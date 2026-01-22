Mercosur : la Région Auvergne-Rhône-Alpes annonce le boycott immédiat des produits sud-américains

Dans un communiqué publié ce mercredi 21 janvier, Laurent Wauquiez, conseiller spécial de la collectivité, annonce un boycott immédiat de tous les produits issus du Mercosur dans les achats réalisés directement par la Région. Mais aussi via sa centrale d’achat pour le compte d’environ 1000 structures régionales, représentant un volume annuel de 50 millions d’euros, notamment pour les cantines scolaires et les établissements médico-sociaux.

Cette décision intervient quelques jours après la signature, le 17 janvier, d’un accord de libre-échange entre l’Union européenne et quatre pays d’Amérique latine. Un texte jugé "injuste et déséquilibré" par l’exécutif régional, qui estime qu’il fragilise l’agriculture française en autorisant l’entrée sur le marché européen de produits ne respectant pas les mêmes normes sanitaires, environnementales et sociales.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes affirme être la première en France à prendre une mesure de ce type pour protéger ses filières agricoles et son modèle alimentaire. Dans les lycées, cette orientation s’inscrit dans la continuité du dispositif "La Région dans mon assiette", qui vise déjà 80% de produits régionaux dans la restauration scolaire, avec un accent mis sur la lutte contre le gaspillage alimentaire.

"Il n’y aura pas de viande et de produits du Mercosur dans nos cantines et dans nos restaurations en Auvergne-Rhône-Alpes", martèle Laurent Wauquiez, ajoutant que la collectivité refusera durablement des produits "qui ne respectent aucune règle", quel que soit l’avenir du traité.

Par ce boycott, l’exécutif régional entend désormais peser politiquement dans le débat national et européen autour du Mercosur, en faisant de la commande publique un levier assumé de protection des productions locales.