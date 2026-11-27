Grosse frayeur pour des agents de la Métropole de Lyon ce vendredi matin. Dans la matinée de ce 27 novembre, des égoutiers de la collectivité ont été exposés à des tirs à hauteur de la place Gabriel-Péri, dans le quartier de la Guillotière.
À ce stade, les circonstances exactes des faits restent à éclaircir. Il n’est pour l’heure pas établi si les agents étaient directement visés par ces tirs ou s’ils se sont retrouvés dans leur trajectoire alors qu’une autre cible était visée.
Selon les premiers éléments, ces tirs auraient plutôt éclaté sur fond de différend entre vendeurs de cigarettes à la sauvette.
Des agents "très choqués"
Les agents concernés sont "très choqués", nous confie le syndicat CFTC.
Ce dernier indique avoir saisi la présidente de la Métropole de Lyon afin que soit organisée une réunion extraordinaire de la formation spécialisée pour faire la lumière sur cette affaire.
"La Métropole de Lyon leur apporte tout son soutien et organise la mise en place d'une cellule d'accompagnement psychologique", nous fait savoir la collectivité.
Ce qui me rend "dingue" c'est que les trafics se font au vu et au su de tout le monde, que les dealers et revendeurs de cigarettes sont connus de tous : ils ne se cachent même pas, que l'argent et les marchandises sont planquées sous les plaques d'égouts et entre les dalles de la façade du Clip. Et on laisse faire...Signaler Répondre
Toujours les mêmes bandes rivales postées dans les mêmes coins depuis des années malgré les interventions de police épisodiques et un commissariat central à 200 m.
J'en arrive à la conclusion que ce commerce et cette situation est tolérée (voulue?) par la Mairie et par la Police.
Comme dirait la secte verte dans leur aveuglement totalitaire : apaiser & végétaliser.Signaler Répondre
C'est vrai ça, tout ce foin alors qu'il suffit de traverser la rue...Signaler Répondre
"ils se sont retrouvés dans leur trajectoire alors qu’une autre cible était visée." d'où le sentiment bien entendu...Signaler Répondre
il fallait changer de trottoirs, c'est tout !!Signaler Répondre
Purée suis passé 5 min avantSignaler Répondre
Dubot aurait dû leur dire de changer de trottoir .Signaler Répondre
De mieux en mieux cette ville apaisée !
🤣 très drôleSignaler Répondre
Encore des hordes ou des groupuscules d’extrême droite ?Signaler Répondre
Normal des tirs en plein jour.Signaler Répondre
On est à la Guill' ou pas
Bienvenue sur la légendaire Place Gabriel-Péri, le joyau absolu de l’urbanisme apaisé où le chant des oiseaux n’est interrompu que par le doux cliquetis des cartouches de cigarettes à la sauvette et le crépitement champêtre des tirs d'avertissement matinaux !Signaler Répondre
Ici, Doucet a réussi son chef-d'œuvre bucolique : pas une seule voiture polluante à l'horizon, uniquement une harmonie parfaite entre les jardinières en béton recyclé, les trottinettes débridées qui slaloment à 50 km/h entre les poussettes et nos chers égoutiers qui découvrent les joies du ball-trap en plein air au fond de leur regard d'assainissement. Un véritable havre de paix champêtre où l'on peut savourer son café bio tout en admirant les échanges commerciaux à balles réelles, la preuve vivante que la nature a enfin repris ses droits sur le bitume !