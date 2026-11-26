À l’appel du syndicat Alliance Police nationale, une mobilisation intersyndicale s’est tenue ce jeudi midi devant l’hôtel de police Marius Berliet, à Lyon 8e. Près d’une centaine de policiers se sont réunis, notamment autour d’un barbecue, afin de faire entendre leur mécontentement auprès du ministère de l’Intérieur.

Parmi les principales revendications figure la revalorisation de leur prime de risque. "Elle n’a pas été réévaluée depuis 2019", alerte Alain Barberis, secrétaire régional Auvergne-Rhône-Alpes du syndicat Alliance. "Depuis les blocus lycéens, on a eu plus de 2 000 forces de sécurité intérieure qui ont été blessées", poursuit le syndicaliste.

Des policiers sursollicités depuis le 17 octobre

Les représentants syndicaux dénoncent également la sursollicitation des forces de sécurité intérieure depuis le 17 octobre et les nombreux mouvements sociaux qui se sont succédé.

"Il y a des policiers mobilisés qui ne sont pas toujours formés pour le maintien de l’ordre, ils n’ont pas forcément les protections adaptées, pour nous, ce n’est plus possible", déplore Alain Barberis.

Cette mobilisation s’inscrit dans un mouvement national, dans la continuité de l’action menée la semaine dernière devant le ministère de l’Intérieur, mais aussi du rassemblement du 15 septembre dernier, qui avait réuni près de 10 000 policiers sur les Champs-Élysées, à Paris.

À Lyon, des policiers confrontés à l’ultraviolence

Au-delà des revendications nationales, le secrétaire régional d’Alliance alerte également sur la situation sécuritaire dans l’agglomération lyonnaise et le manque de moyens pour y faire face.

"Les policiers sont aussi à bout car la métropole de Lyon a dépassé tous les records sur 2026 concernant les faits ultraviolents comme les homicides ou tentatives d’homicide et toutes les violences criminelles que l’on subit, que les Lyonnais subissent, parce que la police n’a pas les moyens humains et matériels d’absorber cette ultraviolence", conclu le représentant syndical.