Une nouvelle procédure judiciaire visant la mouvance antifasciste lyonnaise. Deux individus ont été placés en garde à vue mercredi à Lyon, soupçonnés d'avoir participé à la reconstitution d'une organisation dissoute.
Les enquêteurs s'intéressent à une possible reprise des activités du Groupe antifasciste Lyon et environs, plus connu sous l'acronyme Gale.
Fondé en 2013, ce collectif avait fait l'objet d'une dissolution gouvernementale en mars 2022, notamment en raison de violences qui lui étaient reprochées contre des militants d'ultradroite et des forces de l'ordre.
Cette dissolution avait ensuite été confirmée par le Conseil d'État en 2023.
Un compte X signalé après la mort de Quentin Deranque
L'enquête intervient plusieurs mois après la mort du militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque, survenue en février à Lyon.
À la suite de cette affaire, la préfecture du Rhône avait signalé à la justice un compte sur le réseau social X baptisé "Groupe Antifa Lyon".
Selon les services de l'État, ce compte utilisait des éléments visuels similaires à ceux du Gale et diffusait des messages appelant à la violence contre les forces de l'ordre.
Il encourageait également le soutien aux personnes mises en examen pour meurtre dans le dossier Quentin Deranque.
La préfecture avait alors demandé à la justice d'examiner l'hypothèse d'une poursuite des activités du collectif dissous, sous une forme identique ou différente.
Les deux hommes interpellés mercredi sont désormais entendus dans le cadre de ces investigations. Leur éventuel rôle dans la reconstitution présumée du groupe reste à déterminer.
Soutien total à la gale ! Vive la galeSignaler Répondre
Tout comme les opérateurs du centre de vidéosurveillance de Lyon qui n'ont pas été entendus.Signaler Répondre
La nouvelle rue de la république, c est devenue le trou du c.. du monde, et s'écrit donc rue de la raie....Signaler Répondre
Votre pseudo me fait penser à mon grand père, receveur des postes en ruralité .....Signaler Répondre
Un grand bonhomme de plus 1,90m, yeux bleus acier, ancien prisonnier de guerre......
Il te voit, te regarde juste .......et tu baisses les yeux en t excusant ......
Ça forge une famille avec des valeurs solides sur ses assises...et des gars droits, honnêtes et travailleurs....
Décidément, la gauchosphere manque de lumière à certains étages.....Signaler Répondre
Dissoudre un groupe anti raciste et qualifier dans le même temps Quentin D de militant radical plutôt que militant raciste , antisemitisme et fan d hitler , on est bon !Signaler Répondre
La nouvelle France arrive à grand pas en Mai 2027 !
La scène, filmée dans les locaux des douanes de Chaumont (Haute-Marne), montre trois agents se moquer des musulmans, sur fond d’appel à la prière. Saluts nazis et racisme ont été signalés en vain pendant des années par des douaniers de cette brigadeSignaler Répondre
Jordan Bardella ment à la France entière sur ses déclarations antisémites, depuis des mois. Au RN tout le monde sait, pourtant tout le monde se tait. C’est normal, ils veulent porter au pouvoir la haine des juifs et des musulmans.Signaler Répondre
Les éléments factuels s'accumulent.Signaler Répondre
C'est néanmoins fascinant de constater que les services judiciaires n'aient pas interrogés les députés qui le 12 février 2026 participaient à la 2e séance des scrutins scrutins n° 5364, 5366, 5392.
Cette enquête est très étrange dans son déroulé.
je voudrais bien voir la condition des femmes dans leur secte de Anti tout.Signaler Répondre
LFi et compagnie ..Signaler Répondre
Tous les jours.Signaler Répondre
Par exemple en ce moment depuis plusieurs semaines quotidiennement devant les facs et les lycées.
D'autres demandes ?
moi, quand je marche dans les rues lyonnaises, je ne suis jamais ni embêté ni choqué par des gens « d’estrêême droatte » (a quoi on les reconnaît ?) et je ne vois pas de milices « fachistes » rue St Jean et rue St Georges. Mais rue de la Ré, je ne me sens pas a l’aise. Allez savoir pourquoi…Signaler Répondre
Que dire du groupe "Audace" qui est la reconstitution du groupe "bastion social" qui a été dissout.Signaler Répondre
Et ilsont plus que 4 gugus qui se promenet avec un drapeau lors des manifestations.
Ils peuvent même défiler en zone interdite à Lyon et jouer les milices dans différentes villes.
Oui, un ami juif qui portait une kippa, une mamie qui tractait pour JMA aux élections municipales.......Signaler Répondre
Allez cherchez bien, dans l'actualité du mois de février au hasard.Signaler Répondre
Vous n avez pas de travail a trainer nuit et jour dans la ville ?Signaler Répondre
Il y a quinze jours ils se sont sauvés comme des lapins dans la manifestation et il y'a avait 4 mecs d'un syndicat plein gaz , des guerriers de pacotille ces petits bobosSignaler Répondre
C'est comme la jeune garde où mélenchon et ses sbires posent fièrement en photo avec eux, ils ne sont pas dissout non plus...Signaler Répondre
et l’extrême droite qui se balade dans le vieux Lyon et dans les bars et salle de box sans oublier les virages le pouvoir est complice de l’extrême droiteSignaler Répondre
Les juges, la gauche, la plupart des médias, les enseignants...sont de leurs côtés.Signaler Répondre
T'as déjà vu quelqu'un se faire agresser par une milice gauchiste ?Signaler Répondre
Si il faut compter sur la justice on est pas sorti de l'auberge, justice qui sert à rien (sauf à être laxiste avec ce genre de guignols..)Signaler Répondre
À telle enseigne que plusieurs débute à deux et va jusqu’à l infini, peut on considérer ce groupe comme une horde ou est ce politisé de poser la question ?!Signaler Répondre
L’extrême gauche violente toujours à la manœuvre les fameux « partenaires privilégiés de la mairie » pour lesquel Doucet avait largement milité par des positions répétée contre leur dissolution… les meme qui mettent Lyon à sac, qui pillent et brûlent tout … ceux que Doucet aime bienSignaler Répondre
Comme CD idem même idéologie de merdeSignaler Répondre
"le compte utilisait des éléments visuels similaires à ceux du Gale et diffusait des messages appelant à la violence contre les forces de l'ordre."Signaler Répondre
Mais non, ils participent à l'apaisement... Tout le reste n'est que sentiment...
Bien souvent les gens qui se disent anti facho, dans le camp du bien etc.. sont en réalité a l'opposé de ce qu'ils s'imaginent.. bien plus méchants et sournois qu'ils ne veulent bien le laisser croire.Signaler Répondre
Des hypocrites au niveau bien avancé
Et Raphaël Archenault alias Raphaël Arnault lui qui était dans la boucle Signal avec les assassins de Quentin, membres de la Jeune Garde dissoute, est toujours en liberté.Signaler Répondre
Ce sont eux les fascistes antisemites et violents qui utilisent les mêmes methodes que les nazis des années 30...Signaler Répondre
Dhimmitude et acculturation, nous tenons nos collabos. Comprendront-ils un jour ?Signaler Répondre
Mettre hors de nuire à ces anti, qui sèment la division avec les mêmes méthodes, mais en pire, de ce qu'ils prétendent combattre.Signaler Répondre
Merci aux enquêteurs de nous débarrasser de cette gale et autres peste et choléra que sont ces milices gauchistes et fascistes.👏👏Signaler Répondre
Que la justice soit aussi a la hauteur de votre investissement .