Institution des Chartreux à Lyon : le directeur écarté après une relation avec une étudiante majeure

L’Église catholique à Lyon prend publiquement la parole sur la situation au sein de l’Institution des Chartreux.

Dans un communiqué diffusé ce mercredi aux anciens élèves, le diocèse indique avoir été informé en juin dernier "de la relation que le directeur du groupe scolaire des Chartreux, prêtre, a entretenue avec une étudiante majeure placée sous son autorité".

À la suite de cette information, l’archevêque de Lyon, Mgr Olivier de Germay, a demandé l’ouverture d’une enquête canonique et pris plusieurs "mesures conservatoires".

Retrait de sa mission de directeur et interdiction d’exercer dans le diocèse

Selon le diocèse, le prêtre concerné, Jean-Bernard Plessy, s’est vu retirer sa mission de directeur du groupe scolaire. Il lui a également été interdit "d’entrer en contact avec la personne concernée et de se rendre sur les sites de l’Institution des Chartreux", ainsi que "d’exercer tout ministère dans le diocèse de Lyon".

Le diocèse annonce par ailleurs qu’"un signalement pénal a également été effectué auprès du procureur de la République de Lyon afin que les vérifications nécessaires puissent être diligentées".

La jeune femme avait demandé la confidentialité

L’archevêché explique que ces décisions n’avaient jusqu’ici pas été rendues publiques "par respect pour la demande de confidentialité de la jeune femme majeure".

"Au terme de cet été, il est apparu indispensable que la communauté éducative soit informée et qu’une enquête interne puisse être diligentée", précise désormais le diocèse.

Les mesures auraient été prises "en conformité avec le Code de droit canonique et le Statut de l’Enseignement catholique", en lien avec la tutelle du groupe scolaire et le directeur diocésain de l’Enseignement catholique de Lyon.

L’archevêque de Lyon dit apporter son soutien à l’ensemble de la communauté éducative des Chartreux. Malgré "la gravité de cette affaire", Olivier de Germay l’encourage à "poursuivre sa mission sous la direction du nouveau directeur du groupe scolaire".

Un nouveau séisme pour les Chartreux, déjà bouleversés cette année par le terrible incendie d'avril dernier qui avait ravagé une partie du bâtiment de la Croix-Rousse.