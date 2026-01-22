Lyon : Cœur Lyonnais dénonce des propos "inadmissibles" d’un adjoint de Grégory Doucet sur l'âge de Jean-Michel Aulas

Le groupe d’opposition Cœur Lyonnais a vivement réagi aux propos tenus en séance par Steven Vasselin, 6e adjoint au maire de Lyon, délégué à la petite enfance.
L’élu de la majorité municipale a accusé les membres de Cœur Lyonnais de vouloir "duper les Lyonnais" en utilisant Jean-Michel Aulas comme un "cheval de Troie". Steven Vasselin a ensuite évoqué l’âge de l’ancien président de l’Olympique lyonnais, déclarant qu’il aurait "84 ans à la fin de son mandat", établissant une comparaison avec Joe Biden et Jean-Claude Gaudin.
Pour le groupe d’opposition, ces propos constituent un "dérapage totalement inadmissible" de la part de l'écologiste. Cœur Lyonnais estime que ces déclarations traduisent une "fébrilité" de la majorité conduite par Grégory Doucet, et dénonce également les applaudissements émanant de certains élus de la majorité à l’issue de cette intervention.
Dans son communiqué, le groupe considère que le silence du maire face à ces propos engage sa responsabilité politique. "En laissant tenir ce genre de propos, le maire de Lyon se décrédibilise", affirme Cœur Lyonnais, qui appelle Grégory Doucet à "raisonner sans tarder ses troupes" et à rappeler "la notion de respect envers toute personne quelle qu’elle soit".
Bonjour amis lyonnaisSignaler Répondre
Pour qui vous prenez vous tous ceux qui enfoncent Aulas à cause de son âge
Commencez par être comme lui car vous y passerez comme tout le monde a des degrés de formes différentes
Maintenant vous êtes descendu bien bas le député écologique mais je crois que dans votre parti c.est naturel la connerie
J’espère que vous allez tous prendre un magistral coup de pied au cul au mois de mars
Bonsoir lyonnais
Et une petite piqûre aussi pendant que vous y êtes ?Signaler Répondre
Cette gôche donneuse de leçons et moralisatrice..... à gerberSignaler Répondre
Cher Steven que pensez vous de Clemenceau pendant la première guerre mondiale et de Churchill durant la seconde ?
Le grand âge du candidat est une réalité incontestable !Signaler Répondre
il est vieux , cela devrait faire réfléchir .À qui a-t-il prévu de lui succéder ? Il ne suffit pas de dénoncer ,ni d'avoir des projets irréalisables .Il devra donner des gages à tant !Signaler Répondre
on se demande pourquoi Aulas se présente aux élections malgré son âge bien avancé le poste de maire demande de l’énergie et de la réactivité il faut limiter l’âge de se présenter aux élections un minimum et un maximumSignaler Répondre
Pour une fois que les écolo disaient 1 chiffre vrai...Signaler Répondre
Imaginez si ça avait été l'inverse, une critique de Doucet ou de ses pieds nickelés....la presse aurait été convoquée, tweet sur tweet, retweet, hashtags a tout va ....Signaler Répondre
La notion de liberté d'expression est très volatile selon ces militants....
Ça m'a convaincu de voter pour Aulas et Sarselli. Je ne supporte plus cette arrogance crasse des Verdâtres.
Etre respecté et respectable il faut commencer par respecter les autres, les petites bassesses sont signes de paresse intellectuel de ceux qui n’ont plus ni conviction ni réel projet. Insulter l’autre pour se mettre en valeur révèle la personnalité de cette personne, et c’est moche.Signaler Répondre
En même temps, le gars aurait 84 ans à la fin de son mandat. C'est un vieux monsieur quoi ! Ca pose même la question qu'il aille au boutSignaler Répondre
Son combat, c’est le compostage des couches!!Signaler Répondre
Mon dieu , comment on en est arrivés là !
Dire qu’il a été formé à la communication !!!
Cet honnête homme est une banbanne !
si cela été dis par une personne de droite en direction d un candidat de gauche. je ne vous dis pas le caca nerveux de la gauche. cette gauche verdâtres en perdition.Signaler Répondre
Mais avec son âge Aulas équivaut à 3 cerveaux.. Les verts ils en faut pour au niveau de sa cheville !Signaler Répondre
Aulas va gagner et les lyonnais le savent !
C’est factuel non il aura 84 ansSignaler Répondre
Les gauchos et le respect me font penser a Brice de Nice et son rapport au travail " travail, je ne sais pas ce que c est, j ai un copain qui m en a parlé, mais là je ne vois pas. " 🤣🤣Signaler Répondre