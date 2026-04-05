Incendie aux Chartreux à Lyon : le feu toujours actif, une intervention qui va durer encore plusieurs jours

Se dirige-t-on vers une intervention d'au moins une semaine ? Depuis mercredi soir, les pompiers du Rhône luttent contre l'incendie qui ravage l'aile est des Chartreux sur les pentes de la Croix-Rousse. L'âge et la configuration du bâtiment rend la tâche difficile, avec des reprises de feu, notamment sur les parquets et le toit.

Plusieurs dizaines de pompiers sont mobilisés, obligés de gérer le sinistre depuis l'extérieur car plusieurs planchers se sont effondrés, rendant toute incursion dans le bâtiment impossible.

L'opération doit durer encore quelques jours. Le risque d'effondrement n'est pas écarté, d'où l'apparition ce samedi de véhicules et engins de chantier qui doivent consolider la base et les façades de l'internat.

Les Chartreux pourront-ils reprendre une vie presque normale à la fin des vacances de Pâques et le retour en cours le lundi 20 avril prochain ?