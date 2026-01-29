Téléphones portables interdits dans les lycées : la Région Auvergne-Rhône-Alpes lance une expérimentation dès 2026

L’annonce a été faite cette semaine par l’exécutif régional, qui entend aller plus loin que le cadre actuellement retenu par le gouvernement.

Alors que l’État a renoncé à une interdiction générale au profit d’un dispositif reposant sur des "lieux et conditions d’utilisation", la Région a fait le choix d’un principe clair : bannir totalement les téléphones dans l’enceinte des établissements volontaires.

Une décision portée par le président de Région, Fabrice Pannekoucke, et son conseiller spécial Laurent Wauquiez, qui dénoncent une approche nationale jugée insuffisamment protectrice.

Les lycées engagés dans l’expérimentation pourront choisir leurs modalités de mise en œuvre : casiers sécurisés, pochettes de rangement ou autres dispositifs adaptés à leur organisation interne. La Région accompagnera les équipes éducatives dans le déploiement et le suivi de la mesure.

L’exécutif régional justifie cette expérimentation par plusieurs objectifs : réduction des distractions en classe, amélioration du climat scolaire, meilleure régulation du temps d’écran et lutte contre le harcèlement. "Quand on est dans un lycée, c’est pour apprendre, se concentrer et respecter le professeur", a déclaré Laurent Wauquiez, assumant une ligne plus stricte que celle de l’État.

Même tonalité du côté de Fabrice Pannekoucke, qui évoque les "conséquences catastrophiques" de l’usage excessif des téléphones et des réseaux sociaux chez les jeunes : troubles de l’attention, dépression ou encore harcèlement. Selon lui, l’interdiction vise aussi à "donner des codes" aux lycéens et à soutenir les établissements désireux d’agir.

L’expérimentation devrait être évaluée avant toute éventuelle généralisation à l’ensemble des lycées de la région.