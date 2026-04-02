Incendie toujours en cours aux Chartreux à Lyon : l'intervention des pompiers est "complexe" et va "durer longtemps"

Les pompiers ne sont pas prêts de rentrer chez eux. Sur le pont depuis mercredi soir pour lutter contre l'incendie qui ravage l'internat des Chartreux sur les pentes de la Croix-Rousse, ils sont encore à l'oeuvre pour éviter la propagation du sinistre.

"Le feu d'une extrême violence parti du rez-de-chaussée jusqu'au 5e étage. Dans les combles, le feu a percé en toiture. C'était extrêmement rapide", a analysé le commandant des opérations de secours Eric Vergeat ce jeudi à la mi-journée.

Le responsable du SDMIS a rappelé que le bâtiment touché abrite des salles polyvalentes, des salles de classes et l'internat. Environ 150 élèves ont été évacués, un surveillant qui a inhalé des fumées a été pris en charge par les secours.

"L'opération est complexe, poursuit Eric Vergeat. Elle est rendue difficile de par le caractère historique et ancien du bâtiment qui a 200 ans. Il est composé de murs en pierre très résistants, mais chaque plancher peut communiquer le feu. L'opération a commencé mercredi à 21h, elle se poursuit et va durer encore longtemps. L'objectif est d'éteindre chaque plancher, un par un, et éviter la propagation au coeur du bâtiment".

🚨 Incendie aux chartreux : selon Éric Vergeat, commandant des opérations de secours, les causes restent inconnues pour l’instant. Le feu serait parti du rez-de-chaussée, où se trouve une salle de régie, une piste actuellement envisagée.#incendie #actualité #secours #enquête pic.twitter.com/6HojCLm0vr — Lyon Mag (@lyonmag) April 2, 2026

Une soixantaine de pompiers spécialisés dans l'incendie et dans les techniques de sauvetage et déblaiement sont actuellement sur place.

Quid de l'origine du sinistre, qu'une enquête devra tenter de déterminer ? "Au rez-de-chaussée, il y a une régie. Le feu est probablement parti de cette zone-là", a détaillé le lieutenant-colonel. Selon nos informations, plusieurs extincteurs ont été utilisés par le personnel des Chartreux pour tenter d'éteindre le feu au niveau d'un compteur électrique.