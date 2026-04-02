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"On n'a pas le droit de les laisser tout seul" : Laurent Wauquiez annonce une aide de la Région pour les Chartreux victimes d'un incendie

"On n'a pas le droit de les laisser tout seul" : Laurent Wauquiez annonce une aide de la Région pour les Chartreux victimes d'un incendie
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Ce jeudi 2 avril, Laurent Wauquiez s'est rendu aux Chartreux, dont l'internat a été victime d'un violent incendie la veille au soir. Le conseiller spécial de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a promis une aide financière pour l'établissement privé de Lyon.

Sur place, c'est encore la stupeur, voire la crainte. Car l'incendie qui a déjà ravagé une partie de l'internat des Chartreux sur les Pentes de la Croix-Rousse dès mercredi soir, est toujours en cours ce jeudi, avec un bâtiment dont la structure a peut-être été touchée.

Après le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Fabrice Pannekoucke et la présidente de la Métropole Véronique Sarselli dans la nuit, c'est au tour du conseiller spécial de la Région Laurent Wauquiez de se rendre au chevet de l'établissement privé catholique lyonnais.

A la mi-journée, le député altiligérien a refusé de rester les bras croisés : "Les Chartreux, c'est un établissement extrêmement emblématique de notre région. Je le connais très bien, on a des liens affectifs. C'est un drame immense pour les familles, le personnel enseignant et pour l'établissement. Ca va être une vraie épreuve, et on n'a pas le droit de les laisser tout seul".

Selon Laurent Wauquiez, "il va y avoir des choses d'urgence à mettre en place. Concrètement, ça veut dire des bâtiments modulaires, des frais à déclencher pour assurer la continuité de l'enseignement. La Région sera à leurs côtés".

Et d'évoquer une enveloppe de 3 millions d'euros "qu'on peut débloquer en urgence, tout de suite". "On va voir ça avec les assurances, avec le père Plessy, mais on ne va pas les laisser seuls. Il faut qu'ils sachent qu'ils auront la Région à leurs côtés", a-t-il conclu, avant de procéder à une visite du site

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Presqu'ile le 03/04/2026 à 17:57
Solidarité 69 a écrit le 02/04/2026 à 20h38

Je suis allé voir, c'est hallucinant.
Si la justice faisait son travail il serait jugé et certainement condamné pour intelligence avec l'ennemi.

De quel ennemi parlez vous ? Des quelques centaines de milliers de musulmans FRANCAIS qui ont exactement les mêmes droits et la même légitimité que vous à pratiquer leur religion ?
Je sais bien que ces espaces de discussion ne sont pas hantés par les couteaux les plus aiguisés du tiroir, mais enfin, ça vous arrive de faire marcher vos quelques neurones ?

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troll du SNES ! le 03/04/2026 à 08:14
Touc a écrit le 02/04/2026 à 22h45

Pour la continuité pédagogique, il y a les collèges et lycées publics, dont les enseignants sont au moins aussi compétents, mais sûrement bien plus laïcs et républicains. L’Etat a en effet le devoir absolu de scolariser les élèves dans le public, si necessaire. On attend le replacement des élèves. À voir si l’urgence est au point d’accepter de se mélanger avec le petit peuple, mais quand on connaît les motivations de bien des parents quand il s’agit de faire ségrégation…
Quant à l’argent des impôts du contribuable, hors de question qu’il aille dans l’enseignement privé, déjà caffi de subventions en tout genre, sûrement très bien assuré, et peu amène dans l’application des réformes de l’éducation nationale ou de la prise en charge de la diversité.

avec tout ça, vous nous expliquerez pourquoi de plus en plus de parents desertent le public pour le privé…

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faudra si le 03/04/2026 à 06:57
un tunisien de vaulx a écrit le 02/04/2026 à 15h42

Il est qui pour distribuer l'argent des autres,
J'espère ce sera pareille pour une ecole musulmane pourquoi pas

çà arrive ,ce que je ne souhaite pas,demander à votre nouveau maire

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Comme un Cow Boy le 03/04/2026 à 05:03

Ni président , ni légitime . Comment débloquer une telle somme sans l autorisation de l’assemblée plénière ? Donald, sort de ce corps !!!

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tout faux le 03/04/2026 à 00:53
l'instit a écrit le 02/04/2026 à 18h18

La région a autorité sur les lycées publics (pour lesquels elle est propriétaire), mais elle n'a aucune obligation de payer pour les bâtiments des lycées privés (qui appartiennent au dicoèse)... donc, quitte à mettre la main au porte-monnaie pour des choses qui ne la concernent pas, pourquoi la région ne serait-elle pas généreuse aussi avec les collèges et les écoles ?

- cet établissement n’appartient pas au diocèse - les Régions participent au financement des investissements des lycées privés sous contrat d’association. C’est la loi Falloux - les lycées n’ont de compétence légale que pour les lycées. Les collèges, c’est les Départements ( exception lyonnaise: chez nous c’est la Métropole), et les ecoles, c’est les municipalités.

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bof le 03/04/2026 à 00:47
Et...... a écrit le 02/04/2026 à 20h40

On attend toujours ton avis personnel sur le sujet.
Est ce dans vos possibilités ?

on s’en f…. de son avis personnel

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vous oubliez le 03/04/2026 à 00:46
Traveler a écrit le 02/04/2026 à 14h15

merci M Wauquiez ! c’est à vous de remettre de l’ordre dans le parti des LR

qu’il s’est fait écrabouiller et exploser façon puzzle par Retailleau à la tête du parti. LW est détesté dans l’électorat LR.

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inversez le raisonnement et ça fait bizarre le 03/04/2026 à 00:42
pré vert a écrit le 02/04/2026 à 15h20

il y a un lien avec les fait que son fils était scolarisé aux chartreux?


et il est où Fabrice Pannekoucke?

faudrait-il qu’il n’y ait pas d’argent de la Région sous prestexte que le fils Wauquiez y aurait été scolarisé ?

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je ne connais pas le 03/04/2026 à 00:40
un tunisien de vaulx a écrit le 02/04/2026 à 15h42

Il est qui pour distribuer l'argent des autres,
J'espère ce sera pareille pour une ecole musulmane pourquoi pas

de lycée musulman sous contrat d’association comme l’est le lycée des Chartreux

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la loi Falloux le 03/04/2026 à 00:37
Calahann a écrit le 02/04/2026 à 18h17

Le respect de la Laïcité à la française n'est clairement pas adaptée à toutes les religions.
3 millions d'euros juste pour un établissement K-TO ultra privé reste un grave manque de respect à cette Laïcité de choix !
C'est minable à 100%.

permet ce financement (dans certaines limites)

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amusez-vous bien le 03/04/2026 à 00:36
Sourtout a écrit le 02/04/2026 à 18h59

Surtout qu il n est pas le président ! Comment peut il parler pour le président ? Qui décide ? C est très étonnant et cela pose des questions

avec vos questions

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Bellota le 02/04/2026 à 23:07
Calahann a écrit le 02/04/2026 à 18h17

Le respect de la Laïcité à la française n'est clairement pas adaptée à toutes les religions.
3 millions d'euros juste pour un établissement K-TO ultra privé reste un grave manque de respect à cette Laïcité de choix !
C'est minable à 100%.

Parlez-en à notre remarquable ministre de l’intérieur qui tutoie le recteur de la mosquée de Paris et soutient le port du voile pour les fillettes au nom de Macron
C’est de la laïcité ça ?
En plus de la soumission

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Touc le 02/04/2026 à 22:50
Lyyyyyoooonnnnnnn a écrit le 02/04/2026 à 15h51

Et oui c’est notre héritage historique ne vous en déplaise, allez dans un autre pays si vous haïssez tant notre héritage sacré 😘

L’héritage de qui ? Et vous, de quoi héritez-vous ? D’une église qui s’est enrichie sur le dos ce ceux qu’elle terrifie en leur promettant les flammes l’Enfer ? J’ai de la peine pour vous et votre conception bassement humaine du transcendantal…

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Touc le 02/04/2026 à 22:45

Pour la continuité pédagogique, il y a les collèges et lycées publics, dont les enseignants sont au moins aussi compétents, mais sûrement bien plus laïcs et républicains. L’Etat a en effet le devoir absolu de scolariser les élèves dans le public, si necessaire. On attend le replacement des élèves. À voir si l’urgence est au point d’accepter de se mélanger avec le petit peuple, mais quand on connaît les motivations de bien des parents quand il s’agit de faire ségrégation…
Quant à l’argent des impôts du contribuable, hors de question qu’il aille dans l’enseignement privé, déjà caffi de subventions en tout genre, sûrement très bien assuré, et peu amène dans l’application des réformes de l’éducation nationale ou de la prise en charge de la diversité.

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Chris25 le 02/04/2026 à 22:35

Ah le veau quiet dans ses œuvres...
Toujours aussi pathétique !

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Et...... le 02/04/2026 à 20:44
johnny a écrit le 02/04/2026 à 13h38

Y sont rapide la pour débloquer les sous

Le feu n'est éteint qu'ils peuvent évaluer un besoin immédiat de 3 millions d'Euros.
Bizarre ! Cela me pose question.

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Et...... le 02/04/2026 à 20:40
Lyyyyyoooonnnnnnn a écrit le 02/04/2026 à 15h55

oui mais les gens parlent beaucoup mais ne connaissent même pas le fonctionnement de l’Etat, des régions, des départements, des métropoles et des villes, par contre pour gueuler y’a du monde

On attend toujours ton avis personnel sur le sujet.
Est ce dans vos possibilités ?

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Solidarité 69 le 02/04/2026 à 20:38
Arthur a écrit le 02/04/2026 à 15h55

Il vous suffit d'aller voir le discours de Laurent Nunez notre Ministre de l'Intérieur à la grande mosquée de Paris qui a défendu le voile des mineures et a annoncé soutenir activement la promotion de l’islam.
Cela aide à comprendre.

Je suis allé voir, c'est hallucinant.
Si la justice faisait son travail il serait jugé et certainement condamné pour intelligence avec l'ennemi.

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Le ponot est généreux le 02/04/2026 à 20:15

À l'heure actuelle Monsieur Wauquiez n'est plus président de la région AURA depuis le 23 août 2024 .
Depuis cette date il n'est plus que député de la Haute-Loire .
Donc qu'il s'occupe de la Haute-Loire, il y a assez de boulot .
Est-ce qu'il va aussi "soutenir" le casino d'Évian-les-Bains qui lui aussi à brûlé ??

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Sourtout le 02/04/2026 à 18:59
Presqu'ile a écrit le 02/04/2026 à 18h25

ce brave Waurien, toujours aussi généreux avec l'argent des autres ...

Surtout qu il n est pas le président ! Comment peut il parler pour le président ? Qui décide ? C est très étonnant et cela pose des questions

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le professeur le 02/04/2026 à 18:55
l'instit a écrit le 02/04/2026 à 18h18

La région a autorité sur les lycées publics (pour lesquels elle est propriétaire), mais elle n'a aucune obligation de payer pour les bâtiments des lycées privés (qui appartiennent au dicoèse)... donc, quitte à mettre la main au porte-monnaie pour des choses qui ne la concernent pas, pourquoi la région ne serait-elle pas généreuse aussi avec les collèges et les écoles ?

pour se moquer de lui ca se tient

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un sacré comique le 02/04/2026 à 18:40

vu le contexte, c'est un apartheid des religions

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moche et gentil le 02/04/2026 à 18:31

donc c’est le conseiller spécial qui donne des instructions.. pas le président… ok ok 👌🏼

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Lyonnaisedu6 le 02/04/2026 à 18:27
rend l’argent a écrit le 02/04/2026 à 16h22

lorsque tu claque 100keuros pour un dîner c’est facile de venir devant des caméras pour dépenser 3M les lycées sont assurés la région ne serres a rien un gâchis administratif de l’état

En fait, c'est 200.000 Euros.

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Presqu'ile le 02/04/2026 à 18:25

ce brave Waurien, toujours aussi généreux avec l'argent des autres ...

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l'instit le 02/04/2026 à 18:18
le professeur a écrit le 02/04/2026 à 13h51

ben non car la région a autorité sur les lycées pas sur les écoles et collèges

La région a autorité sur les lycées publics (pour lesquels elle est propriétaire), mais elle n'a aucune obligation de payer pour les bâtiments des lycées privés (qui appartiennent au dicoèse)... donc, quitte à mettre la main au porte-monnaie pour des choses qui ne la concernent pas, pourquoi la région ne serait-elle pas généreuse aussi avec les collèges et les écoles ?

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Calahann le 02/04/2026 à 18:17

Le respect de la Laïcité à la française n'est clairement pas adaptée à toutes les religions.
3 millions d'euros juste pour un établissement K-TO ultra privé reste un grave manque de respect à cette Laïcité de choix !
C'est minable à 100%.

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pode le 02/04/2026 à 18:15

Les pompiers n'ont même pas encore éteint le feu et la région sort son chéquier ?!
Sont-ils aussi efficaces pour aider les lycées publics dont ils ont la charge ?

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Autocat le 02/04/2026 à 17:13

3 millions contre une énorme panneau "Région Rhone-Alpes Auvergnes" à l'entrée de l'établissement.

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rend l’argent le 02/04/2026 à 16:22

lorsque tu claque 100keuros pour un dîner c’est facile de venir devant des caméras pour dépenser 3M les lycées sont assurés la région ne serres a rien un gâchis administratif de l’état

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Lyyyyyoooonnnnnnn le 02/04/2026 à 15:55
le professeur a écrit le 02/04/2026 à 13h51

ben non car la région a autorité sur les lycées pas sur les écoles et collèges

oui mais les gens parlent beaucoup mais ne connaissent même pas le fonctionnement de l’Etat, des régions, des départements, des métropoles et des villes, par contre pour gueuler y’a du monde

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Arthur le 02/04/2026 à 15:55
Solidarité 69 a écrit le 02/04/2026 à 14h17

Sinon pourquoi ne sait on jamais l'origine du feu des édifices liés au catholicisme et que l'on sache avant même les débuts d'enquêtes qui sont les coupables quand des édifices d'autres cultes sont concernés par la délinquance ?

Il vous suffit d'aller voir le discours de Laurent Nunez notre Ministre de l'Intérieur à la grande mosquée de Paris qui a défendu le voile des mineures et a annoncé soutenir activement la promotion de l’islam.
Cela aide à comprendre.

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le petit chauve de nice le 02/04/2026 à 15:52
Traveler a écrit le 02/04/2026 à 14h15

merci M Wauquiez ! c’est à vous de remettre de l’ordre dans le parti des LR

Oui bien-sûr comme son pote de nice qui mange avec le RN

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Lyyyyyoooonnnnnnn le 02/04/2026 à 15:51
Et .... a écrit le 02/04/2026 à 13h30

Je croyais qu'il était un simple conseiller spécial....
Mais en réalité il a gardé son ancien costume de président de région.
Et comme d'habitude une préférence (et une rapidité incroyable) pour financer l'enseignement privé (et catholique).

Et oui c’est notre héritage historique ne vous en déplaise, allez dans un autre pays si vous haïssez tant notre héritage sacré 😘

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le fantôme du Rhône le 02/04/2026 à 15:50

Allez dehors l'homme sans titre et sans gloire.

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un tunisien de vaulx le 02/04/2026 à 15:42

Il est qui pour distribuer l'argent des autres,
J'espère ce sera pareille pour une ecole musulmane pourquoi pas

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dripoux le 02/04/2026 à 15:34
Soeur emmanuelle wauqiez est de retour a écrit le 02/04/2026 à 14h05

Vous avez raison. Wauquiez n'est ni maire de Lyon, ni président de la métropole, ni le président de la région AURA mais il décide tout seul avec notre pognon et il n'y a pas un seul journaliste pour lui dire de fermer sa gueule.

wauquiez a toujours considérer que l'argent de la région était le sien

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Anti-W le 02/04/2026 à 15:30

Il sert à quoi le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Monsieur Fabrice Pannekoucke ?
Le "conseiller spécial" Monsieur Wauquier est-il rémunéré par la Région ?

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pré vert le 02/04/2026 à 15:20

il y a un lien avec les fait que son fils était scolarisé aux chartreux?


et il est où Fabrice Pannekoucke?

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A BIENTOT le 02/04/2026 à 15:05

C'est très bien de ne pas les laisser, mais il y a les assurances pour prendre tout en charge les problèmes.

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Solidarité 69 le 02/04/2026 à 14:17

Sinon pourquoi ne sait on jamais l'origine du feu des édifices liés au catholicisme et que l'on sache avant même les débuts d'enquêtes qui sont les coupables quand des édifices d'autres cultes sont concernés par la délinquance ?

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Traveler le 02/04/2026 à 14:15

merci M Wauquiez ! c’est à vous de remettre de l’ordre dans le parti des LR

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Mon Dieu qu'il est gentil ! le 02/04/2026 à 14:11

Merci à Mr Laurent Wauquiez, pour son aide à l'Institut catholique des Chartreux. Sachant que cette institution bénéficie des remboursements de son assurance... Si il était aussi généreux et réactif pour les gens VRAIMENT dans le besoin, je lui aurais presque donné le Bon Dieu sans confession.

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Soeur emmanuelle wauqiez est de retour le 02/04/2026 à 14:05
Honteux a écrit le 02/04/2026 à 13h53

Pourquoi cette aide "exceptionnelle" ..? Le bâtiment doit bien être assuré donc les contrats et cotisations servent à ça ..
Mais ce monsieur qui n'est ni maire de Lyon, ni président de la métropole, ni le président de la région AURA décide tout seul de ce qu'il faut faire avec l'argent des contribuables ..
Personnellement je ne vois pas pourquoi je payerais (en plus des assureurs) pour ce lycée plutôt que pour un établissement "public" qui aurait le même problème ..
Mais certains électeurs doivent être caressés dans le bon sens du poil quand arrivent des échéances électorales importantes au niveau national ..

Vous avez raison. Wauquiez n'est ni maire de Lyon, ni président de la métropole, ni le président de la région AURA mais il décide tout seul avec notre pognon et il n'y a pas un seul journaliste pour lui dire de fermer sa gueule.

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velobobo le 02/04/2026 à 13:59

Si les rares écoles où on enseigne encore des valeurs commencent à être brûlées, la France est foutue !

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Honteux le 02/04/2026 à 13:53

Pourquoi cette aide "exceptionnelle" ..? Le bâtiment doit bien être assuré donc les contrats et cotisations servent à ça ..
Mais ce monsieur qui n'est ni maire de Lyon, ni président de la métropole, ni le président de la région AURA décide tout seul de ce qu'il faut faire avec l'argent des contribuables ..
Personnellement je ne vois pas pourquoi je payerais (en plus des assureurs) pour ce lycée plutôt que pour un établissement "public" qui aurait le même problème ..
Mais certains électeurs doivent être caressés dans le bon sens du poil quand arrivent des échéances électorales importantes au niveau national ..

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Stop aux commentaires ! le 02/04/2026 à 13:52

Imaginons qu’il soit président et que je casse le moteur de ma Peugeot en montant à Fourviere. J’irai lui demander qu’il paye la réparation …le prix d’un resto , pour lui, c’est rien !! Tellement il est chou !:

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le professeur le 02/04/2026 à 13:51
l'instit a écrit le 02/04/2026 à 13h41

Excellente nouvelle.
Toutes les écoles, tous les collèges et tous les lycées savent maintenant qu'ils peuvent compter sur la région à hauteur de 3 millions s'ils ont un sinistre.
Vu l'état des bâtiments publics, la plupart vont en avoir besoin !

ben non car la région a autorité sur les lycées pas sur les écoles et collèges

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Sur le mur des Lyonnais le 02/04/2026 à 13:47

Il reste une place… à la place de l’abbe Pierre ! Je propose qu’on puisse y mettre le portrait de ce Monsieur qui n’a pas son pareil quand il s’agit de montrer sa générosité… avec notre pognon !!

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l'instit le 02/04/2026 à 13:41

Excellente nouvelle.
Toutes les écoles, tous les collèges et tous les lycées savent maintenant qu'ils peuvent compter sur la région à hauteur de 3 millions s'ils ont un sinistre.
Vu l'état des bâtiments publics, la plupart vont en avoir besoin !

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