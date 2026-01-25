Education

Classements des meilleures prépas de France : Lyon tire son épingle du jeu, notamment pour les écoles d'ingénieurs

Le magazine Challenges a fait paraître cette semaine ses classements annuels des meilleurs prépas de France pour intégrer les établissements les plus prestigieux.

Lyon tire son épingle du jeu grâce à ses établissements privés, notamment pour préparer aux meilleurs écoles d'ingénieur. Paris reste toutefois largement en tête et domine la plupart des classements.

Meilleures prépas lyonnaises pour intégrer les 3 meilleures écoles de commerce (HEC, Essec, ESCP)

Option ECG
7e Sainte-Marie Lyon (Lyon 5e) avec 56,4% d'étudiants intégrés
17e Les Chartreux (Lyon 1er) avec 30,6% d'intégrés
18e Le Parc (Lyon 6e) avec 30,3% d'intégrés

Option ECT
3e Ampère (Lyon 2e) 12,5% d'intégrés
9e Claude-Bernard (Villefranche-sur-Saône) avec 5,3% d'intégrés
10e La Martinière-Duchère (Lyon 9e) avec 5,1% d'intégrés

Option BL
6e Les Chartreux (Lyon 1er) avec 2,7% d'intégrés

Meilleures prépas lyonnaises pour intégrer les 7 meilleures écoles de commerce (HEC, Essec, ESCP, emlyon, Edhec, Neoma, Skema)

Option ECG
7e Ampère (Lyon 2e) avec 85,8% d'intégrés
9e Les Chartreux (Lyon 1er) avec 83,3% d'intégrés
12e Sainte-Marie (Lyon 5e) avec 80,8% d'intégrés
14e Notre-Dame-des-Minimes (Lyon 5e) avec 78,6% d'intégrés

Option ECT
7e Claude-Bernard (Villefranche-sur-Saône) avec 31,6% d'intégrés
8e La Martinière Duchère (Lyon 9e) avec 30,8% d'intégrés

Option BL
4e Saint-Marc (Lyon 2e) avec 25% d'intégrés
8e Les Chartreux (Lyon 1er) avec 16,2% d'intégrés
9e Saint-Just (Lyon 5e) avec 12,5% d'intégrés

Meilleures prépas lyonnaises pour intégrer les 8 meilleures écoles d'ingénieurs (Polytechnique, Ponts PartsTech, CentraleSupélec, Mines ParisTech, Isae-Supaero, Centrale Lyon, Centrale Nantes, Télécom Paris)

Option MP
6e Aux Lazaristes-La Salle (Lyon 5e) avec 48% d'intégrés
18e La Martinière-Monplaisir (Lyon 8e) avec 23% d'intégrés

Option PC
4e Aux Lazaristes-La Salle (Lyon 5e) avec 45,2% d'intégrés
8e Le Parc (Lyon 6e) avec 28,7% d'intégrés

Option MPI
1er Aux Lazaristes-La Salle (Lyon 5e) avec 66,7% d'intégrés
4e Le Parc (Lyon 6e) avec 35,7% d'intégrés
7e La Martinière-Monplaisir (Lyon 8e) avec 24,4% d'intégrés

Meilleures prépas lyonnaises pour intégrer les 9 meilleures écoles d'ingénieurs (Polytechnique, Ponts PartsTech, CentraleSupélec, Mines ParisTech, Isae-Supaero, Centrale Lyon, Centrale Nantes, Télécom Paris et Métiers ParisTech)

Option PT
18e La Martinière-Monplaisir (Lyon 8e) avec 31,7% d'intégrés

Option PSI
7e Aux Lazaristes-La Salle (Lyon 5e) avec 47,8% d'intégrés
8e Le Parc (Lyon 6e) avec 45,2% d'intégrés

