Les Chartreux victimes d'un spectaculaire incendie à Lyon : 300 élèves évacués, l'intervention toujours en cours jeudi

Mise à jour jeudi 2 avril à 11h : L'intervention des pompiers est toujours en cours, car le feu a repris à 3h du matin. D'importantes fumées s'échappent toujours du bâtiment principal.

Article initial : L'alerte a été donnée vers 21h. Pour une raison encore inconnue, un incendie s'est déclaré ce mercredi soir sur le site de l'internat des Chartreux. Les flammes ravagent le bâtiment de l'institution privée catholique accueillant de nombreux internes sur les pentes de la Croix-Rousse.

L'évacuation a été rapide, aucun adolescent n'a été blessé selon les premières informations. Un surveillant a toutefois été pris en charge après avoir inhalé des fumées. Environ 300 élèves ont été mis à l'abri dans le réfectoire et relogés.

🔴 important incendie à l’internat des Chartreux ce mercredi soir à Lyon. Les flammes ravagent le bâtiment évacué à temps par les internes sur les pentes de la Croix-Rousse pic.twitter.com/XN4myRWY1J — Lyon Mag (@lyonmag) April 1, 2026

Ce sont 73 pompiers, appuyés par une trentaine de véhicules, ont lutté contre ce sinistre qui a fait d'importants dégâts à en croire les images transmises à notre rédaction. Il s'est propagé sur plusieurs étages de ce bâtiment qui abrite un internat de filles du collège à la première et de garçons de seconde.

Le préfet délégué à la Sécurité Antoine Guérin s'est rendu sur place.

A 23h, l'incendie semblait en grande partie maîtrisé, avec les soldats du feu qui se concentraient sur le toit du bâtiment.

Une enquête a été ouverte pour connaître l'origine du feu.

Le maire de Lyon Grégory Doucet s'est également rendu sur place avec la maire du 1er arrondissement Yasmine Bouagga et l'adjoint à la Sécurité Philippe Prieto : "Les pompiers sont parvenus à maîtriser l’incendie.

Je veux leur redire ici combien leur intervention rapide a été précieuse pour protéger les vies humaines et sauvegarder le patrimoine. Merci à elles et eux, ainsi qu’aux agents de la ville présents sur place."

La présidente de la Métropole Véronique Sarselli, son vice-président délégué à la Sécurité Jérémie Bréaud, et le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Fabrice Pannekoucke étaient aussi sur place dans la nuit. Ils se sont entretenus avec le père Jean-Bernard Plessy pour lui apporter leur soutien et évoquer l'organisation à venir après l'incendie.