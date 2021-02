Lyon : la Région va renforcer les dispositifs de sécurité au lycée La Martinière-Duchère

Le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes s'est rendu au lycée La Martinière-Duchère dans le 9e arrondissement après les débordements de ces derniers jours dans l'établissements (agressions, racket, vols…).

La Région a donc décidé de renforcer les dispositifs de sécurité au sein, et à l'extérieur de l'établissement. Les 22 caméras de vidéoprotection seront renouvelées et sept autres seront installées. Elles devraient être opérationnelles dès la fin des vacances scolaires.

De plus, des travaux vont être réalisés pour "améliorer la sécurité des accès du lycée partout où il y a un risque d’intrusion", peut-on lire dans un communiqué.

Enfin, les équipes d'entretien vont être renforcées "pour ne pas laisser s'installer les dégradations". "Le climat de violences qui règne aujourd’hui au lycée La Martinière est purement inacceptable. Nos lycées doivent être des sanctuaires de la République. Mais il n’y a pas de fatalité à la crise de l’autorité et à l’installation de l’insécurité. Il faut se donner les moyens de lutter contre ce fléau. C’est la raison pour laquelle la Région s’engage ici avec détermination pour renforcer les équipements de sécurité. Mais plus globalement, nous appelons la Ville de Lyon et la Métropole à se saisir avec nous de ce dossier pour apporter de la tranquillité publique au quartier. Nous ne céderons rien sur ce terrain-là", a déclaré Laurent Wauquiez à l'issue de sa visite.