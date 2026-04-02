Les Chartreux victimes d'un spectaculaire incendie à Lyon : 300 élèves évacués, l'intervention toujours en cours jeudi

Mise à jour jeudi 2 avril à 11h : L'intervention des pompiers est toujours en cours, car le feu a repris à 3h du matin. D'importantes fumées s'échappent toujours du bâtiment principal.
Article initial : L'alerte a été donnée vers 21h. Pour une raison encore inconnue, un incendie s'est déclaré ce mercredi soir sur le site de l'internat des Chartreux. Les flammes ravagent le bâtiment de l'institution privée catholique accueillant de nombreux internes sur les pentes de la Croix-Rousse.
L'évacuation a été rapide, aucun adolescent n'a été blessé selon les premières informations. Un surveillant a toutefois été pris en charge après avoir inhalé des fumées. Environ 300 élèves ont été mis à l'abri dans le réfectoire et relogés.
🔴 important incendie à l’internat des Chartreux ce mercredi soir à Lyon. Les flammes ravagent le bâtiment évacué à temps par les internes sur les pentes de la Croix-Rousse pic.twitter.com/XN4myRWY1J— Lyon Mag (@lyonmag) April 1, 2026
Ce sont 73 pompiers, appuyés par une trentaine de véhicules, ont lutté contre ce sinistre qui a fait d'importants dégâts à en croire les images transmises à notre rédaction. Il s'est propagé sur plusieurs étages de ce bâtiment qui abrite un internat de filles du collège à la première et de garçons de seconde.
Le préfet délégué à la Sécurité Antoine Guérin s'est rendu sur place.
A 23h, l'incendie semblait en grande partie maîtrisé, avec les soldats du feu qui se concentraient sur le toit du bâtiment.
Une enquête a été ouverte pour connaître l'origine du feu.
Le maire de Lyon Grégory Doucet s'est également rendu sur place avec la maire du 1er arrondissement Yasmine Bouagga et l'adjoint à la Sécurité Philippe Prieto : "Les pompiers sont parvenus à maîtriser l’incendie.
Je veux leur redire ici combien leur intervention rapide a été précieuse pour protéger les vies humaines et sauvegarder le patrimoine. Merci à elles et eux, ainsi qu’aux agents de la ville présents sur place."
La présidente de la Métropole Véronique Sarselli, son vice-président délégué à la Sécurité Jérémie Bréaud, et le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Fabrice Pannekoucke étaient aussi sur place dans la nuit. Ils se sont entretenus avec le père Jean-Bernard Plessy pour lui apporter leur soutien et évoquer l'organisation à venir après l'incendie.
Que dit l'enquête ??????????Signaler Répondre
La vraie enquête !!!
Poisson d'Avril !Signaler Répondre
Tout mon soutien aux élèves et à la communauté éducative de cet établissement pour lequel je garde de merveilleux souvenirs.Signaler Répondre
le juge d'instruction a écarté l'action d'une perrsonne extèrieureSignaler Répondre
la police a mis en evidence la piste d'un court circuit électrique
sinon le message de gilles touzot... c'est du second degre
Dis donc Gilles Touzot tu nous a bien fait rire avec ton commentaire.. J'espère que c'était un poisson d'avril sinon c'est inquiétant..si il faut être laïque pour bénéficier du service public.. je te laisse imaginer la situation de ton pays..Signaler Répondre
Relis mon post camarade, uniquement sur les sujets concernant Doucet. Et oui!Signaler Répondre
Vous avez raison, les services publics ne doivent pas intervenir dans le domaine privé.Signaler Répondre
Interdiction faite aux pompiers d'éteindre les incendies de particuliers, même s'ils paient leurs impots. Les pompiers éteindront les incendies uniquement des établissements publics, sur autorisation préfectorale.
Pourquoi ? C'est pour vérifier si les cierges respectent les normes européennes.Signaler Répondre
Toi ta c.nnerie, on ne sait pas d'où tu la tiens, mais une chose est sure, c'est qu'elle est sans limites et comme l'univers, infinie...Signaler Répondre
du meme niveau : pourquoi des vacances de Noël et de Pâques pour les écoles publiquesSignaler Répondre
en france sur les 15 dernières années : entre 5 000 et 7 500 incendies par an les commentateurs de Lyonmag on le même niveau que les instituts de sondage qui donner Aulas à 60 pourcentsSignaler Répondre
Citoyen, circulez y a rien à voir !Signaler Répondre
Et ta connerie elle est laïque ?Signaler Répondre
Moins de deux kilomètres entre le collège des Chartreux et la caserne pompiers de la X-Rousse, en empruntant des rues ouvertes dans les deux sens, et pas modifiées depuis plus de 15 ans. Donc arrêtez de sortir vos c.nneries.Signaler Répondre
finalement ils ont de la chance ces catholiques avec ta logique si cela avait été une école coranique il aurait fallu l'intervention de pompiers musulmans ? C'est ça. Sacré troll, tu m'as fait sourire.Signaler Répondre
dis donc toi t'avais pas dit que t'allais te taire pendant 6 ans?Signaler Répondre
Arrêter de vous engueuler. Heureusement que les enfants ont été sauvés on voit que vous n'êtes pas parents à être agressif comme ça ça n'a rien à voir avec la politique alors maintenant il va falloir peut-être réfléchir et faire en sorte que la société évolue et arrête de se détester c'est pire que pendant la guerreSignaler Répondre
avec une telle réflexion tu colles parfaitement à la phrase d'Audiar , c'est à ça que l'on les reconnaît, bravo.Signaler Répondre
j'ai une solutionSignaler Répondre
on interdit les rues aux voitures et les services de secours n'auront plus de difficultés.
L'incendie de Notre Dame n'a jamais été réellement exploré ....Signaler Répondre
Les spécialistes du bâtiment précisent bien que le chantier était parfaitement protégé contre les erreurs humaines (par exemple les mégots de cigarette). Pour eux la seule explication serait un acte volontaire.
Mais comme on l'a constaté silence radio et a vite évacué le sujet.
quand on ne comprend pas ce que l'on lit on est un illettré.Signaler Répondre
essaie de comprendre la moquerie contre les gens qui crient à la laïcité des qu'on parle des musulmans.
alors tu es né comme ca ou c'est ton éducation?
Il a même dit que s'il avait pu tenir une lance à eau ou bien balancer un seau de flotte, il l'aurait fait ..............Signaler Répondre
Comme quoi, avec le temps, tout se bonifie, même le doucet !!!!
40 mn de plus de trajet depuis la dernière mandature pour les pompiers , pour accéder en ville en cas de probleme majeur depuis des casernes en périphérie.Signaler Répondre
M bmBagnon and co and lungestrass : Aucune marge pensée avec les bordures à gogo de partout pour s écarter et laisser passer les véhicules de secours
Vite , il.faut agir et récupérer des marges de manœuvre pour notre sécurité
Toi tu tiens une sacrée coucheSignaler Répondre
Pour Doucet tant que ce n'est pas une mosquée tout va bien....Signaler Répondre
c est le genre de marxiste trepane à se rejouir des morts de crans montana ,qu il estime "capitalisteeeeuus"Signaler Répondre
si ç'avait ete un etablissement d enseignement privé d obedience musulmane ,il aurait approuvé!Signaler Répondre
Bravo pour ton troll. Tous les boomers tombent dans le panneau 😂Signaler Répondre
Encore un bâtiment catholique qui part en fumée. Comme c'est bizarre.Signaler Répondre
On comprend que l'auteur de ce post aurait eu fortement envie de voir des morts dans cet incendie, on le comprend dans le sous entendu assez lourd.Signaler Répondre
Alors pourquoi il aurait aimé voir des morts? Plusieurs possibilités. Moi cela me fait penser à certains évènements au Nigéria quand certaines milices incendient certains lieux précis avec des gens dedans. Mais bon on peut tous traduire différemment.
Les causes exactes. Les connaitront on un jour? pas sûr. Vous savez qu'il y a un gros doute sur les origines de l'incendie de Notre Dame de Paris. Des experts des bâtiments et des architectes ayant précisé qu'en réalité le chantier était bien "protégé" contre des erreurs humaines et que selon eux l'origine ne pouvait être que volontaire.
Moi la question qui me vient en te lisant est pourquoi la nature est-elle parfois si injuste ? Au quotidien, cela ne doit vraiment pas être facile. Courage.Signaler Répondre
Toi, tu votes LFISignaler Répondre
C'est une blague ou vous avez un problème de neurones ?Signaler Répondre
pas lire comme betises...Signaler Répondre
Oh!!!!!!!@ Quelle horreur ce commentaire !!! Votre maison est un bien privé me semble-t-il: si elle brûle, les pompiers vous demanderont -t-ils votre religion avant d'intervenir???!!! Comment osez- vous penser ainsi au lieu d'avoir une extrême compassion pour ces jeunes qui ont dû passer une nuit épouvantable?!!!Signaler Répondre
Parfois quand on lit des commentaires on se demande si les gens sont nés stupides ou s'ils le sont devenus à travers une éducation détraquée.Signaler Répondre
Très bel exemple d'esprit corrompu à travers votre commentaire... au final on va résumer votre propos de façon claire (et non sous entendue comme vous le faites)... en gros vous dites que ses élèves parce qu'ils sont dans un internat privé peuvent mourir dans les flammes. Soyez un peu courageux et dite réellement ce que vous pensez au lieu de sortir propos assez fumeux.
Pourquoi les pompiers interviennent dans un établissement catholique privé ? Les services publics sont normalement laics.Signaler Répondre
courage a nos pompier , corps enseignant et à nos ados!!Signaler Répondre