui fasse le travail pour lequel il est payé ?Signaler Répondre