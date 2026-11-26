Plus d'un mois après les importantes violences urbaines du 17 octobre et les débordements survenus au cours des semaines suivantes, les autorités se préparent à une nouvelle journée de mobilisation sous tension ce samedi 28 novembre.
Un appel à se rassembler place Gabriel-Péri, dans le quartier de la Guillotière, circule actuellement sur les réseaux sociaux. Cette mobilisation n'a fait l'objet d'aucune déclaration en préfecture.
"Des militants radicaux sont susceptibles à nouveau de chercher à faire dégénérer des cortèges spontanés, comptant plusieurs milliers de participants dont des centaines d’individus hostiles, pour commettre des violences et des dégradations dans divers secteurs de la ville de Lyon", alerte la préfecture du Rhône ce jeudi.
Pour prévenir d'éventuels débordements, le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a pris un arrêté interdisant les manifestations et rassemblements revendicatifs sur la voie publique dans une partie de Lyon, de 12h à 22h.
De nombreux policiers et gendarmes seront une nouvelle fois mobilisés. Des unités de forces mobiles, des véhicules blindés Centaure, des équipes cynophiles, des drones ou encore des hélicoptères feront partie du dispositif. Les policiers municipaux ainsi que les militaires de l'opération Sentinelle seront également mobilisés.
Les forces de l'ordre pourront procéder à des contrôles d'identité ainsi qu'à des inspections de sacs et de coffres de véhicules sur réquisitions du procureur de la République. Des contrôles sont mis en œuvre dès ce jeudi soir.
Une manifestation autorisée entre Bellecour et Jean-Macé
En parallèle, une manifestation à l'initiative du Collectif Droits des Femmes du Rhône a été déclarée en préfecture.
Le cortège s'élancera à 15h de la place Bellecour pour rejoindre la place Jean-Macé, en passant notamment par la place Antonin-Poncet, le pont de la Guillotière, le quai Claude-Bernard et l'avenue Berthelot.
Une dérogation à l'arrêté préfectoral permettra aux manifestants de se rassembler puis de quitter le périmètre d'interdiction entre 14h30 et 16h30, selon l'itinéraire défini avec les organisateurs.
Plusieurs mesures restrictives concernant notamment les artifices pyrotechniques, les carburants en jerrican, les armes et certains équipements de protection seront également en vigueur dans l'ensemble du département du Rhône.
Comme lors des précédentes mobilisations, les commerçants lyonnais sont invités à prendre leurs précautions. Ils sont aussi appelés à protéger leurs vitrines, à rentrer leurs terrasses et, si nécessaire, à avancer l'heure de fermeture de leurs établissements.
Une cellule de crise sera mise en place par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) et la Chambre de métiers et de l'artisanat (CMA), en lien avec la police nationale, afin d'informer les commerçants en temps réel.
🔴 #Sécurité | Mobilisations du samedi 28 novembre à Lyon Un appel à rassemblement place Gabriel Péri circule sur les réseaux sociaux. Il n'a pas été déclaré. Pour prévenir les risques de troubles à l'ordre public, le préfet a pris plusieurs mesures : 🚫 Interdiction de toute manifestation, cortège et rassemblement revendicatif dans une partie de la ville de Lyon, de 12h à 22h. ⚠️ Dans tout le département, sont temporairement interdits : • les artifices de divertissement et articles pyrotechniques ; • l'achat et le transport de carburant en jerrican ; • le port et le transport sans motif légitime d'armes et d'objets pouvant servir d'arme ; • les équipements de protection contre l'action des forces de l'ordre. 👮 Plusieurs centaines de policiers et gendarmes seront mobilisés. Des contrôles d'identité et des inspections de sacs et de coffres sont possibles. 🏪 Commerçants : vérifiez vos alarmes et votre vidéoprotection, baissez vos rideaux, rentrez vos terrasses et gardez le moins de liquidités possible. ✅ La manifestation déclarée par le Collectif Droits des Femmes du Rhône peut se tenir : rassemblement place Bellecour avec un départ à 15h vers la place Jean Macé, par un parcours défini en lien avec les services de l'État. L’arrêté préfectoral prévoit que cette manifestation puisse passer par le périmètre d’interdiction de 14h30 à 16h30 par un itinéraire précis. Une cellule d'information en temps réel est activée avec la CCI et la CMA.— Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) November 26, 2026
Avis à la bande de guignols déambulateurs de rue sans cervelle, faites au moins une bonne action, brûlez, au moins si ca peut être faisable dans vos aptitudes limitées, le torchon pendu au dessus de la place Bellecour vous aurez au moins une bonne raison de nous faire chi...Signaler Répondre