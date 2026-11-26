Plus d'un mois après les importantes violences urbaines du 17 octobre et les débordements survenus au cours des semaines suivantes, les autorités se préparent à une nouvelle journée de mobilisation sous tension ce samedi 28 novembre.

Un appel à se rassembler place Gabriel-Péri, dans le quartier de la Guillotière, circule actuellement sur les réseaux sociaux. Cette mobilisation n'a fait l'objet d'aucune déclaration en préfecture.

"Des militants radicaux sont susceptibles à nouveau de chercher à faire dégénérer des cortèges spontanés, comptant plusieurs milliers de participants dont des centaines d’individus hostiles, pour commettre des violences et des dégradations dans divers secteurs de la ville de Lyon", alerte la préfecture du Rhône ce jeudi.

Pour prévenir d'éventuels débordements, le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a pris un arrêté interdisant les manifestations et rassemblements revendicatifs sur la voie publique dans une partie de Lyon, de 12h à 22h.

De nombreux policiers et gendarmes seront une nouvelle fois mobilisés. Des unités de forces mobiles, des véhicules blindés Centaure, des équipes cynophiles, des drones ou encore des hélicoptères feront partie du dispositif. Les policiers municipaux ainsi que les militaires de l'opération Sentinelle seront également mobilisés.

Les forces de l'ordre pourront procéder à des contrôles d'identité ainsi qu'à des inspections de sacs et de coffres de véhicules sur réquisitions du procureur de la République. Des contrôles sont mis en œuvre dès ce jeudi soir.

Une manifestation autorisée entre Bellecour et Jean-Macé

En parallèle, une manifestation à l'initiative du Collectif Droits des Femmes du Rhône a été déclarée en préfecture.

Le cortège s'élancera à 15h de la place Bellecour pour rejoindre la place Jean-Macé, en passant notamment par la place Antonin-Poncet, le pont de la Guillotière, le quai Claude-Bernard et l'avenue Berthelot.

Une dérogation à l'arrêté préfectoral permettra aux manifestants de se rassembler puis de quitter le périmètre d'interdiction entre 14h30 et 16h30, selon l'itinéraire défini avec les organisateurs.

Plusieurs mesures restrictives concernant notamment les artifices pyrotechniques, les carburants en jerrican, les armes et certains équipements de protection seront également en vigueur dans l'ensemble du département du Rhône.

Comme lors des précédentes mobilisations, les commerçants lyonnais sont invités à prendre leurs précautions. Ils sont aussi appelés à protéger leurs vitrines, à rentrer leurs terrasses et, si nécessaire, à avancer l'heure de fermeture de leurs établissements.

Une cellule de crise sera mise en place par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) et la Chambre de métiers et de l'artisanat (CMA), en lien avec la police nationale, afin d'informer les commerçants en temps réel.