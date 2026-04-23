En plein spectacle au cirque Pinder, un drone fonce dans le public à Lyon : un blessé

Juste avant de quitter Lyon pour Montpellier, le cirque Pinder a connu un incident. Comme le révèle le Progrès, un spectacle de drones a viré au cauchemar le 14 avril dernier sous le chapiteau installé à la Confluence dans le 2e arrondissement.

Durant la représentation de l'artiste italien Alberto Leone, l'un des drones a changé brutalement de trajectoire, fonçant dans le public. Un spectateur a été percuté à la tête. Légèrement blessé, le visage en sang, il a été pris en charge par les secours.

Le cirque Pinder a suspendu le numéro.