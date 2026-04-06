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Première nuit sans reprise du feu aux Chartreux à Lyon, la déconstruction du bâtiment touché par l'incendie se poursuit

Première nuit sans reprise du feu aux Chartreux à Lyon, la déconstruction du bâtiment touché par l'incendie se poursuit

L'intervention des pompiers depuis mercredi dernier porte ses fruits aux Chartreux. Pour la première fois depuis le début de l'incendie qui ravage un bâtiment de l'institution catholique privée, le feu n'a pas repris dans la nuit de dimanche à lundi.

Le travail méticuleux des pompiers, ainsi que la déconstruction progressive du bâtiment, semblent avoir eu raison du terrible incendie qui ravage depuis plusieurs jours un bâtiment des Chartreux sur les pentes de la Croix-Rousse à Lyon.

Débuté mercredi soir, le feu n'a pas repris durant la nuit de dimanche à lundi. C'est une première, alors que les flammes étaient systématiquement réactivées, forçant les pompiers à intervenir en continu sur place.

Les opérations de déconstruction ont donc repris ce lundi matin selon la préfecture du Rhône.

Une réunion technique se tiendra sur place ce mardi matin pour faire le point sur le nouveau dispositif de surveillance à déployer et sur la suite de la destruction de la façade Est du bâtiment, afin de pouvoir accéder aux niveaux enfouis sous les planchers ravagés par le sinistre.

Il sera également temps de faire un bilan chiffré des dégâts jugés très importants.

L'origine exacte de l'incendie n'est pas encore connue.

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