Faits Divers

En plein spectacle au cirque Pinder, un drone fonce dans le public à Lyon : un blessé

En plein spectacle au cirque Pinder, un drone fonce dans le public à Lyon : un blessé
DR Cirque Pinder

Accident lors d'une représentation au cirque Pinder à la Confluence à Lyon. Le 14 avril, un drone a foncé dans le public, blessant un spectateur à la tête.

Juste avant de quitter Lyon pour Montpellier, le cirque Pinder a connu un incident. Comme le révèle le Progrès, un spectacle de drones a viré au cauchemar le 14 avril dernier sous le chapiteau installé à la Confluence dans le 2e arrondissement.

Durant la représentation de l'artiste italien Alberto Leone, l'un des drones a changé brutalement de trajectoire, fonçant dans le public. Un spectateur a été percuté à la tête. Légèrement blessé, le visage en sang, il a été pris en charge par les secours.

Le cirque Pinder a suspendu le numéro.

5 commentaires
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Bonne soirée. le 23/04/2026 à 19:03
donner donner oh donner a écrit le 23/04/2026 à 17h07

Bientôt l'Europe va leur prêter 90 milliards ….Oups donner…. avec ça ils vont pouvoir en acheter des drones!!!!!

Ou des maison a MONACO comme celle d’un Ukrainiens qui a payé 460 millions d’euros pour acheter un bien chez les plus riches escrocs de ce monde de corruption.

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hollywood le 23/04/2026 à 17:56

c'était mieux avec les animaux.

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donner donner oh donner le 23/04/2026 à 17:07
Dupon a écrit le 23/04/2026 à 16h17

Faut embaucher un ukrainien..
Ils sont spécialistes des drones 🤣

Bientôt l'Europe va leur prêter 90 milliards ….Oups donner…. avec ça ils vont pouvoir en acheter des drones!!!!!

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Ex Précisions le 23/04/2026 à 17:00

Avant on pouvait espérer voir quelqu'un se faire bouffer par un lion, de nos jours on se fait attaquer par un drone quelle misère ;-)

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Dupon le 23/04/2026 à 16:17

Faut embaucher un ukrainien..
Ils sont spécialistes des drones 🤣

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