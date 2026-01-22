Mercosur : la Région Auvergne-Rhône-Alpes annonce le boycott immédiat des produits sud-américains

Dans un communiqué publié ce mercredi 21 janvier, Laurent Wauquiez, conseiller spécial de la collectivité, annonce un boycott immédiat de tous les produits issus du Mercosur dans les achats réalisés directement par la Région. Mais aussi via sa centrale d’achat pour le compte d’environ 1000 structures régionales, représentant un volume annuel de 50 millions d’euros, notamment pour les cantines scolaires et les établissements médico-sociaux.
Cette décision intervient quelques jours après la signature, le 17 janvier, d’un accord de libre-échange entre l’Union européenne et quatre pays d’Amérique latine. Un texte jugé "injuste et déséquilibré" par l’exécutif régional, qui estime qu’il fragilise l’agriculture française en autorisant l’entrée sur le marché européen de produits ne respectant pas les mêmes normes sanitaires, environnementales et sociales.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes affirme être la première en France à prendre une mesure de ce type pour protéger ses filières agricoles et son modèle alimentaire. Dans les lycées, cette orientation s’inscrit dans la continuité du dispositif "La Région dans mon assiette", qui vise déjà 80% de produits régionaux dans la restauration scolaire, avec un accent mis sur la lutte contre le gaspillage alimentaire.
"Il n’y aura pas de viande et de produits du Mercosur dans nos cantines et dans nos restaurations en Auvergne-Rhône-Alpes", martèle Laurent Wauquiez, ajoutant que la collectivité refusera durablement des produits "qui ne respectent aucune règle", quel que soit l’avenir du traité.
Par ce boycott, l’exécutif régional entend désormais peser politiquement dans le débat national et européen autour du Mercosur, en faisant de la commande publique un levier assumé de protection des productions locales.
Il a encore le temps de faire semblant d'avoir de la crédibilité depuis l'affaire des dîner ?Signaler Répondre
Apparemment il n’y a que LW pour ne pas comprendre que sa situation vis-à-vis de la région est intenable. À l’assemblée c’est pas mieux. Et chez les LR non plus …Signaler Répondre
Oui, il sait très bien qui brossé dans le sens du poil pour pouvoir vivre de la politiqueSignaler Répondre
nos animaux bien francais (bovins , caprins , volailles .... ) sont nourris en grande partie avec du soja , mais et autres prots végétales en provenance d’Amérique du sud , et ce depuis très longtempsSignaler Répondre
...alors regardons mourir nos paysans sans rien faire et sans rien dire pour l excellente raison qu il est trop tard ...hein ?Signaler Répondre
Tu reprends un canon ?
C'est maintenant que beaucoup de langues se délient. Depuis combien de temps nos enfants et nos aînés ont mangés ces mer..... provenant d'Amérique latine. C'est une honte, vous devriez avoir honte, vous avez empoisonné sciemment nos enfantsSignaler Répondre
On a beau dire ce que vous voulez c’est le seul homme politique qui défend les paysans et agriculteurs! Wauquiez toute l’année vient nous voir et visite des usines dans la régionSignaler Répondre
Lisnard va apparemment se présenter à la présidentielle de 2027. Ce que je ne comprend pas et il faudra m'expliquer sérieusement les choses c'est comment un parti se maintient alors que ses membres ne partagent plus rien en commun?Signaler Répondre
Lisnard et Bellamy devrait partir
Certains sont plus centristes (voir de gauche) que de droite: Pecresse, X.Bertrand etc etc
LW? il n'est de rien à part pour lui même cela on le sait depuis des décennies.
on n'est pas devin mais on sait tous qu'ils veulent se positionner sur 2027 en se disant que s'ils sont au second tour contre un RN ils peuvent passer via un vote de barrage (et donc réélire encore un fois par "défaut" un Président cela dure depuis le 2ème mandat de Chirac ils ont tous été élus par défaut après).
Vauquiez tente de se refaire une image après avoir trahi à l'Assemblée nationale ! Ne vous faites pas d'illusions, c'est cuit pour nos paysans qui depuis des années ont été abandonnés et ne représentent plus que environ 1% de la population en France ...Signaler Répondre
L’ex futur président des LR fait feux de tous bois pour exister !!!!Signaler Répondre
Je plains sincèrement le président actuel de la région AuRA qui doit uniquement s’occuper de la couleur du papier PQ si possible !
Il nous faudra des preuves de tout ça, regarder un menu de cantine de la région, il n'y a pas la provenance des aliments. Et c'est bien beau de parler de "centrale d'achat", mais pour acheter localement, il y a vraiment besoin d'une usine à gaz qui enlève de la transparence ?Signaler Répondre
Parceque cnest sure ils connaissent bien la France .....Signaler Répondre
La France ? Ah Paris ....
Wauquiez, c’est Sœur Emmanuelle en toc : il fait le saint pour les agriculteurs, mais laisse leurs champs crever.Signaler Répondre
Tout ce qu’il fait, c’est du vent : show médiatique garanti, résultats zéro.
Qui se sent encore voter pour le parti LR quand on voit ce qui se passe?Signaler Répondre
LW ment il ouvertement ici? oui car il n'a pas le pouvoir de le faire. La question s'était posée pour les cantines scolaires de prendre que du français et les lois ne l'autorisent pas.
Plus largement les LR... l'accélération de la perte de pouvoir et de souveraineté date de loin mais le marqueur est le traité de Lisbonne. Qui est revenu sur le résultat du référendum de 2005 ?
Regardons de près: 10 ans de Chirac, 5 ans de Sarkosy donc 15 ans de LR (anciennement UMP) et LW était ministre. pendant ses 15 ans les dérives de l'Europe existaient déjà, donc les LR mentent depuis toujours à leurs électeurs et ils ne sont sûrement pas Gaullistes.
Mais ce qui me préoccupe énormément sur le sujet alimentaire est autre chose d'encore plus problématique.
On sait qu'en France il y a des dérives de sécurité sanitaire car les contrôles sont insuffisants et il y a des acteurs du secteur qui ne sont là que pour faire du profit au détriment de la qualité et donc de la sécurité (voir affaire lait infantile concernant le producteur et le laboratoire).
On sait que les clauses miroirs sont une blague car on n'a pas les moyens de tester tous les produits (et il faudrait voir de très près la qualité de ses tests car cela est fortement douteux ....).
On sait qu'il rentre des produits interdits (voir le sketch des colis chinois vérifiés à l'aéroport).
En ce moment une affaire (encore une) sur le lait infantile avec des producteurs qui ont tardé à faire des rappels alors qu'ils étaient contaminés par un additif (origine chinoise)... étonnement la même multinationale que l'affaire des eaux minérales.
Le monde tourne autour du profit et encore du profit donc il faut arrêter de dire que des produits interdits ne rentreront pas car c'est faux, ils rentreront et ont étouffera les affaires (encore plus si c'est des multinationales avec des relais politiques).
Peut on sérieusement envisager par exemple une nouvelle crise de vache folle ? oui certainement car les pratiques continuent et déjà une musique de fond se fait entendre pour déroger aux traitements des farines animales (le coût de production est important mais peut être fortement réduit si on abaisse les critères de production)
donc voilà des menteurs mais je crois que tout le monde a parfaitement compris le système actuel (et encore plus la personnalité de LW).
Je tape sur LR (UMP) mais je vous signale que les présidences PS ont aussi favorisé cela comme quoi il y avait bien une alliance UMP-PS sur le sujet ce qui se voyait lors des 2 référendums européens... on a pu voir par exemple un Juppé main dans la main avec un Lang, ou un B.Koutchner ministre d'un Sarkosy.
Vous oubliez juste qu'Aulas a fait un ticket avec Mme Sarselli qui est candidate à la métropole et que le métro a été annoncé conjointement par les deux.Signaler Répondre
Mais c'est comme d'habitude avec les verts, on s'en moque de mentir, l'important, c'est d'essayer de casser du sucre sur le dos des autres.
Après, je peux comprendre, quand on a un bilan catastrophique à défendre, on n'a pas trop le choix.
Et oui la réalité elle est là, provenance mercosur transit par la Pologne et découpée en France. Ça c'est du made in France !Signaler Répondre
Wauquiez annonce le boycott du Mercosur alors qu’il n’en a pas le pouvoir. Aulas annonce des métros alors qu’il n’en a pas la compétence. La politique française, ce grand théâtre.Signaler Répondre
Les écolos ont toujours été contre pour des questions environnementales. Vous en dîtes des conneries?Signaler Répondre
comme cela les sud américains n achèteront pas de produit Auvergne Rhône-Alpes Alpes.Signaler Répondre
Le boycott est une arme à double tranchants.
c..n comme un politicard, oui c est un pléonasme.
On n’a jamais entendu, Laurent Wauquiez s’exprimer pendant les négociations du Mercosur. C’est facile de passer pour un protecteur maintenant.Signaler Répondre
Exact👍👍Signaler Répondre
Cette mesure ne sera appliquée que le temps où ce sera l'équipe actuelle qui sera en placeSignaler Répondre
Hou, le Mercosur tremble face à cette décision.Signaler Répondre
Merci à m wauquiez qui est le seul à nous défendre et prendre des mesures concrètes, on a pas entendu les charlots des ecolos sur cette affaireSignaler Répondre