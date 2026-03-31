Eric Lafond (Coeur Lyonnais) : "Un blocage entre Lyon et la Métropole sera catastrophique pour le territoire"

Chargé de préparer le programme de Jean-Michel Aulas pour les élections municipales, Eric Lafond analyse les raisons de la défaite lors du scrutin : "Je pense que le projet était bien ficelé, en revanche on n'a certainement pas réussi à l'expliquer correctement. On n'a pas réussi à faire part de notre ambition de projeter la ville et le territoire jusqu'à 2040 avec des approches très nouvelles sur un certain nombre de sujets comme la mobilité, la transition écologique, le logement. On n'a pas su raconter cette histoire-là".

Elu au conseil municipal, il espère que Grégory Doucet et Véronique Sarselli pourront s'entendre : "J'aime à croire que dans ces moments-là, les gens vont tous faire preuve d'intelligence. Dans l'intérêt général du territoire parce qu'un blocage entre la ville centre et la métropole serait catastrophique pour le territoire. Lyon historiquement est le moteur du territoire et même si c'est plutôt une bonne nouvelle de voir que d'autres territoires ont envie de s'impliquer dans un projet d'avenir, il ne peut pas y avoir une séparation entre les deux, donc il va falloir chercher des consensus, des compromis".

Et l'un des points que Coeur Lyonnais pourra mettre en avant, c'est sa meilleure compréhension des enjeux écologiques : "Je crois qu'on a démontré, notamment sur cette question-là, que la transition écologique n'était pas un sujet réservé aux verts, que c'est un sujet qui pouvait être appréhendé avec d'autres grilles de lecture, et de mon point de vue, pendant 6 ans, il n'y a pas eu de pilotage véritable sur la question".