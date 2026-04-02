"On n'a pas le droit de les laisser tout seul" : Laurent Wauquiez annonce une aide de la Région pour les Chartreux victimes d'un incendie

Sur place, c'est encore la stupeur, voire la crainte. Car l'incendie qui a déjà ravagé une partie de l'internat des Chartreux sur les Pentes de la Croix-Rousse dès mercredi soir, est toujours en cours ce jeudi, avec un bâtiment dont la structure a peut-être été touchée.

Après le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Fabrice Pannekoucke et la présidente de la Métropole Véronique Sarselli dans la nuit, c'est au tour du conseiller spécial de la Région Laurent Wauquiez de se rendre au chevet de l'établissement privé catholique lyonnais.

A la mi-journée, le député altiligérien a refusé de rester les bras croisés : "Les Chartreux, c'est un établissement extrêmement emblématique de notre région. Je le connais très bien, on a des liens affectifs. C'est un drame immense pour les familles, le personnel enseignant et pour l'établissement. Ca va être une vraie épreuve, et on n'a pas le droit de les laisser tout seul".

🎤 Face à l’émotion suscitée par l’incendie des Chartreux, @laurentwauquiez annonce que 3 millions d’euros pourraient être débloqués en urgence par la Région— un montant encore à ajuster selon les assurances.#Incendie #Patrimoine #Urgence #Solidarité #Reconstruction pic.twitter.com/3qJiaqVLHC — Lyon Mag (@lyonmag) April 2, 2026

Selon Laurent Wauquiez, "il va y avoir des choses d'urgence à mettre en place. Concrètement, ça veut dire des bâtiments modulaires, des frais à déclencher pour assurer la continuité de l'enseignement. La Région sera à leurs côtés".

Et d'évoquer une enveloppe de 3 millions d'euros "qu'on peut débloquer en urgence, tout de suite". "On va voir ça avec les assurances, avec le père Plessy, mais on ne va pas les laisser seuls. Il faut qu'ils sachent qu'ils auront la Région à leurs côtés", a-t-il conclu, avant de procéder à une visite du site