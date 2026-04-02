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Les Chartreux victimes d'un spectaculaire incendie à Lyon : 300 élèves évacués, l'intervention toujours en cours jeudi

Les Chartreux victimes d'un spectaculaire incendie à Lyon : 300 élèves évacués, l'intervention toujours en cours jeudi

Ce mercredi 1er avril, un violent incendie s'est déclaré sur le site de l'internat des Chartreux dans le 1er arrondissement de Lyon. Les flammes ont ravagé une partie du bâtiment des pentes de la Croix-Rousse.

Mise à jour jeudi 2 avril à 11h : L'intervention des pompiers est toujours en cours, car le feu a repris à 3h du matin. D'importantes fumées s'échappent toujours du bâtiment principal.

Article initial : L'alerte a été donnée vers 21h. Pour une raison encore inconnue, un incendie s'est déclaré ce mercredi soir sur le site de l'internat des Chartreux. Les flammes ravagent le bâtiment de l'institution privée catholique accueillant de nombreux internes sur les pentes de la Croix-Rousse.

L'évacuation a été rapide, aucun adolescent n'a été blessé selon les premières informations. Un surveillant a toutefois été pris en charge après avoir inhalé des fumées. Environ 300 élèves ont été mis à l'abri dans le réfectoire et relogés.

Ce sont 73 pompiers, appuyés par une trentaine de véhicules, ont lutté contre ce sinistre qui a fait d'importants dégâts à en croire les images transmises à notre rédaction. Il s'est propagé sur plusieurs étages de ce bâtiment qui abrite un internat de filles du collège à la première et de garçons de seconde.

Le préfet délégué à la Sécurité Antoine Guérin s'est rendu sur place.

A 23h, l'incendie semblait en grande partie maîtrisé, avec les soldats du feu qui se concentraient sur le toit du bâtiment.

Une enquête a été ouverte pour connaître l'origine du feu.

Le maire de Lyon Grégory Doucet s'est également rendu sur place avec la maire du 1er arrondissement Yasmine Bouagga et l'adjoint à la Sécurité Philippe Prieto : "Les pompiers sont parvenus à maîtriser l’incendie.
Je veux leur redire ici combien leur intervention rapide a été précieuse pour protéger les vies humaines et sauvegarder le patrimoine. Merci à elles et eux, ainsi qu’aux agents de la ville présents sur place."

La présidente de la Métropole Véronique Sarselli, son vice-président délégué à la Sécurité Jérémie Bréaud, et le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Fabrice Pannekoucke étaient aussi sur place dans la nuit. Ils se sont entretenus avec le père Jean-Bernard Plessy pour lui apporter leur soutien et évoquer l'organisation à venir après l'incendie.

Tags :

Chartreux

38 commentaires
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Résultat de l'enquête ??????????? le 03/04/2026 à 14:45

Que dit l'enquête ??????????

La vraie enquête !!!

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RumaJassoun le 03/04/2026 à 03:54

Poisson d'Avril !

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Olivier G le 02/04/2026 à 19:28

Tout mon soutien aux élèves et à la communauté éducative de cet établissement pour lequel je garde de merveilleux souvenirs.

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faux le 02/04/2026 à 18:52
Cartésien a écrit le 02/04/2026 à 07h01

On comprend que l'auteur de ce post aurait eu fortement envie de voir des morts dans cet incendie, on le comprend dans le sous entendu assez lourd.
Alors pourquoi il aurait aimé voir des morts? Plusieurs possibilités. Moi cela me fait penser à certains évènements au Nigéria quand certaines milices incendient certains lieux précis avec des gens dedans. Mais bon on peut tous traduire différemment.

Les causes exactes. Les connaitront on un jour? pas sûr. Vous savez qu'il y a un gros doute sur les origines de l'incendie de Notre Dame de Paris. Des experts des bâtiments et des architectes ayant précisé qu'en réalité le chantier était bien "protégé" contre des erreurs humaines et que selon eux l'origine ne pouvait être que volontaire.

le juge d'instruction a écarté l'action d'une perrsonne extèrieure
la police a mis en evidence la piste d'un court circuit électrique

sinon le message de gilles touzot... c'est du second degre

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Riredelaconneriedesautres le 02/04/2026 à 13:05

Dis donc Gilles Touzot tu nous a bien fait rire avec ton commentaire.. J'espère que c'était un poisson d'avril sinon c'est inquiétant..si il faut être laïque pour bénéficier du service public.. je te laisse imaginer la situation de ton pays..

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Général Salan le 02/04/2026 à 12:39
des promesses toujours des promesses. a écrit le 02/04/2026 à 10h00

dis donc toi t'avais pas dit que t'allais te taire pendant 6 ans?

Relis mon post camarade, uniquement sur les sujets concernant Doucet. Et oui!

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Services publics le 02/04/2026 à 12:18
GillesTouzot a écrit le 02/04/2026 à 00h33

Pourquoi les pompiers interviennent dans un établissement catholique privé ? Les services publics sont normalement laics.

Vous avez raison, les services publics ne doivent pas intervenir dans le domaine privé.
Interdiction faite aux pompiers d'éteindre les incendies de particuliers, même s'ils paient leurs impots. Les pompiers éteindront les incendies uniquement des établissements publics, sur autorisation préfectorale.

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en cas d'incendie, les pompiers svp le 02/04/2026 à 12:02
GillesTouzot a écrit le 02/04/2026 à 00h33

Pourquoi les pompiers interviennent dans un établissement catholique privé ? Les services publics sont normalement laics.

Pourquoi ? C'est pour vérifier si les cierges respectent les normes européennes.

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Marcel Z le 02/04/2026 à 11:52
GillesTouzot a écrit le 02/04/2026 à 00h33

Pourquoi les pompiers interviennent dans un établissement catholique privé ? Les services publics sont normalement laics.

Toi ta c.nnerie, on ne sait pas d'où tu la tiens, mais une chose est sure, c'est qu'elle est sans limites et comme l'univers, infinie...

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ben alors le 02/04/2026 à 11:17
GillesTouzot a écrit le 02/04/2026 à 00h33

Pourquoi les pompiers interviennent dans un établissement catholique privé ? Les services publics sont normalement laics.

du meme niveau : pourquoi des vacances de Noël et de Pâques pour les écoles publiques

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toujours les memes réfléchis le 02/04/2026 à 11:01

en france sur les 15 dernières années : entre 5 000 et 7 500 incendies par an les commentateurs de Lyonmag on le même niveau que les instituts de sondage qui donner Aulas à 60 pourcents

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Solidarité 69 le 02/04/2026 à 10:56
Pask a écrit le 02/04/2026 à 07h04

Encore un bâtiment catholique qui part en fumée. Comme c'est bizarre.

Citoyen, circulez y a rien à voir !

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mirou69 le 02/04/2026 à 10:37
GillesTouzot a écrit le 02/04/2026 à 00h33

Pourquoi les pompiers interviennent dans un établissement catholique privé ? Les services publics sont normalement laics.

Et ta connerie elle est laïque ?

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roulette russe le 02/04/2026 à 10:28
Et en vélo ? Bagnon pompier pyromane a écrit le 02/04/2026 à 08h23

40 mn de plus de trajet depuis la dernière mandature pour les pompiers , pour accéder en ville en cas de probleme majeur depuis des casernes en périphérie.
M bmBagnon and co and lungestrass : Aucune marge pensée avec les bordures à gogo de partout pour s écarter et laisser passer les véhicules de secours

Vite , il.faut agir et récupérer des marges de manœuvre pour notre sécurité

Moins de deux kilomètres entre le collège des Chartreux et la caserne pompiers de la X-Rousse, en empruntant des rues ouvertes dans les deux sens, et pas modifiées depuis plus de 15 ans. Donc arrêtez de sortir vos c.nneries.

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l'aube blanche le 02/04/2026 à 10:02
GillesTouzot a écrit le 02/04/2026 à 00h33

Pourquoi les pompiers interviennent dans un établissement catholique privé ? Les services publics sont normalement laics.

finalement ils ont de la chance ces catholiques avec ta logique si cela avait été une école coranique il aurait fallu l'intervention de pompiers musulmans ? C'est ça. Sacré troll, tu m'as fait sourire.

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des promesses toujours des promesses. le 02/04/2026 à 10:00
Général Salan a écrit le 02/04/2026 à 09h06

avec une telle réflexion tu colles parfaitement à la phrase d'Audiar , c'est à ça que l'on les reconnaît, bravo.

dis donc toi t'avais pas dit que t'allais te taire pendant 6 ans?

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Arrêtez le 02/04/2026 à 09:18
un très bel exemple d'illétrisme. a écrit le 02/04/2026 à 08h52

quand on ne comprend pas ce que l'on lit on est un illettré.
essaie de comprendre la moquerie contre les gens qui crient à la laïcité des qu'on parle des musulmans.
alors tu es né comme ca ou c'est ton éducation?

Arrêter de vous engueuler. Heureusement que les enfants ont été sauvés on voit que vous n'êtes pas parents à être agressif comme ça ça n'a rien à voir avec la politique alors maintenant il va falloir peut-être réfléchir et faire en sorte que la société évolue et arrête de se détester c'est pire que pendant la guerre

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Général Salan le 02/04/2026 à 09:06
simple basic a écrit le 02/04/2026 à 08h55

j'ai une solution
on interdit les rues aux voitures et les services de secours n'auront plus de difficultés.

avec une telle réflexion tu colles parfaitement à la phrase d'Audiar , c'est à ça que l'on les reconnaît, bravo.

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simple basic le 02/04/2026 à 08:55
Et en vélo ? Bagnon pompier pyromane a écrit le 02/04/2026 à 08h23

40 mn de plus de trajet depuis la dernière mandature pour les pompiers , pour accéder en ville en cas de probleme majeur depuis des casernes en périphérie.
M bmBagnon and co and lungestrass : Aucune marge pensée avec les bordures à gogo de partout pour s écarter et laisser passer les véhicules de secours

Vite , il.faut agir et récupérer des marges de manœuvre pour notre sécurité

j'ai une solution
on interdit les rues aux voitures et les services de secours n'auront plus de difficultés.

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Socrate69 le 02/04/2026 à 08:54
Pask a écrit le 02/04/2026 à 07h04

Encore un bâtiment catholique qui part en fumée. Comme c'est bizarre.

L'incendie de Notre Dame n'a jamais été réellement exploré ....
Les spécialistes du bâtiment précisent bien que le chantier était parfaitement protégé contre les erreurs humaines (par exemple les mégots de cigarette). Pour eux la seule explication serait un acte volontaire.
Mais comme on l'a constaté silence radio et a vite évacué le sujet.

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un très bel exemple d'illétrisme. le 02/04/2026 à 08:52
Cartésien a écrit le 02/04/2026 à 06h04

Parfois quand on lit des commentaires on se demande si les gens sont nés stupides ou s'ils le sont devenus à travers une éducation détraquée.

Très bel exemple d'esprit corrompu à travers votre commentaire... au final on va résumer votre propos de façon claire (et non sous entendue comme vous le faites)... en gros vous dites que ses élèves parce qu'ils sont dans un internat privé peuvent mourir dans les flammes. Soyez un peu courageux et dite réellement ce que vous pensez au lieu de sortir propos assez fumeux.

quand on ne comprend pas ce que l'on lit on est un illettré.
essaie de comprendre la moquerie contre les gens qui crient à la laïcité des qu'on parle des musulmans.
alors tu es né comme ca ou c'est ton éducation?

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Il y était ..... !!! ??? le 02/04/2026 à 08:23

Il a même dit que s'il avait pu tenir une lance à eau ou bien balancer un seau de flotte, il l'aurait fait ..............

Comme quoi, avec le temps, tout se bonifie, même le doucet !!!!

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Et en vélo ? Bagnon pompier pyromane le 02/04/2026 à 08:23

40 mn de plus de trajet depuis la dernière mandature pour les pompiers , pour accéder en ville en cas de probleme majeur depuis des casernes en périphérie.
M bmBagnon and co and lungestrass : Aucune marge pensée avec les bordures à gogo de partout pour s écarter et laisser passer les véhicules de secours

Vite , il.faut agir et récupérer des marges de manœuvre pour notre sécurité

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Bast le 02/04/2026 à 07:52
Ex Précisions a écrit le 02/04/2026 à 07h35

Pour Doucet tant que ce n'est pas une mosquée tout va bien....

Toi tu tiens une sacrée couche

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Ex Précisions le 02/04/2026 à 07:35

Pour Doucet tant que ce n'est pas une mosquée tout va bien....

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propos..fumeux le 02/04/2026 à 07:33
Cartésien a écrit le 02/04/2026 à 06h04

Parfois quand on lit des commentaires on se demande si les gens sont nés stupides ou s'ils le sont devenus à travers une éducation détraquée.

Très bel exemple d'esprit corrompu à travers votre commentaire... au final on va résumer votre propos de façon claire (et non sous entendue comme vous le faites)... en gros vous dites que ses élèves parce qu'ils sont dans un internat privé peuvent mourir dans les flammes. Soyez un peu courageux et dite réellement ce que vous pensez au lieu de sortir propos assez fumeux.

c est le genre de marxiste trepane à se rejouir des morts de crans montana ,qu il estime "capitalisteeeeuus"

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alors donc le 02/04/2026 à 07:16
AntiLFI a écrit le 02/04/2026 à 06h51

Toi, tu votes LFI

si ç'avait ete un etablissement d enseignement privé d obedience musulmane ,il aurait approuvé!

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Droitardé un jour droitardé toujours le 02/04/2026 à 07:14
GillesTouzot a écrit le 02/04/2026 à 00h33

Pourquoi les pompiers interviennent dans un établissement catholique privé ? Les services publics sont normalement laics.

Bravo pour ton troll. Tous les boomers tombent dans le panneau 😂

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Pask le 02/04/2026 à 07:04

Encore un bâtiment catholique qui part en fumée. Comme c'est bizarre.

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Cartésien le 02/04/2026 à 07:01
LOUISE a écrit le 02/04/2026 à 06h22

Oh!!!!!!!@ Quelle horreur ce commentaire !!! Votre maison est un bien privé me semble-t-il: si elle brûle, les pompiers vous demanderont -t-ils votre religion avant d'intervenir???!!! Comment osez- vous penser ainsi au lieu d'avoir une extrême compassion pour ces jeunes qui ont dû passer une nuit épouvantable?!!!

On comprend que l'auteur de ce post aurait eu fortement envie de voir des morts dans cet incendie, on le comprend dans le sous entendu assez lourd.
Alors pourquoi il aurait aimé voir des morts? Plusieurs possibilités. Moi cela me fait penser à certains évènements au Nigéria quand certaines milices incendient certains lieux précis avec des gens dedans. Mais bon on peut tous traduire différemment.

Les causes exactes. Les connaitront on un jour? pas sûr. Vous savez qu'il y a un gros doute sur les origines de l'incendie de Notre Dame de Paris. Des experts des bâtiments et des architectes ayant précisé qu'en réalité le chantier était bien "protégé" contre des erreurs humaines et que selon eux l'origine ne pouvait être que volontaire.

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Si peu de neurones le 02/04/2026 à 06:53
GillesTouzot a écrit le 02/04/2026 à 00h33

Pourquoi les pompiers interviennent dans un établissement catholique privé ? Les services publics sont normalement laics.

Moi la question qui me vient en te lisant est pourquoi la nature est-elle parfois si injuste ? Au quotidien, cela ne doit vraiment pas être facile. Courage.

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AntiLFI le 02/04/2026 à 06:51
GillesTouzot a écrit le 02/04/2026 à 00h33

Pourquoi les pompiers interviennent dans un établissement catholique privé ? Les services publics sont normalement laics.

Toi, tu votes LFI

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Kassos le 02/04/2026 à 06:42
GillesTouzot a écrit le 02/04/2026 à 00h33

Pourquoi les pompiers interviennent dans un établissement catholique privé ? Les services publics sont normalement laics.

C'est une blague ou vous avez un problème de neurones ?

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ce qu y faut le 02/04/2026 à 06:29
GillesTouzot a écrit le 02/04/2026 à 00h33

Pourquoi les pompiers interviennent dans un établissement catholique privé ? Les services publics sont normalement laics.

pas lire comme betises...

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LOUISE le 02/04/2026 à 06:22
GillesTouzot a écrit le 02/04/2026 à 00h33

Pourquoi les pompiers interviennent dans un établissement catholique privé ? Les services publics sont normalement laics.

Oh!!!!!!!@ Quelle horreur ce commentaire !!! Votre maison est un bien privé me semble-t-il: si elle brûle, les pompiers vous demanderont -t-ils votre religion avant d'intervenir???!!! Comment osez- vous penser ainsi au lieu d'avoir une extrême compassion pour ces jeunes qui ont dû passer une nuit épouvantable?!!!

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Cartésien le 02/04/2026 à 06:04
GillesTouzot a écrit le 02/04/2026 à 00h33

Pourquoi les pompiers interviennent dans un établissement catholique privé ? Les services publics sont normalement laics.

Parfois quand on lit des commentaires on se demande si les gens sont nés stupides ou s'ils le sont devenus à travers une éducation détraquée.

Très bel exemple d'esprit corrompu à travers votre commentaire... au final on va résumer votre propos de façon claire (et non sous entendue comme vous le faites)... en gros vous dites que ses élèves parce qu'ils sont dans un internat privé peuvent mourir dans les flammes. Soyez un peu courageux et dite réellement ce que vous pensez au lieu de sortir propos assez fumeux.

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GillesTouzot le 02/04/2026 à 00:33

Pourquoi les pompiers interviennent dans un établissement catholique privé ? Les services publics sont normalement laics.

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cest la mode le 01/04/2026 à 22:47

courage a nos pompier , corps enseignant et à nos ados!!

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