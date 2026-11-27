Grosse frayeur pour des agents de la Métropole de Lyon ce vendredi matin. Dans la matinée de ce 27 novembre, des égoutiers de la collectivité ont été exposés à des tirs à hauteur de la place Gabriel-Péri, dans le quartier de la Guillotière.

À ce stade, les circonstances exactes des faits restent à éclaircir. Il n’est pour l’heure pas établi si les agents étaient directement visés par ces tirs ou s’ils se sont retrouvés dans leur trajectoire alors qu’une autre cible était visée.

Selon les premiers éléments, ces tirs auraient plutôt éclaté sur fond de différend entre vendeurs de cigarettes à la sauvette.

Des agents "très choqués"

Les agents concernés sont "très choqués", nous confie le syndicat CFTC.

Ce dernier indique avoir saisi la présidente de la Métropole de Lyon afin que soit organisée une réunion extraordinaire de la formation spécialisée pour faire la lumière sur cette affaire.

"La Métropole de Lyon leur apporte tout son soutien et organise la mise en place d'une cellule d'accompagnement psychologique", nous fait savoir la collectivité.