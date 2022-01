L’ancien directeur des Chartreux à Lyon accusé d’attouchements sexuels

Les agissements du père Georges Babolat, ancien directeur des Chartreux à Lyon décédé en 2006, furent au cœur d’une enquête préliminaire menée par le parquet de Lyon, rapportent nos confrères de Tribune de Lyon. Les investigations ont été classées sans suite par extinction de l’action publique en raison de la mort de Georges Babolat.

Ce dernier a fait l’objet d’un signalement à la justice d’une mère de famille en avril 2019 qui accusait le prêtre de s’être livré à des attouchements sexuels sur sa fille ainsi que plusieurs autres petites victimes âgées d’une dizaine d’années au moment des faits remontant aux années 90 dans une colonie de vacances en Haute-Savoie qu’il dirigeait en dehors de ses fonctions aux Chartreux. Au cours de l’enquête préliminaire du parquet de Lyon, deux femmes ont été entendues et ont affirmé avoir été les victimes de Georges Babolat.

Les faits en question avaient auparavant été remontés au diocèse de Lyon en 2016 avec une simple réponse par courrier du cardinal Barbarin demandant "pardon au nom de toute l’Eglise pour ce scandale", explique Tribune de Lyon. L’affaire n’avait pas été plus loin dix ans après le décès de celui qui avait reçu la Légion d’honneur au moment de son départ à la retraite.

Cette révélation va en tout cas une nouvelle fois faire mal au diocèse de Lyon, et à l’Eglise plus généralement qui accumule les affaires de soupçons de pédophilie. La dernière en date remonte à seulement quelques jours avec des faits d’agressions sexuelles présumées commis entre les années 1970 et 80 par le père Louis Ribes lui aussi décédé aujourd’hui.