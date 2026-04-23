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Drame à l’usine Lustucru : reprise progressive de l’activité à Saint-Genis-Laval après la mort d’un intérimaire

Drame à l’usine Lustucru : reprise progressive de l’activité à Saint-Genis-Laval après la mort d’un intérimaire

Moins d’une semaine après un accident mortel, le site industriel relance ses opérations tout en restant sous le coup d’une enquête judiciaire.

À Saint-Genis-Laval, l’usine Lustucru a redémarré ce jeudi 23 avril dès l’aube, selon des informations concordantes. Après une fermeture d’urgence, l’usine redémarre progressivement en nettoyant les lignes, tandis qu’un soutien psychologique est maintenu pour les 150 salariés.

Une reprise progressive qui vient s’effectuer après la mort d’un intérimaire de 22 ans dans la nuit du 17 au 18 avril. Le jeune homme, en plein nettoyage, a perdu la vie en tombant dans un hachoir.

Le parquet lyonnais a engagé une procédure pour homicide involontaire impliquant une personne morale dans le cadre professionnel. Parallèlement, des organisations syndicales affirment avoir signalé en amont des problèmes liés à la sécurité et à l’état de certaines machines, évoquant des risques d’accidents qui n’auraient pas été pris en compte par la direction.

Le dossier est désormais entre les mains de la justice.

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Lustucru

1 commentaire
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Ex Précisions le 23/04/2026 à 18:30

Macron a supprimé très rapidement le CHSCT (moins rapidement que l'ISF quand même), remplacé par le CSE qui est dirigé par les RH donc la direction.
Résultats des blessés et des morts en augmentation croissante en entreprise...

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