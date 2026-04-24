Newsletter de Coeur lyonnais détournée pour se moquer de Roman Abreu : le communicant de Jean-Michel Aulas réplique devant la justice

Roman Abreu et Jean-Arnaud Niepceron. Pour le commun des mortels, ces deux noms n'ont que peu de résonance. Pour les journalistes ayant suivi la campagne des municipales à Lyon, ce sont des membres importants de Coeur Lyonnais, le premier s'occupant de la communication de Jean-Michel Aulas et le second ayant fondé le mouvement des jeunes Génération Aulas.

Et après la défaite aux municipales, une affaire judiciaire vient illustrer les fractures internes.

Comme révélé par Rue89 Lyon, Roman Abreu a engagé une procédure contre Jean-Arnaud Niepceron. Il lui reproche la diffusion de ses coordonnées personnelles dans une newsletter envoyée aux adhérents du collectif le 24 mars.

Ce message, au ton sarcastique, invitait les destinataires à contacter directement le communicant pour lui faire des retours sur la campagne, exposant ainsi ses informations personnelles.

Jean-Arnaud Niepceron est-il vraiment l'auteur de ce canular ? Son nom circulait en tout cas dans les rangs de Coeur Lyonnais suite à l'envoi du mail.

Une première audience s’est tenue le 21 avril au tribunal de Lyon pour fixer le calendrier de la procédure.

Face à la polémique, Jean-Michel Aulas a rapidement réagi, évoquant un envoi du courriel "sans son autorisation". Son entourage insiste dans un communiqué : ce différend relève d’un conflit personnel entre un membre du collectif et l’agence de communication 2017, l'ex-président de l'OL ne souhaite pas voir son nom ou celui de Coeur Lyonnais y être mêlé.