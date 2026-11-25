Lundi soir, un homme a ouvert le feu avec une arme lourde en direction d'un point de deal présumé, à proximité d'un commerce et d'un centre social du quartier de Haute-Roche. Une fusillade qui a suscité une vive inquiétude parmi les riverains.

Ce mercredi, le préfet délégué à la Sécurité Antoine Guérin s'est déplacé dans le quartier avec le maire d'Oullins-Pierre-Bénite Jérôme Moroge et les forces de l'ordre. Les deux responsables ont notamment échangé avec le gérant du Rize Market.

"Nous sommes aux côtés des habitants, nous n'allons pas laisser tomber les habitants de ce quartier", a déclaré le représentant de l'État.

40 dealers interpellés depuis le début de l'année

Antoine Guérin a tenu à rappeler l'ampleur des moyens déjà mobilisés contre les trafics de stupéfiants dans le secteur.

"Depuis le début de l'année, il y a une quarantaine de trafiquants de drogue qui ont été interpellés ici, et plus de 250 consommateurs de stupéfiants ont été sanctionnés", a-t-il précisé.

Des résultats qui ne suffisent visiblement pas à faire disparaître les points de vente de drogue du quartier.

Le préfet promet donc de poursuivre et d'intensifier les interventions. Une première opération de police a été menée dès mardi soir, au lendemain de la fusillade.

"Il va y avoir des opérations de police régulières, une présence renforcée sur ce quartier", a assuré Antoine Guérin.

Les autorités entendent également retrouver l'auteur de la fusillade de lundi soir qui n'a pas fait de victimes. "Notre objectif est d'assurer la sécurité de la population, de démanteler les points de deal et d'interpeller ceux qui sont les auteurs de ces coups de feu", a insisté le préfet.

Le maire réclame une rénovation du quartier

Pour Jérôme Moroge, la réponse ne peut toutefois pas se limiter aux interventions policières.

Le maire d'Oullins-Pierre-Bénite a révélé avoir rencontré ce mercredi midi le ministre chargé de la Ville et du Logement Vincent Jeanbrun afin d'évoquer l'avenir de Haute-Roche.

Au cœur des discussions, un projet de rénovation urbaine comprenant notamment le déplacement de l'ensemble commercial du quartier.

L'objectif affiché est de désenclaver Haute-Roche et d'améliorer le cadre de vie de ses habitants.

Mais cette transformation nécessite des financements importants. Jérôme Moroge souhaite notamment obtenir le soutien de l'État dans le cadre du futur dispositif de renouvellement urbain ANRU 3.

"Les collectivités ne pourront pas résoudre tous ces problèmes toutes seules", a prévenu l'édile LR.

"Un sentiment de peur" chez les habitants

Le maire décrit une dégradation progressive de la situation dans le quartier, alimentée selon lui par la présence de trafiquants et de consommateurs venant de l'extérieur.

Une évolution qui aurait désormais des conséquences directes sur le quotidien des riverains.

"Il y a un sentiment quand même aussi de peur maintenant parce qu'on n'avait jamais connu ça", a reconnu Jérôme Moroge.

Face à cette situation, la municipalité et la préfecture affichent leur volonté de maintenir une présence policière renforcée à Haute-Roche, tout en travaillant à une transformation plus profonde du quartier.