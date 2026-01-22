Politique

Lyon : Cœur Lyonnais dénonce des propos "inadmissibles" d’un adjoint de Grégory Doucet sur l'âge de Jean-Michel Aulas

Lyon : Cœur Lyonnais dénonce des propos "inadmissibles" d’un adjoint de Grégory Doucet sur l'âge de Jean-Michel Aulas
Lyon : Cœur Lyonnais dénonce des propos "inadmissibles" d’un adjoint de Grégory Doucet sur l'âge de Jean-Michel Aulas - LyonMag

La tension est montée d’un cran ce jeudi matin au conseil municipal de Lyon.

Le groupe d’opposition Cœur Lyonnais a vivement réagi aux propos tenus en séance par Steven Vasselin, 6e adjoint au maire de Lyon, délégué à la petite enfance.

L’élu de la majorité municipale a accusé les membres de Cœur Lyonnais de vouloir "duper les Lyonnais" en utilisant Jean-Michel Aulas comme un "cheval de Troie". Steven Vasselin a ensuite évoqué l’âge de l’ancien président de l’Olympique lyonnais, déclarant qu’il aurait "84 ans à la fin de son mandat", établissant une comparaison avec Joe Biden et Jean-Claude Gaudin.

Pour le groupe d’opposition, ces propos constituent un "dérapage totalement inadmissible" de la part de l'écologiste. Cœur Lyonnais estime que ces déclarations traduisent une "fébrilité" de la majorité conduite par Grégory Doucet, et dénonce également les applaudissements émanant de certains élus de la majorité à l’issue de cette intervention.

Dans son communiqué, le groupe considère que le silence du maire face à ces propos engage sa responsabilité politique. "En laissant tenir ce genre de propos, le maire de Lyon se décrédibilise", affirme Cœur Lyonnais, qui appelle Grégory Doucet à "raisonner sans tarder ses troupes" et à rappeler "la notion de respect envers toute personne quelle qu’elle soit".

Tags :

Steven Vasselin

Jean-Michel Aulas

Coeur Lyonnais

14 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Golfsutfer le 22/01/2026 à 21:07

Bonjour amis lyonnais
Pour qui vous prenez vous tous ceux qui enfoncent Aulas à cause de son âge
Commencez par être comme lui car vous y passerez comme tout le monde a des degrés de formes différentes
Maintenant vous êtes descendu bien bas le député écologique mais je crois que dans votre parti c.est naturel la connerie
J’espère que vous allez tous prendre un magistral coup de pied au cul au mois de mars
Bonsoir lyonnais

Signaler Répondre
avatar
Bellota le 22/01/2026 à 20:35
ou le probleme a écrit le 22/01/2026 à 20h11

on se demande pourquoi Aulas se présente aux élections malgré son âge bien avancé le poste de maire demande de l’énergie et de la réactivité il faut limiter l’âge de se présenter aux élections un minimum et un maximum

Et une petite piqûre aussi pendant que vous y êtes ?

Signaler Répondre
avatar
Ah ah ah le 22/01/2026 à 20:26

Cette gôche donneuse de leçons et moralisatrice..... à gerber
Cher Steven que pensez vous de Clemenceau pendant la première guerre mondiale et de Churchill durant la seconde ?

Signaler Répondre
avatar
Romi le 22/01/2026 à 20:25

Le grand âge du candidat est une réalité incontestable !

Signaler Répondre
avatar
patu le 22/01/2026 à 20:15
RiredeLyon a écrit le 22/01/2026 à 19h30

Les gauchos et le respect me font penser a Brice de Nice et son rapport au travail " travail, je ne sais pas ce que c est, j ai un copain qui m en a parlé, mais là je ne vois pas. " 🤣🤣

il est vieux , cela devrait faire réfléchir .À qui a-t-il prévu de lui succéder ? Il ne suffit pas de dénoncer ,ni d'avoir des projets irréalisables .Il devra donner des gages à tant !

Signaler Répondre
avatar
ou le probleme le 22/01/2026 à 20:11

on se demande pourquoi Aulas se présente aux élections malgré son âge bien avancé le poste de maire demande de l’énergie et de la réactivité il faut limiter l’âge de se présenter aux élections un minimum et un maximum

Signaler Répondre
avatar
JPP le 22/01/2026 à 20:11

Pour une fois que les écolo disaient 1 chiffre vrai...

Signaler Répondre
avatar
Anti verts le 22/01/2026 à 19:54

Imaginez si ça avait été l'inverse, une critique de Doucet ou de ses pieds nickelés....la presse aurait été convoquée, tweet sur tweet, retweet, hashtags a tout va ....
La notion de liberté d'expression est très volatile selon ces militants....
Ça m'a convaincu de voter pour Aulas et Sarselli. Je ne supporte plus cette arrogance crasse des Verdâtres.

Signaler Répondre
avatar
Pour le 22/01/2026 à 19:52

Etre respecté et respectable il faut commencer par respecter les autres, les petites bassesses sont signes de paresse intellectuel de ceux qui n’ont plus ni conviction ni réel projet. Insulter l’autre pour se mettre en valeur révèle la personnalité de cette personne, et c’est moche.

Signaler Répondre
avatar
un chat un chat le 22/01/2026 à 19:48

En même temps, le gars aurait 84 ans à la fin de son mandat. C'est un vieux monsieur quoi ! Ca pose même la question qu'il aille au bout

Signaler Répondre
avatar
Encore un combattant original le 22/01/2026 à 19:46

Son combat, c’est le compostage des couches!!
Mon dieu , comment on en est arrivés là !
Dire qu’il a été formé à la communication !!!
Cet honnête homme est une banbanne !

Signaler Répondre
avatar
si si le 22/01/2026 à 19:42

si cela été dis par une personne de droite en direction d un candidat de gauche. je ne vous dis pas le caca nerveux de la gauche. cette gauche verdâtres en perdition.

Signaler Répondre
avatar
Django pensez a voter le 22/01/2026 à 19:39

Mais avec son âge Aulas équivaut à 3 cerveaux.. Les verts ils en faut pour au niveau de sa cheville !
Aulas va gagner et les lyonnais le savent !

Signaler Répondre
avatar
Simple le 22/01/2026 à 19:33

C’est factuel non il aura 84 ans

Signaler Répondre
avatar
RiredeLyon le 22/01/2026 à 19:30

Les gauchos et le respect me font penser a Brice de Nice et son rapport au travail " travail, je ne sais pas ce que c est, j ai un copain qui m en a parlé, mais là je ne vois pas. " 🤣🤣

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.