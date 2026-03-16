Jean-Michel Aulas allume Bruno Bernard : "C'est quelqu'un que je respectais avant. (…) Il est prêt à tout pour garder sa place"

Ils ont passé des années assis côte à côte au Groupama Stadium, fans de l'OL. La campagne des municipales et des métropolitaines va laisser des traces entre Jean-Michel Aulas et Bruno Bernard.
Le premier, en quête d'une victoire dimanche prochain au second tour du scrutin lyonnais, a dézingué le second lors d'une opération de porte-à-porte à laquelle la presse locale et nationale était conviée.
"Ca a cette faculté de montrer l'homme tel qu'il est. Et tous les gens, même ceux qui ne votent pas, ont conscience qu'il y a quand même beaucoup de sujets à traiter dans Lyon", s'est félicité Jean-Michel Aulas, qui a embrayé sur les reproches qui lui sont faits par les écologistes.
"Il y a eu des informations complètement farfelues sur le tunnel (sous Fourvière ndlr), qui ont été répandues par Monsieur Doucet et surtout Monsieur Bruno Bernard qui s'occupe de la Métropole, a asséné l'ancien président de l'OL. Et ça, me met en colère parce que c'est quelqu'un que je respectais avant, quand on avait des relations qui étaient des relations professionnelles. Et puis là, je vois qu'il est prêt à tout pour garder sa place, y compris à dire des choses qui sont fausses".
Regrettant des « fausses informations » à son sujet, @JM_Aulas s'en prend à @brunobernard_fr : « C'est quelqu'un que je respectais avant [...] mais là, je vois qu'il est prêt à tout pour garder sa place. » pic.twitter.com/5gWgBCZRYq— Lyon Mag (@lyonmag) March 16, 2026
Tu lis sont programmes , c'est tout pourris 🤢Signaler Répondre
Puis tu l'écoute, confirmation.🤮
Qui a eu le dossier dans les mains ? Vous l'avez eu vous ?Signaler Répondre
Que Doucet gagne ou perdre, ça sera avec le déshonneur. la gauche n’a plus aucune valeur dont elle se réclame.Signaler Répondre
Un programme se doit d'être chiffré et clair pour paraître sérieux.Signaler Répondre
C'est sympathique de promettre la lune ou des tunnels qui coûtent des milliards, s'ils sont infaisables, c'est pas un programme mais une liste de courses
Et oui Jean MiMi pour faire passer ses idées il faut faire des débats, balancer des tweets ça va 5 minSignaler Répondre
Tiens cadeau : lyonpipeau.frSignaler Répondre
Déjà 26 fake news de jean michel dégaulas.
Aulas n’a pas de programme son tunnel va le prendre tout seul et va passer tranquillement sa retraite à regarder des matchs de l’OL et se promener en ville Lyon avec son vélo Lyon a besoin d’un politicienSignaler Répondre
En fakes news il n'y a qu'à regarder les bilans que présentent les pastèques ;-)Signaler Répondre
Qui avait des doutes sur l'attitude des PS et EELV au second tour dans les villes ?Signaler Répondre
La gauche retrouve ses racines profondes historiques qui baignent dans l'antisémitisme et le racisme. Ils reviennent aux sources premières.
Il n'y avait pas que National dans un certain parti il y avait aussi Socialisme...
Toujours étonné qu'on n'en parle jamais dans nos chers médias.
Je propose à ce nouveau mouvement fasciste de supprimer la police municipale et de mettre à la place ses milices, ainsi que de devenir une zone franche pour accueillir bras ouverts les narcos.
C'est parce que la soupe est bonne...Signaler Répondre
Aulas a bien raison il oubli de donner le nombre d’expropriations par Bernard pour ces travaux c’est juste honteux !Signaler Répondre
M Aulas est entré dans l’arène politique avec une grande naïveté, et c’est ce qui explique sa mauvaise campagne. Il a trop souvent laissé les autres parler à sa place, contre ou pour lui.Signaler Répondre
Lors du débat, il aurait pu rappeler que M Doucet a fait de la garde à vue pour une affaire non close à ce jour, que les travaux ont engendré des fermetures de magasin et des morts sur la voirie, et que le bilan "qualité de l’air" de Doucet ne lui est absolument pas imputable.
Il aurait pu aborder le sujet de la hausse de la taxe foncière, à mettre en perspective avec l’absence d’économie et des subventions recod aux associations.
Il aurait pu parler du marché immobilier en tension à cause de l’encadrement des loyers, du déclassement de Lyon sur la plupart des études d’attractivité économique ou démographiques.
Mais non, il a fallu parler d’un tunnel et de la place de la voiture dans une ville à tendance bobo très marquée...
Quand on aime on est aveugle, irrécupérable, et le tunnel à 2 milliards ? C'est inventé ?Signaler Répondre
Etant donner que Bruno Bernard n'a jamais eu le dossier du tunnel dans les mains tout ses commentaires sont farfelus !Signaler Répondre
Au premier tour : presque 114000 abstentionsSignaler Répondre
Dimanche il faut que certains (voir ci dessus) se remuent l'arrière train
Exemple ?Signaler Répondre
Un programme c'est d'abord des valeurs auxquelles on s'accroche Ce qui fait de vous un homme respectable qui inspire la confianceSignaler Répondre
Et si nous partageons les mêmes valeurs, les projets peuvent être débattus quant à leur importance, leur coût et leur réalisation seulement
M AULAS ,a raison, pour être respecté il faut être respectable et la gauche locale est une insulte aux lyonnais....qui n' inspire que répulsion et mépris...
En termes de fake news, Aulas est le grand champion. Jusqu'à l'écœurement.Signaler Répondre
Il faut éclairer le sujet sur le tunnel M.Aulas et nous dire ce que M.Bernard a dit de faux et corriger ? C'est bien vague comme argumentaire !Signaler Répondre
je lis le programme sécurité Aulas : 600 caméras supplémentaires création d’un hôtel de police ( police + policiers municipaux ) recrutement de 189 policiers Doucet : 90 caméra ( c’est pas une blague ) création d’un poste de sécurité recrutements de 50 agents lutte contre les incivilités le LFI désarmer la police.. expérimenter le récépissé de contrôle d’identité Franchement y’a pas photo ! dimanche votre vote sera crucial renseignez vous sur les programmes de chacun Aulas me paraît le plus cohérent dans beaucoup de points importants !Signaler Répondre