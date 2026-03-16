Jean-Michel Aulas allume Bruno Bernard : "C'est quelqu'un que je respectais avant. (…) Il est prêt à tout pour garder sa place"

Ils ont passé des années assis côte à côte au Groupama Stadium, fans de l'OL. La campagne des municipales et des métropolitaines va laisser des traces entre Jean-Michel Aulas et Bruno Bernard.

Le premier, en quête d'une victoire dimanche prochain au second tour du scrutin lyonnais, a dézingué le second lors d'une opération de porte-à-porte à laquelle la presse locale et nationale était conviée.

"Ca a cette faculté de montrer l'homme tel qu'il est. Et tous les gens, même ceux qui ne votent pas, ont conscience qu'il y a quand même beaucoup de sujets à traiter dans Lyon", s'est félicité Jean-Michel Aulas, qui a embrayé sur les reproches qui lui sont faits par les écologistes.

"Il y a eu des informations complètement farfelues sur le tunnel (sous Fourvière ndlr), qui ont été répandues par Monsieur Doucet et surtout Monsieur Bruno Bernard qui s'occupe de la Métropole, a asséné l'ancien président de l'OL. Et ça, me met en colère parce que c'est quelqu'un que je respectais avant, quand on avait des relations qui étaient des relations professionnelles. Et puis là, je vois qu'il est prêt à tout pour garder sa place, y compris à dire des choses qui sont fausses".