Rhône : fuite de gaz irritant à l'usine Arkema de Pierre-Bénite, les salariés confinés pendant plus d'une heure

Une fuite de gaz a déclenché une procédure de sécurité ce jeudi après-midi au sein de l'usine Arkema de Pierre-Bénite, dans le sud de la métropole de Lyon.

L'incident s'est produit peu avant 15h, lors du redémarrage d'une installation industrielle. Du chlorure d'hydrogène, également appelé acide chlorhydrique gazeux, s'est alors échappé.

Face à cette situation, l'entreprise a immédiatement décidé de confiner les salariés présents sur le site.

Les pompiers internes d'Arkema sont intervenus pour stopper la fuite, notamment grâce à la mise en place d'un rideau d'eau.

Un retour à la normale à 16h30

Le dispositif de confinement a finalement été levé à 16h30, après la maîtrise de l'incident.

Dans un communiqué, Arkema évoque un rejet limité de produit et assure qu'aucun dommage n'a été constaté.

Les autorités compétentes, notamment la DREAL et la mairie, ont été informées. Une analyse interne doit désormais permettre d'établir les circonstances précises de cette fuite.

Un gaz potentiellement dangereux

Le chlorure d'hydrogène est un gaz incolore à l'odeur piquante, utilisé dans différents procédés industriels.

Fortement irritant, il peut provoquer des atteintes aux yeux et aux voies respiratoires. À des concentrations élevées, son inhalation peut entraîner des lésions pulmonaires graves.

À ce stade, aucun blessé n'est signalé par l'entreprise, qui indique avoir maîtrisé la situation sur son site de Pierre-Bénite.