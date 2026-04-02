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Incendie toujours en cours aux Chartreux à Lyon : l'intervention des pompiers est "complexe" et va "durer longtemps"

Incendie toujours en cours aux Chartreux à Lyon : l'intervention des pompiers est "complexe" et va "durer longtemps"
LyonMag

Arrivés aux Chartreux mercredi à 21h, les pompiers du Rhône risquent de rester longtemps sur place pour lutter contre l'incendie qui sévit dans l'établissement privé lyonnais. Le commandant des opérations de secours Eric Vergeat a fait le point sur l'opération.

Les pompiers ne sont pas prêts de rentrer chez eux. Sur le pont depuis mercredi soir pour lutter contre l'incendie qui ravage l'internat des Chartreux sur les pentes de la Croix-Rousse, ils sont encore à l'oeuvre pour éviter la propagation du sinistre.

"Le feu d'une extrême violence parti du rez-de-chaussée jusqu'au 5e étage. Dans les combles, le feu a percé en toiture. C'était extrêmement rapide", a analysé le commandant des opérations de secours Eric Vergeat ce jeudi à la mi-journée.

Le responsable du SDMIS a rappelé que le bâtiment touché abrite des salles polyvalentes, des salles de classes et l'internat. Environ 150 élèves ont été évacués, un surveillant qui a inhalé des fumées a été pris en charge par les secours.

"L'opération est complexe, poursuit Eric Vergeat. Elle est rendue difficile de par le caractère historique et ancien du bâtiment qui a 200 ans. Il est composé de murs en pierre très résistants, mais chaque plancher peut communiquer le feu. L'opération a commencé mercredi à 21h, elle se poursuit et va durer encore longtemps. L'objectif est d'éteindre chaque plancher, un par un, et éviter la propagation au coeur du bâtiment".

Une soixantaine de pompiers spécialisés dans l'incendie et dans les techniques de sauvetage et déblaiement sont actuellement sur place.

Quid de l'origine du sinistre, qu'une enquête devra tenter de déterminer ? "Au rez-de-chaussée, il y a une régie. Le feu est probablement parti de cette zone-là", a détaillé le lieutenant-colonel. Selon nos informations, plusieurs extincteurs ont été utilisés par le personnel des Chartreux pour tenter d'éteindre le feu au niveau d'un compteur électrique.

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9 commentaires
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les républicains en vadrouille le 05/04/2026 à 16:00
Calahann a écrit le 02/04/2026 à 19h28

La Laïcité oui, mais pas pour tout l'monde apparemment !
C'est vraiment dommage.

de grandes fumées blanches ??
C'est surement la fin du vote pour elire wauquiez

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Obsdu9 le 03/04/2026 à 10:36
Calahann a écrit le 02/04/2026 à 19h28

La Laïcité oui, mais pas pour tout l'monde apparemment !
C'est vraiment dommage.

C'est comme le cerveau en état fonctionnel, apparemment !

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mauvaise pioche le 03/04/2026 à 08:07
Calahann a écrit le 02/04/2026 à 19h28

La Laïcité oui, mais pas pour tout l'monde apparemment !
C'est vraiment dommage.

où est le problème ?

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tempete le 03/04/2026 à 06:19
Calahann a écrit le 02/04/2026 à 19h28

La Laïcité oui, mais pas pour tout l'monde apparemment !
C'est vraiment dommage.

dans un benitier

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Calahann le 02/04/2026 à 19:28

La Laïcité oui, mais pas pour tout l'monde apparemment !
C'est vraiment dommage.

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Alfred le 02/04/2026 à 18:11
Ex Précisions a écrit le 02/04/2026 à 16h43

Ils étaient en train apparemment de faire la fête, une bougie étincelante sur une bouteille trop près du plafond ?

Vous c'est une araignée au plafond que vous avez

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123456 le 02/04/2026 à 18:01

Après Notre Dame, les Chartreux en feu, ça sent le présage...

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Ex Précisions le 02/04/2026 à 16:43

Ils étaient en train apparemment de faire la fête, une bougie étincelante sur une bouteille trop près du plafond ?

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HabitanteprèsdesChartreux le 02/04/2026 à 16:05

16h04 Le feu repart. Je vois de grandes fumées blanches sortir du grand bâtiment depuis ma fenêtre. C’est angoissant.

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