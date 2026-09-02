Polémique à Oullins : la mairie annule la commémoration de la Libération, PS et PCF résistent

La décision passe mal. En particulier du côté de l’opposition de gauche : les sections locales du Parti Socialiste et du Parti Communiste Français se disent "en colère", dans un communiqué.

"Nous apprenons aujourd’hui avec sidération [cette décision]. Il est tout à fait scandaleux que le devoir de mémoire fasse les frais des difficultés budgétaires de la commune", dénoncent-ils.

Pour répondre à cette annulation, socialistes et communistes oullinois appellent tout de même à un rassemblement. Ils donnent rendez-vous à la population le jeudi 3 septembre à 18h30 au square de la résistance dans la Grande rue, à l’intersection de la rue Diderot.

"La mémoire de la Résistance et de la Libération appartient à toute notre ville"

Outre la majorité municipale, les deux partis ciblent aussi l’ensemble de la droite : "À l’heure où l’extrême droite, héritière de Pétain et des collabos, est aux portes du pouvoir, les socialistes et les communistes d’Oullins dont les camarades ont payé de leur vie leur combat, tiennent à faire vivre la mémoire de la résistance. Ils rappellent ainsi une évidence : la mémoire de la Résistance et de la Libération appartient à toute notre ville."

Pour rappel, la libération d’Oullins, quelques heures avant Lyon, fait suite à la progression importante des Forces Françaises de l’Intérieure et de l’Armée Française de Libération dans la Loire, les monts du Lyonnais et la vallée de l’Azergues, marquant une nouvelle étape dans la libération de la France.

Chaque année, les socialistes rendent également hommage à Claude Jordery, résistant, maire d’Oullins, et député socialiste.