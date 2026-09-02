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Polémique à Oullins : la mairie annule la commémoration de la Libération, PS et PCF résistent

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Polémique à Oullins : la mairie annule la commémoration de la Libération, PS et PCF résistent

La commémoration annuelle de la libération d’Oullins, prévue ce jeudi 3 septembre, a été annulée par le maire Jérôme Moroge et sa majorité municipale pour raisons économiques. Et cette décision fait débat.

La décision passe mal. En particulier du côté de l’opposition de gauche : les sections locales du Parti Socialiste et du Parti Communiste Français se disent "en colère", dans un communiqué.

"Nous apprenons aujourd’hui avec sidération [cette décision]. Il est tout à fait scandaleux que le devoir de mémoire fasse les frais des difficultés budgétaires de la commune", dénoncent-ils.

Pour répondre à cette annulation, socialistes et communistes oullinois appellent tout de même à un rassemblement. Ils donnent rendez-vous à la population le jeudi 3 septembre à 18h30 au square de la résistance dans la Grande rue, à l’intersection de la rue Diderot.

"La mémoire de la Résistance et de la Libération appartient à toute notre ville"

Outre la majorité municipale, les deux partis ciblent aussi l’ensemble de la droite : "À l’heure où l’extrême droite, héritière de Pétain et des collabos, est aux portes du pouvoir, les socialistes et les communistes d’Oullins dont les camarades ont payé de leur vie leur combat, tiennent à faire vivre la mémoire de la résistance. Ils rappellent ainsi une évidence : la mémoire de la Résistance et de la Libération appartient à toute notre ville."

Pour rappel, la libération d’Oullins, quelques heures avant Lyon, fait suite à la progression importante des Forces Françaises de l’Intérieure et de l’Armée Française de Libération dans la Loire, les monts du Lyonnais et la vallée de l’Azergues, marquant une nouvelle étape dans la libération de la France.

Chaque année, les socialistes rendent également hommage à Claude Jordery, résistant, maire d’Oullins, et député socialiste.

Tags :

Oullins-Pierre-Bénite

15 commentaires
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Calahann le 02/09/2026 à 18:02
on rigole a écrit le 02/09/2026 à 17h32

L'autre qui se la joue patriote !

Toujours patriote avec les Résistants et non avec tes idées RNistes qui rêve d'un 4ème Reich .
Faut conserver impérativement la mémoire de nos anciens et anciennes qui ont donnés leur vie pour se défaire des Nazis, des collabos, de la LVF.... et de tes idées !
Dégage copain !

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Marrant le 02/09/2026 à 18:00

Mitterrand avait eu la francisque non?

Voyons un peu nos pseudo coco et socialo actuels...

Côté femmes elles accepteront volontiers la burqua

Côté homme, aller on coupe le prépuce, une petite barbe une paire de babouches et une djellaba.

Quitte à être les néo collabo des fascistes du XXIEME siècle autant se fondre dans la décors pour éviter les futures persécutions qu'on peut voir en Libye, Syrie et autre pays fascistes.

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les collabos d’aujourd’hui le 02/09/2026 à 17:59

je ne suis pas même surpris la droite et l’extrême en vendu leur âme à Trump et à poutine et à Netanyahou soit disant les leaders du monde libre Chirac doit retourner dans sa tombe avec cette droite plein des traîtres

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Chris25 le 02/09/2026 à 17:44

Et Sarselli, elle en pense quoi ???
De toute façon, c'est une honte d'annuler ce genre de cérémonie !

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simplementcitoyen le 02/09/2026 à 17:41

pour raisons économiques !!!! la mémoire est importante faisant parti de l'histoire, faite un peu moins de réception et de dépenses futile, c'est inadmissible, les personnes mortes pour la libération il faut y penser et pourtant il n'y a pas de feux d'artifice au autres choses de couteux pour une commémoration.

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ManuelHistoire le 02/09/2026 à 17:33
oui-oui a écrit le 02/09/2026 à 16h19

Ceci est un message pour la gauche qui passe son temps à traiter les gens de droite de fasciste.

>L' appui du parti communiste au Pacte germano-soviétique a entraîné sa dissolution en septembre 1939 par le gouvernement d'Édouard Daladier et son entrée en clandestinité.
Le PCF, via son journal l' Humanité devenu clandestin, a montré une volonté de collaboration :
« Il est particulièrement réconfortant en ces temps de malheur de voir de nombreux travailleurs parisiens s’entretenir avec les soldats allemands, soit dans la rue, soit au bistro du coin. Bravo camarades, continuez même si cela ne plaît pas à certains bourgeois aussi stupides que malfaisants ! La fraternité des peuples ne sera pas toujours une espérance, elle deviendra une réalité vivante » ( source : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k879187h/f2 )
De plus le PCF fait tout pour que son journal sorte de la clandestinité. En effet en juin 1940, dans Paris occupé, les dirigeants communistes proposent aux autorités allemandes d'autoriser la reparution de "L'Humanité".

> Il est par ailleurs à noter que le P.S. a été créé par Mitterrand titulaire de la Francisque et grand ami de Bousquet organisateur de la rafle du Vel'd'hiv.
>
> Sur René Bousquet :
> "
> Le 2 juillet 1942, René Bousquet et Carl Oberg organisent la préparation de la rafle du Vel'd'hiv. En échange de l'ajournement des déportations de Juifs français que les Allemands n'ont pourtant garanti par aucune promesse écrite ni même verbale , René Bousquet propose de « faire arrêter les Juifs étrangers dans toute la France ».
> "
> source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Collaboration_polici%C3%A8re_sous_le_r%C3%A9gime_de_Vichy

> Mitterrand et Bousquet :
> 1) https://www.lepoint.fr/histoire/francois-mitterrand-fidele-a-ses-collabos-09-10-2016-2074610_1615.php
>
> 2 ) https://www.lemonde.fr/a-la-une/article/2011/05/09/mitterrand-photos-taboues_1519152_3208.html

Tu utilises une méthode classique de désinformation historique :
La sélection à sens unique (cherry-picking) :
- Tu prends un fait réel (les négociations de l'été 1940 du PCF, le passé de Mitterrand) mais tu effaces tout ce qui s'est passé avant et après (l'engagement massif des communistes et des socialistes dans la Résistance à partir de 1941, le CNR, les martyrs de la Résistance de gauche).
- L'anachronisme et la culpabilité par association : Associer les dérives de certains socialistes munichois en 1940 ou le parcours ambigu de Mitterrand pour conclure à « la compromission de la Gauche avec les occupants » dans son ensemble.

La vérité historique retenue par les historiens de la Seconde Guerre mondiale (comme Jean-Pierre Azéma, Paxton ou Henri Rousso) est que la Collaboration d'État a été théorisée, mise en œuvre et soutenue par l'extrême droite, la droite nationaliste et les élites conservatrices de l'époque, même si l'effondrement de 1940 a aussi entraîné des trajectoires individuelles de défection à gauche.

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on rigole le 02/09/2026 à 17:32
Calahann a écrit le 02/09/2026 à 16h37

Le maire d'Oullins va effacer cette année la mémoire du passé pour des raisons économiques.
En revanche, je suis sûr et certain que se maire doit fêter chaque année son anniversaire en grandes pompes .

L'autre qui se la joue patriote !

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Histoire le 02/09/2026 à 16:57

1) Mitterrand avec Pétain

2) Oui quelques communistes auprès de Jean MOULIN au début, mais le gros de la troupe à attendu pour réellement rejoindre la résistance le moment ou le sanguinaire camarade Staline et l'Urss furent envahis pas les Allemands.

Pas refaire l'histoire

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fatboy le 02/09/2026 à 16:55

Merci pour cet article honnête de Lyon Mag qui nous renseigne sur le pourquoi de ces commémorations par les partis de gauche: stigmatiser leurs adversaires politiques

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Calahann le 02/09/2026 à 16:37

Le maire d'Oullins va effacer cette année la mémoire du passé pour des raisons économiques.
En revanche, je suis sûr et certain que se maire doit fêter chaque année son anniversaire en grandes pompes .

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oui-oui le 02/09/2026 à 16:19

Ceci est un message pour la gauche qui passe son temps à traiter les gens de droite de fasciste.

>L' appui du parti communiste au Pacte germano-soviétique a entraîné sa dissolution en septembre 1939 par le gouvernement d'Édouard Daladier et son entrée en clandestinité.
Le PCF, via son journal l' Humanité devenu clandestin, a montré une volonté de collaboration :
« Il est particulièrement réconfortant en ces temps de malheur de voir de nombreux travailleurs parisiens s’entretenir avec les soldats allemands, soit dans la rue, soit au bistro du coin. Bravo camarades, continuez même si cela ne plaît pas à certains bourgeois aussi stupides que malfaisants ! La fraternité des peuples ne sera pas toujours une espérance, elle deviendra une réalité vivante » ( source : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k879187h/f2 )
De plus le PCF fait tout pour que son journal sorte de la clandestinité. En effet en juin 1940, dans Paris occupé, les dirigeants communistes proposent aux autorités allemandes d'autoriser la reparution de "L'Humanité".

> Il est par ailleurs à noter que le P.S. a été créé par Mitterrand titulaire de la Francisque et grand ami de Bousquet organisateur de la rafle du Vel'd'hiv.
>
> Sur René Bousquet :
> "
> Le 2 juillet 1942, René Bousquet et Carl Oberg organisent la préparation de la rafle du Vel'd'hiv. En échange de l'ajournement des déportations de Juifs français que les Allemands n'ont pourtant garanti par aucune promesse écrite ni même verbale , René Bousquet propose de « faire arrêter les Juifs étrangers dans toute la France ».
> "
> source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Collaboration_polici%C3%A8re_sous_le_r%C3%A9gime_de_Vichy

> Mitterrand et Bousquet :
> 1) https://www.lepoint.fr/histoire/francois-mitterrand-fidele-a-ses-collabos-09-10-2016-2074610_1615.php
>
> 2 ) https://www.lemonde.fr/a-la-une/article/2011/05/09/mitterrand-photos-taboues_1519152_3208.html

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poulet coco le 02/09/2026 à 16:10
LOullinoah a écrit le 02/09/2026 à 15h29

Les députés socialistes ont votés majoritairement les pleins pouvoirs à Pétain en 1940
les Communistes se sont alliés aux Nazis cf le Pacte Molotov Ribbentropp .

l'histoire retient la compromission de la Gauche avec les occupants ...

Vas-y ouvre un livre d'histoire stp.
Justement les socialistes oullinois (dont je ne suis pas) rendent hommage chaque année au député maire d'Oullins socialiste - Claude Jordery - mort en déportation comme résistant et qui n'a pas voté les pleins pouvoirs à Pétain. Quant-aux communistes d'Oullins (dont je suis), nous rendons hommage à notre trentaine de camarades de notre section (habitant ou travaillant à Oullins) qui sont morts pour les nazis et les fachos français soient vaincus.
Un peu de respect

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Bienvenue en dictature bananière française. le 02/09/2026 à 15:58

😂 libération ?

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Réécriture le 02/09/2026 à 15:45
LOullinoah a écrit le 02/09/2026 à 15h29

Les députés socialistes ont votés majoritairement les pleins pouvoirs à Pétain en 1940
les Communistes se sont alliés aux Nazis cf le Pacte Molotov Ribbentropp .

l'histoire retient la compromission de la Gauche avec les occupants ...

Ca va bien la réécriture de l'histoire pour justifier la collaboration ?

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Ex Précisions le 02/09/2026 à 15:44

Il y a certainement une histoire personnelle entre 2 politiciens qui ne peuvent pas se piffrer, c'est le genre de commémoration que l'on n'annule pas.
Encore des gamineries de cour de récré de maternelle, de pire en pire...

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LOullinoah le 02/09/2026 à 15:29

Les députés socialistes ont votés majoritairement les pleins pouvoirs à Pétain en 1940
les Communistes se sont alliés aux Nazis cf le Pacte Molotov Ribbentropp .

l'histoire retient la compromission de la Gauche avec les occupants ...

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poulet coco le 02/09/2026 à 15:19

L'argument des économies ne tient pas une seconde. Ça coûte combien de déposer une gerbe et de proposer un coup à boire? Au pire, tu proposes rien à boire mais tu maintiens la commémoration

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électoral le 02/09/2026 à 14:53

Des économies en arrêtant les colis de Noël pour les seniors non, mais pour la mémoire et l'histoire de France oui... Pas très patriote et républicains les LR

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