Juste avant de quitter Lyon pour Montpellier, le cirque Pinder a connu un incident. Comme le révèle le Progrès, un spectacle de drones a viré au cauchemar le 14 avril dernier sous le chapiteau installé à la Confluence dans le 2e arrondissement.
Durant la représentation de l'artiste italien Alberto Leone, l'un des drones a changé brutalement de trajectoire, fonçant dans le public. Un spectateur a été percuté à la tête. Légèrement blessé, le visage en sang, il a été pris en charge par les secours.
Le cirque Pinder a suspendu le numéro.
Ou des maison a MONACO comme celle d’un Ukrainiens qui a payé 460 millions d’euros pour acheter un bien chez les plus riches escrocs de ce monde de corruption.Signaler Répondre
c'était mieux avec les animaux.Signaler Répondre
Bientôt l'Europe va leur prêter 90 milliards ….Oups donner…. avec ça ils vont pouvoir en acheter des drones!!!!!Signaler Répondre
Avant on pouvait espérer voir quelqu'un se faire bouffer par un lion, de nos jours on se fait attaquer par un drone quelle misère ;-)Signaler Répondre
Faut embaucher un ukrainien..Signaler Répondre
Ils sont spécialistes des drones 🤣