À l’appel du syndicat Alliance Police nationale, une mobilisation intersyndicale s’est tenue ce jeudi midi devant l’hôtel de police Marius Berliet, à Lyon 8e. Près d’une centaine de policiers se sont réunis, notamment autour d’un barbecue, afin de faire entendre leur mécontentement auprès du ministère de l’Intérieur.
Parmi les principales revendications figure la revalorisation de leur prime de risque. "Elle n’a pas été réévaluée depuis 2019", alerte Alain Barberis, secrétaire régional Auvergne-Rhône-Alpes du syndicat Alliance. "Depuis les blocus lycéens, on a eu plus de 2 000 forces de sécurité intérieure qui ont été blessées", poursuit le syndicaliste.
Des policiers sursollicités depuis le 17 octobre
Les représentants syndicaux dénoncent également la sursollicitation des forces de sécurité intérieure depuis le 17 octobre et les nombreux mouvements sociaux qui se sont succédé.
"Il y a des policiers mobilisés qui ne sont pas toujours formés pour le maintien de l’ordre, ils n’ont pas forcément les protections adaptées, pour nous, ce n’est plus possible", déplore Alain Barberis.
Cette mobilisation s’inscrit dans un mouvement national, dans la continuité de l’action menée la semaine dernière devant le ministère de l’Intérieur, mais aussi du rassemblement du 15 septembre dernier, qui avait réuni près de 10 000 policiers sur les Champs-Élysées, à Paris.
À Lyon, des policiers confrontés à l’ultraviolence
Au-delà des revendications nationales, le secrétaire régional d’Alliance alerte également sur la situation sécuritaire dans l’agglomération lyonnaise et le manque de moyens pour y faire face.
"Les policiers sont aussi à bout car la métropole de Lyon a dépassé tous les records sur 2026 concernant les faits ultraviolents comme les homicides ou tentatives d’homicide et toutes les violences criminelles que l’on subit, que les Lyonnais subissent, parce que la police n’a pas les moyens humains et matériels d’absorber cette ultraviolence", conclu le représentant syndical.
dans notre société actuelle en FRANCE au 21 ème siècle tout va vite très très viteSignaler Répondre
il n y a que les cons qui ne changent pas ?
aujourd'hui toutes les causes de ce Mercier en FRANCE mais pas seulement qu'en France ?
est dû à Internet et les réseaux sociaux ,pourquoi ? en, fait les messages se transmettent à une vitesse GRAND V informant tous les responsables des désordres, des casseurs, etc
il y aussi et surtout, que plusieurs décennies passées, il ni avaient pas ces modes de téléphonie,
les forces de l'ordre étaient en force et craintes, car , il ni avaient des casseurs dans des manifestations non informées par manques de moyens de correspondance des réseaux sociaux ni par téléphone ?
aujourd'hui même des gosses dans les rues sont et deviennent non seulement des casseurs, et aussi des CRIMINELS en s'attaquant aux forces de l'ordre,
la justice dépassée par ce phénomène de criminalité
les forces de l'ordre sont impuissants, car, pour répondre contre ses casseurs il faut qu 'ils emplois la force armée de défense, mais il sont attaqués en justice pa des plaintes etc,, etc . donc, policiers, si t blessés, d'autres, démissionnent , etc,,
en fait, la FRANCE, n'a plus de justice , n'a plus force de droit pour faire régner ?
la FRANCE va droit dans un chaos repetiti de casse des commerces, mobiliers urbains vols et incendies de voitures et bâtiments et bien d'autres incendies ?
que fait et que peuvent faire les forces de l'ordre ? sans pouvoir ? oû va la FRANCE
Ben tu vois copain, c'est ça, juste une histoire de neurones et synapses, tout le contraire d'une fine de Claire sortie d'un bassin lfi 🤣😘Signaler Répondre
Castaner, Darmanin puis Retailleau leur avait promis 500 postes sur la métropole, qu'ont-ils eu depuis toutes ces années ?Signaler Répondre
Peau d'z*b....
Quant ont a vraiment besoin d'eux il se déplace pas alors je suis pas solidaire de leur revendicationsSignaler Répondre
Invitez le président Bukele nous conseiller comment se débarrasser de cette lie de l'humanité qui est en train de détruire Lyon à petit feu.Signaler Répondre
on est tous avec vous les policiers, les pompiers ! on vous soutient ! ceux qui sont contre vous auront tôt ou tard besoin de vous et comprendront qu’ils se sont lourdement trompés !Signaler Répondre
Mépris de classe et homophobie avec sa référence à Tinder qui est censée être humiliante. Récemment, il louait la finance au prétexte qu’elle refusait d’avancer des fonds au RN (par calcul et non par vertu). Les capacités de raisonnement sont à l’image de la maîtrise de la langue 🙄Signaler Répondre
Tu peux répéter stoplet, j' ai pas capté sur ce coup là ?Signaler Répondre
Quand tu t'exprimes, parles donc façon citadine et non comme dans les banlieues 🤣🤣🤣
Fais pas stoplet le racailleux désobligeant à la langue française étrange, bien étrange 🤔
Merci quand même de m'avoir corrigé ma faute d'orthographe 👍
+1
Comment pouvez-vous dire ça? Vous connaissez beaucoup de métiers où on risque sa vie pardes agressions??!!!Signaler Répondre
Il faut dénoncer cette violence qui vient essentiellement des vaches sacrées de la gauche encouragées et manipulées par l'ultra gauche.Signaler Répondre
Walllllllllllah Lyon mag ????!?!?!Signaler Répondre
Vous le jurez !?!?! Par Allah, starfallah c'est machallah
Inch Allah la France va devenir l'Algérie wallah !!! sur la mecque
Comme " le hérisson" de Muriel Barbery....Signaler Répondre
Profil sans e merci.
Le mépris de classe sied bien aux gauchos a la 8.6...😘
@ Anti gauchosphere,Signaler Répondre
Merci mon pote, c'est vraiment gentil de ta part 😘
Pour faire ce genre d'exercices critiquant ceux et celles que tu adores, bin faut avoir des neurones et synapses super intactes, propres et très efficaces.😙
Et tout çà aux portes de l'hiver 🤔Signaler Répondre
Après, ce sont les responsables des SDIS du territoire national qui ont été reçus par Leporc-nu .
Limite et, ce fut une déroute pour les SP à chaque sortie de réunion avec l' Hôtel de Matignon.
En bref, les SP n'ont même pas eu des extincteurs supplémentaires.
Mais bon !
On vous aime, on ne vous le dit pas assez... le 26/11/2026 à 17:29Signaler Répondre
A ce jour, plus de 219000 euros de dons récoltes pour l amicale de la police qui vient en aide aux agents et a leur famille....
Bravo, et merci a vous et a vos familles d' être toujours là pour veiller sur nous 🙏👏👏
Forces de l ordre, Lyon, la France citoyenne vous aime et vous soutient, elle 💙🤍❤️
" Les commissariats recherchent des femmes ou des hommes de ménage.
Vas-y fonce, tu as le profile " 🤣🤣🤣
ils vous ont relâché ? on commençait a s'inquiéter ...Signaler Répondre
pour votre info , les sdis sont gérés par les départements ; et la métro vient de provisionner une rallonge pour nos pompiers
Toi par contre, ta reçus mon copain, tu devrais faire une pause avec les substances qui font rire 🤣😘Signaler Répondre
A ce jour, plus de 219000 euros de dons récoltes pour l amicale de la police qui vient en aide aux agents et a leur famille....Signaler Répondre
Bravo, et merci a vous et a vos familles d' être toujours là pour veiller sur nous 🙏👏👏
Forces de l ordre, Lyon, la France citoyenne vous aime et vous soutient, elle 💙🤍❤️
chaque métiers a ses contraintes non empêche nous sommes des millions à travailler dans des conditions plus difficiles que le travail d’un policier ce type de métier est une vocation si vous estimez que votre travail est difficile je vous propose de l’aller bosser dans le bâtiment et ou la grande distribution il manque 500 000 postes d’ici 2030 les policiers sont bien payés et 90 pourcents sont tranquilles hormis une petite minorité confronté à la délinquance la France n’a plus d’argent à distribué si vous n’êtes pas content changez de tafSignaler Répondre
Ces policiers insolents ce sont mis d'accord sur TINDER pour organiser et manifester leur colère 😠 😠 😠Signaler Répondre
La communauté des FDO devrai plutôt se satisfaire déjà de leurs acquis qui est non négligeable que de faire la mendicité.
En vrai, cette été par exemple, les pompiers ont vraiment étaient des galériens face aux innombrables feux de forêts avec des moyens humains, matériels, aériens ... en moins et tra-la-la , les SDIS n'ont absolument rien reçus de la part de M'sieu Leporc-nu lors des réunions de crise.
Que dire alors des revendications des mecs à la gâchette facile 🤔
Mais d'autres métiers sont difficiles aussiSignaler Répondre
Le métier de Policier est tout de même un choix qu'il faut assumer, vos colègues les Gendarmes ont les mêmes contraintes, ils sont plus disciplinés car militaires, peut-être aussi mieux soutenus par leur hiérachie
Je ne parlerai pas de la Municipale, pour ne pas les vexer
La réaction de la Justice est aussi assez bizarre et contracdictoire
Votre clientèle est souvent la même, le bon citoyen ne vous connait pas ou à une autre image