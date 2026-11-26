Une nouvelle procédure judiciaire visant la mouvance antifasciste lyonnaise. Deux individus ont été placés en garde à vue mercredi à Lyon, soupçonnés d'avoir participé à la reconstitution d'une organisation dissoute.

Les enquêteurs s'intéressent à une possible reprise des activités du Groupe antifasciste Lyon et environs, plus connu sous l'acronyme Gale.

Fondé en 2013, ce collectif avait fait l'objet d'une dissolution gouvernementale en mars 2022, notamment en raison de violences qui lui étaient reprochées contre des militants d'ultradroite et des forces de l'ordre.

Cette dissolution avait ensuite été confirmée par le Conseil d'État en 2023.

Un compte X signalé après la mort de Quentin Deranque

L'enquête intervient plusieurs mois après la mort du militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque, survenue en février à Lyon.

À la suite de cette affaire, la préfecture du Rhône avait signalé à la justice un compte sur le réseau social X baptisé "Groupe Antifa Lyon".

Selon les services de l'État, ce compte utilisait des éléments visuels similaires à ceux du Gale et diffusait des messages appelant à la violence contre les forces de l'ordre.

Il encourageait également le soutien aux personnes mises en examen pour meurtre dans le dossier Quentin Deranque.

La préfecture avait alors demandé à la justice d'examiner l'hypothèse d'une poursuite des activités du collectif dissous, sous une forme identique ou différente.

Les deux hommes interpellés mercredi sont désormais entendus dans le cadre de ces investigations. Leur éventuel rôle dans la reconstitution présumée du groupe reste à déterminer.