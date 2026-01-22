Lyon : Cœur Lyonnais dénonce des propos "inadmissibles" d’un adjoint de Grégory Doucet sur l'âge de Jean-Michel Aulas

Le groupe d’opposition Cœur Lyonnais a vivement réagi aux propos tenus en séance par Steven Vasselin, 6e adjoint au maire de Lyon, délégué à la petite enfance.

L’élu de la majorité municipale a accusé les membres de Cœur Lyonnais de vouloir "duper les Lyonnais" en utilisant Jean-Michel Aulas comme un "cheval de Troie". Steven Vasselin a ensuite évoqué l’âge de l’ancien président de l’Olympique lyonnais, déclarant qu’il aurait "84 ans à la fin de son mandat", établissant une comparaison avec Joe Biden et Jean-Claude Gaudin.

Pour le groupe d’opposition, ces propos constituent un "dérapage totalement inadmissible" de la part de l'écologiste. Cœur Lyonnais estime que ces déclarations traduisent une "fébrilité" de la majorité conduite par Grégory Doucet, et dénonce également les applaudissements émanant de certains élus de la majorité à l’issue de cette intervention.

Dans son communiqué, le groupe considère que le silence du maire face à ces propos engage sa responsabilité politique. "En laissant tenir ce genre de propos, le maire de Lyon se décrédibilise", affirme Cœur Lyonnais, qui appelle Grégory Doucet à "raisonner sans tarder ses troupes" et à rappeler "la notion de respect envers toute personne quelle qu’elle soit".