Eric Lafond (Coeur Lyonnais) : "Un blocage entre Lyon et la Métropole sera catastrophique pour le territoire"

Chargé de préparer le programme de Jean-Michel Aulas pour les élections municipales, Eric Lafond analyse les raisons de la défaite lors du scrutin : "Je pense que le projet était bien ficelé, en revanche on n'a certainement pas réussi à l'expliquer correctement. On n'a pas réussi à faire part de notre ambition de projeter la ville et le territoire jusqu'à 2040 avec des approches très nouvelles sur un certain nombre de sujets comme la mobilité, la transition écologique, le logement. On n'a pas su raconter cette histoire-là".
Elu au conseil municipal, il espère que Grégory Doucet et Véronique Sarselli pourront s'entendre : "J'aime à croire que dans ces moments-là, les gens vont tous faire preuve d'intelligence. Dans l'intérêt général du territoire parce qu'un blocage entre la ville centre et la métropole serait catastrophique pour le territoire. Lyon historiquement est le moteur du territoire et même si c'est plutôt une bonne nouvelle de voir que d'autres territoires ont envie de s'impliquer dans un projet d'avenir, il ne peut pas y avoir une séparation entre les deux, donc il va falloir chercher des consensus, des compromis".
Et l'un des points que Coeur Lyonnais pourra mettre en avant, c'est sa meilleure compréhension des enjeux écologiques : "Je crois qu'on a démontré, notamment sur cette question-là, que la transition écologique n'était pas un sujet réservé aux verts, que c'est un sujet qui pouvait être appréhendé avec d'autres grilles de lecture, et de mon point de vue, pendant 6 ans, il n'y a pas eu de pilotage véritable sur la question".
Gouvernance par la peur. Ça commence bien : nous sommes déjà dans les sophismes ! Il n’y aurait rien de si préjudiciable à ce blocage car cela ne gênera en rien les créations d’entreprises. Par contre, Cœur Lyonnais vient de mettre un sacré coup de machette dans le dos des entreprises régionales du BTP : suspension du parc rive droite du Rhône, annulation du TEOL dont les travaux auraient pu commencer rapidement au profit d’un métro dont les travaux ne commenceront pas avant 3 ou 4 ans, suspension des projets de rénovation de la ligne A car tout l’argent va partir de le E… Sans parler du fait que la colline de Fourvière n’a pas besoin d’une nouvelle galerie souterraine, vu que le Point du Jour est déjà très souvent victime d’affaissements très inquiétants.Signaler Répondre
La Métropole a la main sur les grands projets et orientations, Doucet a un pouvoir de nuisance très limité.Signaler Répondre
A vrai dire son projet et son approche est approuvée par les lyonnais... Puisqu'il a été réélu.Signaler Répondre
Doucet a tout intérêt à tout bloquer, vu qu'il sait mieux que quiconque ce qui est bon et mauvais pour nous.Signaler Répondre
coincé entre le gros lfi jovial et sarcelli ,çà va faire un sacré menage à 3 dans le plumard!Signaler Répondre
Ce sera une catastrophe surtout pour Lyon et ses habitants, donc le Doudou a maintenant intérêt à discuter et je sais que ce n'est pas dans ses habitudes dogmatiques et communautaristes...Signaler Répondre
peut on esperer que chaque camp,conscient qu il est dorenavant dependant de l autre , sera t il suffisament lucide ,loin de toute ideologie,pour qu il sorte enfin de ces affrontements jusqu à present steriles ,un avenir constructif ,avec des decisions plus sages ,moderees ,raisonnables et surtout finançables pour tous...Signaler Répondre