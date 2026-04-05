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Incendie aux Chartreux à Lyon : le feu toujours actif, une intervention qui va durer encore plusieurs jours

Incendie aux Chartreux à Lyon : le feu toujours actif, une intervention qui va durer encore plusieurs jours
LyonMag

L'incendie qui s'est déclaré mercredi 1er avril aux Chartreux dans le 1er arrondissement de Lyon n'est toujours pas maîtrisé. Les pompiers devraient lutter encore plusieurs jours.

Se dirige-t-on vers une intervention d'au moins une semaine ? Depuis mercredi soir, les pompiers du Rhône luttent contre l'incendie qui ravage l'aile est des Chartreux sur les pentes de la Croix-Rousse. L'âge et la configuration du bâtiment rend la tâche difficile, avec des reprises de feu, notamment sur les parquets et le toit.

Plusieurs dizaines de pompiers sont mobilisés, obligés de gérer le sinistre depuis l'extérieur car plusieurs planchers se sont effondrés, rendant toute incursion dans le bâtiment impossible.

L'opération doit durer encore quelques jours. Le risque d'effondrement n'est pas écarté, d'où l'apparition ce samedi de véhicules et engins de chantier qui doivent consolider la base et les façades de l'internat.

Les Chartreux pourront-ils reprendre une vie presque normale à la fin des vacances de Pâques et le retour en cours le lundi 20 avril prochain ?

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5 commentaires
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Bellota le 05/04/2026 à 20:26

Comment le feu a t’il pris ?
Comment cela peut-il durer si longtemps ?
Il s’agit d’un monument historique lyonnais et d’un remarquable établissement scolaire : hormis la région, qui a réagi et soutenu les Chartreux ?
Pas beaucoup de réaction médiatique non plus
Ah, s’il s’était agi d’un autre bâtiment et surtout d’un autre culte…..

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On voit direct le 05/04/2026 à 14:49
on connait la chanson a écrit le 05/04/2026 à 10h17

ils font durer l'incendie pour avoir des primes de travail pour le dimanche + jour férié

Le mec qui a jamais bossé de sa vie

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alkaseltzer le 05/04/2026 à 13:11
on connait la chanson a écrit le 05/04/2026 à 10h17

ils font durer l'incendie pour avoir des primes de travail pour le dimanche + jour férié

comment soignez-vous vos aigreurs ?

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on connait la chanson le 05/04/2026 à 10:17

ils font durer l'incendie pour avoir des primes de travail pour le dimanche + jour férié

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Ma foi .. le 05/04/2026 à 09:17

C'est ce qu'on appelle "avoir le feu divin" ...

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