"On n'a pas le droit de les laisser tout seul" : Laurent Wauquiez annonce une aide de la Région pour les Chartreux victimes d'un incendie

Sur place, c'est encore la stupeur, voire la crainte. Car l'incendie qui a déjà ravagé une partie de l'internat des Chartreux sur les Pentes de la Croix-Rousse dès mercredi soir, est toujours en cours ce jeudi, avec un bâtiment dont la structure a peut-être été touchée.
Après le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Fabrice Pannekoucke et la présidente de la Métropole Véronique Sarselli dans la nuit, c'est au tour du conseiller spécial de la Région Laurent Wauquiez de se rendre au chevet de l'établissement privé catholique lyonnais.
A la mi-journée, le député altiligérien a refusé de rester les bras croisés : "Les Chartreux, c'est un établissement extrêmement emblématique de notre région. Je le connais très bien, on a des liens affectifs. C'est un drame immense pour les familles, le personnel enseignant et pour l'établissement. Ca va être une vraie épreuve, et on n'a pas le droit de les laisser tout seul".
🎤 Face à l’émotion suscitée par l’incendie des Chartreux, @laurentwauquiez annonce que 3 millions d’euros pourraient être débloqués en urgence par la Région— un montant encore à ajuster selon les assurances.#Incendie #Patrimoine #Urgence #Solidarité #Reconstruction pic.twitter.com/3qJiaqVLHC— Lyon Mag (@lyonmag) April 2, 2026
Selon Laurent Wauquiez, "il va y avoir des choses d'urgence à mettre en place. Concrètement, ça veut dire des bâtiments modulaires, des frais à déclencher pour assurer la continuité de l'enseignement. La Région sera à leurs côtés".
Et d'évoquer une enveloppe de 3 millions d'euros "qu'on peut débloquer en urgence, tout de suite". "On va voir ça avec les assurances, avec le père Plessy, mais on ne va pas les laisser seuls. Il faut qu'ils sachent qu'ils auront la Région à leurs côtés", a-t-il conclu, avant de procéder à une visite du site
De quel ennemi parlez vous ? Des quelques centaines de milliers de musulmans FRANCAIS qui ont exactement les mêmes droits et la même légitimité que vous à pratiquer leur religion ?Signaler Répondre
Je sais bien que ces espaces de discussion ne sont pas hantés par les couteaux les plus aiguisés du tiroir, mais enfin, ça vous arrive de faire marcher vos quelques neurones ?
avec tout ça, vous nous expliquerez pourquoi de plus en plus de parents desertent le public pour le privé…Signaler Répondre
çà arrive ,ce que je ne souhaite pas,demander à votre nouveau maireSignaler Répondre
Ni président , ni légitime . Comment débloquer une telle somme sans l autorisation de l’assemblée plénière ? Donald, sort de ce corps !!!Signaler Répondre
- cet établissement n’appartient pas au diocèse - les Régions participent au financement des investissements des lycées privés sous contrat d’association. C’est la loi Falloux - les lycées n’ont de compétence légale que pour les lycées. Les collèges, c’est les Départements ( exception lyonnaise: chez nous c’est la Métropole), et les ecoles, c’est les municipalités.Signaler Répondre
on s’en f…. de son avis personnelSignaler Répondre
qu’il s’est fait écrabouiller et exploser façon puzzle par Retailleau à la tête du parti. LW est détesté dans l’électorat LR.Signaler Répondre
faudrait-il qu’il n’y ait pas d’argent de la Région sous prestexte que le fils Wauquiez y aurait été scolarisé ?Signaler Répondre
de lycée musulman sous contrat d’association comme l’est le lycée des ChartreuxSignaler Répondre
permet ce financement (dans certaines limites)Signaler Répondre
avec vos questionsSignaler Répondre
Parlez-en à notre remarquable ministre de l’intérieur qui tutoie le recteur de la mosquée de Paris et soutient le port du voile pour les fillettes au nom de MacronSignaler Répondre
C’est de la laïcité ça ?
En plus de la soumission
L’héritage de qui ? Et vous, de quoi héritez-vous ? D’une église qui s’est enrichie sur le dos ce ceux qu’elle terrifie en leur promettant les flammes l’Enfer ? J’ai de la peine pour vous et votre conception bassement humaine du transcendantal…Signaler Répondre
Pour la continuité pédagogique, il y a les collèges et lycées publics, dont les enseignants sont au moins aussi compétents, mais sûrement bien plus laïcs et républicains. L’Etat a en effet le devoir absolu de scolariser les élèves dans le public, si necessaire. On attend le replacement des élèves. À voir si l’urgence est au point d’accepter de se mélanger avec le petit peuple, mais quand on connaît les motivations de bien des parents quand il s’agit de faire ségrégation…Signaler Répondre
Quant à l’argent des impôts du contribuable, hors de question qu’il aille dans l’enseignement privé, déjà caffi de subventions en tout genre, sûrement très bien assuré, et peu amène dans l’application des réformes de l’éducation nationale ou de la prise en charge de la diversité.
Ah le veau quiet dans ses œuvres...Signaler Répondre
Toujours aussi pathétique !
Le feu n'est éteint qu'ils peuvent évaluer un besoin immédiat de 3 millions d'Euros.Signaler Répondre
Bizarre ! Cela me pose question.
On attend toujours ton avis personnel sur le sujet.Signaler Répondre
Est ce dans vos possibilités ?
Je suis allé voir, c'est hallucinant.Signaler Répondre
Si la justice faisait son travail il serait jugé et certainement condamné pour intelligence avec l'ennemi.
À l'heure actuelle Monsieur Wauquiez n'est plus président de la région AURA depuis le 23 août 2024 .Signaler Répondre
Depuis cette date il n'est plus que député de la Haute-Loire .
Donc qu'il s'occupe de la Haute-Loire, il y a assez de boulot .
Est-ce qu'il va aussi "soutenir" le casino d'Évian-les-Bains qui lui aussi à brûlé ??
Surtout qu il n est pas le président ! Comment peut il parler pour le président ? Qui décide ? C est très étonnant et cela pose des questionsSignaler Répondre
pour se moquer de lui ca se tientSignaler Répondre
vu le contexte, c'est un apartheid des religionsSignaler Répondre
donc c’est le conseiller spécial qui donne des instructions.. pas le président… ok ok 👌🏼Signaler Répondre
En fait, c'est 200.000 Euros.Signaler Répondre
ce brave Waurien, toujours aussi généreux avec l'argent des autres ...Signaler Répondre
La région a autorité sur les lycées publics (pour lesquels elle est propriétaire), mais elle n'a aucune obligation de payer pour les bâtiments des lycées privés (qui appartiennent au dicoèse)... donc, quitte à mettre la main au porte-monnaie pour des choses qui ne la concernent pas, pourquoi la région ne serait-elle pas généreuse aussi avec les collèges et les écoles ?Signaler Répondre
Le respect de la Laïcité à la française n'est clairement pas adaptée à toutes les religions.Signaler Répondre
3 millions d'euros juste pour un établissement K-TO ultra privé reste un grave manque de respect à cette Laïcité de choix !
C'est minable à 100%.
Les pompiers n'ont même pas encore éteint le feu et la région sort son chéquier ?!Signaler Répondre
Sont-ils aussi efficaces pour aider les lycées publics dont ils ont la charge ?
3 millions contre une énorme panneau "Région Rhone-Alpes Auvergnes" à l'entrée de l'établissement.Signaler Répondre
lorsque tu claque 100keuros pour un dîner c’est facile de venir devant des caméras pour dépenser 3M les lycées sont assurés la région ne serres a rien un gâchis administratif de l’étatSignaler Répondre
oui mais les gens parlent beaucoup mais ne connaissent même pas le fonctionnement de l’Etat, des régions, des départements, des métropoles et des villes, par contre pour gueuler y’a du mondeSignaler Répondre
Il vous suffit d'aller voir le discours de Laurent Nunez notre Ministre de l'Intérieur à la grande mosquée de Paris qui a défendu le voile des mineures et a annoncé soutenir activement la promotion de l’islam.Signaler Répondre
Cela aide à comprendre.
Oui bien-sûr comme son pote de nice qui mange avec le RNSignaler Répondre
Et oui c’est notre héritage historique ne vous en déplaise, allez dans un autre pays si vous haïssez tant notre héritage sacré 😘Signaler Répondre
Allez dehors l'homme sans titre et sans gloire.Signaler Répondre
Il est qui pour distribuer l'argent des autres,Signaler Répondre
J'espère ce sera pareille pour une ecole musulmane pourquoi pas
wauquiez a toujours considérer que l'argent de la région était le sienSignaler Répondre
Il sert à quoi le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Monsieur Fabrice Pannekoucke ?Signaler Répondre
Le "conseiller spécial" Monsieur Wauquier est-il rémunéré par la Région ?
il y a un lien avec les fait que son fils était scolarisé aux chartreux?Signaler Répondre
et il est où Fabrice Pannekoucke?
C'est très bien de ne pas les laisser, mais il y a les assurances pour prendre tout en charge les problèmes.Signaler Répondre
Sinon pourquoi ne sait on jamais l'origine du feu des édifices liés au catholicisme et que l'on sache avant même les débuts d'enquêtes qui sont les coupables quand des édifices d'autres cultes sont concernés par la délinquance ?Signaler Répondre
merci M Wauquiez ! c’est à vous de remettre de l’ordre dans le parti des LRSignaler Répondre
Merci à Mr Laurent Wauquiez, pour son aide à l'Institut catholique des Chartreux. Sachant que cette institution bénéficie des remboursements de son assurance... Si il était aussi généreux et réactif pour les gens VRAIMENT dans le besoin, je lui aurais presque donné le Bon Dieu sans confession.Signaler Répondre
Vous avez raison. Wauquiez n'est ni maire de Lyon, ni président de la métropole, ni le président de la région AURA mais il décide tout seul avec notre pognon et il n'y a pas un seul journaliste pour lui dire de fermer sa gueule.Signaler Répondre
Si les rares écoles où on enseigne encore des valeurs commencent à être brûlées, la France est foutue !Signaler Répondre
Pourquoi cette aide "exceptionnelle" ..? Le bâtiment doit bien être assuré donc les contrats et cotisations servent à ça ..Signaler Répondre
Mais ce monsieur qui n'est ni maire de Lyon, ni président de la métropole, ni le président de la région AURA décide tout seul de ce qu'il faut faire avec l'argent des contribuables ..
Personnellement je ne vois pas pourquoi je payerais (en plus des assureurs) pour ce lycée plutôt que pour un établissement "public" qui aurait le même problème ..
Mais certains électeurs doivent être caressés dans le bon sens du poil quand arrivent des échéances électorales importantes au niveau national ..
Imaginons qu’il soit président et que je casse le moteur de ma Peugeot en montant à Fourviere. J’irai lui demander qu’il paye la réparation …le prix d’un resto , pour lui, c’est rien !! Tellement il est chou !:Signaler Répondre
ben non car la région a autorité sur les lycées pas sur les écoles et collègesSignaler Répondre
Il reste une place… à la place de l’abbe Pierre ! Je propose qu’on puisse y mettre le portrait de ce Monsieur qui n’a pas son pareil quand il s’agit de montrer sa générosité… avec notre pognon !!Signaler Répondre
Excellente nouvelle.Signaler Répondre
Toutes les écoles, tous les collèges et tous les lycées savent maintenant qu'ils peuvent compter sur la région à hauteur de 3 millions s'ils ont un sinistre.
Vu l'état des bâtiments publics, la plupart vont en avoir besoin !