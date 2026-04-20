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Près de Lyon : il meurt happé par une machine dans une usine Lustucru, l'entreprise fait part de son immense émotion

Près de Lyon : il meurt happé par une machine dans une usine Lustucru, l'entreprise fait part de son immense émotion

Ce vendredi 17 avril, un employé a trouvé la mort dans une usine Lustucru à Saint-Genis-Laval. Il nettoyait un laminoir à pâte lorsque ce dernier s'est mis en route.

Mise à jour le 20/04 : La direction de Lustucru est sortie du silence, deux jours après le drame qui a coûté la vie à un jeune intérimaire. Dans un communiqué, le groupe a fait part de "sa profonde tristesse" : "La victime est un salarié intérimaire présent dans l’entreprise depuis janvier 2026 et travaillant au sein de l‘équipe de nuit. Nous tenons à exprimer notre immense émotion face à ce drame", est-il écrit dans un communiqué. "La sécurité de nos collaborateurs a toujours été et demeure une priorité absolue de l’entreprise. Il nous faudra donc comprendre comment un tel drame a été rendu possible", peut-on également lire.

Article initial, publié le 18/04 :

Les secours ont convergé vers l'usine Lustucru Frais de Saint-Genis-Laval ce vendredi soir. Vers 23h, un employé est décédé alors qu'il nettoyait un laminoir à pâte géant.

Dans des circonstances encore floues, la machine qui permet d'aplatir et découper les pâtes s'est activée. Le jeune homme âgé d'une vingtaine d'années a alors été happé et n'a pu se dégager à temps.

Selon le Progrès, cet accident du travail dramatique a placé 150 salariés de l'usine du chemin des Moulins au chômage technique.

Une enquête de gendarmerie est ouverte.

Tags :

Lustucru

29 commentaires
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pensées le 20/04/2026 à 18:38
Bertrand kanta a écrit le 18/04/2026 à 16h45

Paix à son âme , faite attention c’est dangereux de travailler pour le smic et c’est pas le premier

Heureusement qu'il y a des gamins courageux qui vont bosser pour les assistés a vie!!!!!

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Toujours moins cher le 20/04/2026 à 18:06

Personnel pas formé , ou mal formé à la sécurité
l'inspection du travail n'est pas assez vigilante , et sévère, de partout
De l'intérim, oui, mais pas n'importe comment, dans les travaux dangereux, dans les EPADH souvent on utilise des jeunes non formés, moins cher ,les week end
Une honte, surtout en EPADH , ex chateauvieux

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Ex Précisions le 20/04/2026 à 17:48

Un gars est décédé au boulot et je suis à peu près sûr que le groupe Danone, à qui appartient Panzani qui détient Lustucru, est triste de voir une de ces usines à l'arrêt.......

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probablement le 20/04/2026 à 17:21
Sarah Connor a écrit le 20/04/2026 à 08h37

Paix ait son âme. La machine se serait elle mùise en marche toute seule alors qu'elle était en arrêt et sécurisée ? La guerre avec les robots contre l'humanité a déjà commencé.

un capteur de securite de portiere de protection leurré ou shunté..

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Sarah Connor le 20/04/2026 à 08:37

Paix ait son âme. La machine se serait elle mùise en marche toute seule alors qu'elle était en arrêt et sécurisée ? La guerre avec les robots contre l'humanité a déjà commencé.

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Gabrielle Marie le 19/04/2026 à 17:34

Terrible drame pour ce jeune paix à son âme, Je souhaite beaucoup de courage à la famille ainsi qu'aux proches.

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Travailleur précaire le 19/04/2026 à 11:26
ancien caviste a écrit le 18/04/2026 à 20h10

Attendons le résultat de l'enquête.
De façon évidente la machine n'était pas disjonctée !
Parfois en voulant bien faire , en voulant aller trop vite , par fatigue ou imprudence , un drame humain arrive...
En agro-alimentaire , pour le nettoyage , il y a souvent des sous-traitant...on ne nous précise pas si c'est un employé Lustucru.
Forte émotion et tristesse...

Et combien d'intérimaire non formé et à qui on ne prend pas le temps de donner les consignes de sécurité ?
Et cela pas seulement dans l'agro-alimentaire, voir le BTP, les plateformes logistiques...

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Ifoyaka le 19/04/2026 à 09:22
Keepcalm a écrit le 19/04/2026 à 08h01

Pensées émues pour sa famille, ses collègues.
Je suis toujours autant choquée par ses drames et ceux qui en commentaire font des jeux de mots nuls.

Paix à son âme et condoléances à sa famille. Une enquête s'impose pour savoir comment la machine à pû se mettre en marche . Certainement que les consignes de sécurité n'ont pas été appliquées. Le courant alimentant cette machine n'était pas coupé ou sur réserve de marche

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Keepcalm le 19/04/2026 à 08:01

Pensées émues pour sa famille, ses collègues.
Je suis toujours autant choquée par ses drames et ceux qui en commentaire font des jeux de mots nuls.

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KB9 le 19/04/2026 à 04:27

Paix à son âme courage à sa famille

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ArretdUrgence le 18/04/2026 à 22:21
Scart a écrit le 18/04/2026 à 18h01

En théorie un ou des intervenants doivent verrouiller le bouton d arrêt de la machine si dangereuse, chacun avec son cadenas dont ils gardent la clé . Les intervenants sont formés en conséquence. Dans ce cas il serait important de comprendre ou a eut la défaillance dans la procédure

L arret d urgence n est clairement pas la solution technique pour ce genre de chose. Une mise en sécurité doit etre avant tout collective et ne pas reposer sur de la procédure. En fonction de la machine, ça peut etre un capot / porte asservi au redémarrage de la machine qui donne accès aux éléments à nettoyer. Apres si cadenas il y a mettre c est pour une consignation électrique. Il n existe pas de vérité absolue sans connaître la machine mais clairement ça ne devrait jamais arriver. Condoléances à la famille de la victime.

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horrible le 18/04/2026 à 20:52

c’est un drame !! RIP

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Abdelsalem le 18/04/2026 à 20:49

Mes condoléances à ses proches!! C’est horrible!! Courage à eux!

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ancien caviste le 18/04/2026 à 20:10

Attendons le résultat de l'enquête.
De façon évidente la machine n'était pas disjonctée !
Parfois en voulant bien faire , en voulant aller trop vite , par fatigue ou imprudence , un drame humain arrive...
En agro-alimentaire , pour le nettoyage , il y a souvent des sous-traitant...on ne nous précise pas si c'est un employé Lustucru.
Forte émotion et tristesse...

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Merci le 18/04/2026 à 20:06
FV a écrit le 18/04/2026 à 17h18

Inadmissible en 2026 qu’un tel accident puisse arriver !! J’espère que toute la lumière sera faite sur les circonstances et responsabilités de cet accident intolérable.
Douleur partagée avec la famille de ce jeune de 23 ans, sérieux, travailleur, apprécié de tous, qui avait la vie devant lui.

merci pour votre commentaire grandiloquent. Le monde entier vous écoute.

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Stupide le 18/04/2026 à 20:04
Bertrand kanta a écrit le 18/04/2026 à 16h45

Paix à son âme , faite attention c’est dangereux de travailler pour le smic et c’est pas le premier

Commentaire stupide. Peu importe le salaire, l'accident est toujours terrible.

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Esclave à boomers le 18/04/2026 à 18:53

Grave accident également chez Amazon à Satolas-et-Bonce en octobre dernier, un intérimaire y a perdu ses jambes

https://www.lyonmag.com/article/147174/pres-de-lyon-la-jambe-d-un-interimaire-ecrasee-a-l-entrepot-amazon

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Scart le 18/04/2026 à 18:01
Comment c'est possible... a écrit le 18/04/2026 à 16h14

Il n'y a pas des sécurités (mécaniques et procédurales) pour empêcher qu'un employé situé dans l'espace des outils de la machine permette la mise en action de celle-ci ?

En théorie un ou des intervenants doivent verrouiller le bouton d arrêt de la machine si dangereuse, chacun avec son cadenas dont ils gardent la clé . Les intervenants sont formés en conséquence. Dans ce cas il serait important de comprendre ou a eut la défaillance dans la procédure

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CQQFD69! le 18/04/2026 à 17:44
FV a écrit le 18/04/2026 à 17h18

Inadmissible en 2026 qu’un tel accident puisse arriver !! J’espère que toute la lumière sera faite sur les circonstances et responsabilités de cet accident intolérable.
Douleur partagée avec la famille de ce jeune de 23 ans, sérieux, travailleur, apprécié de tous, qui avait la vie devant lui.

Idem, je partage votre analyse.
A l'heure du tout caméra (meme sur les lunettes de vue) il est inadmissible qu'il n'y a pas encore un système de sécurité fiable.
Mon soutien aux proches.

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Horrible le 18/04/2026 à 17:41

Paix à son âme, ça n'aurait jamais dû arriver. Pensées pour la famille, apprendre que son enfant est décédé de cette façon est une abomination, je n'ose imaginer la douleur qui est la leur...

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FV le 18/04/2026 à 17:18

Inadmissible en 2026 qu’un tel accident puisse arriver !! J’espère que toute la lumière sera faite sur les circonstances et responsabilités de cet accident intolérable.
Douleur partagée avec la famille de ce jeune de 23 ans, sérieux, travailleur, apprécié de tous, qui avait la vie devant lui.

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DÉFINITION le 18/04/2026 à 17:12
Bertrand kanta a écrit le 18/04/2026 à 16h45

Paix à son âme , faite attention c’est dangereux de travailler pour le smic et c’est pas le premier

Voir la définition du mot " LUSTUCRU "

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aie aie le 18/04/2026 à 17:07

quelle mort horrible ! le pauvre

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Bertrand kanta le 18/04/2026 à 16:45

Paix à son âme , faite attention c’est dangereux de travailler pour le smic et c’est pas le premier

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Ritchie le 18/04/2026 à 16:30

La France détient le triste record d'accidents du travail en Europe ...

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Comment c'est possible... le 18/04/2026 à 16:14

Il n'y a pas des sécurités (mécaniques et procédurales) pour empêcher qu'un employé situé dans l'espace des outils de la machine permette la mise en action de celle-ci ?

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Ex Précisions le 18/04/2026 à 16:05

Là c'est impardonnable cet accident, ça ne devrait pas arriver.

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Catalan le 18/04/2026 à 16:04

le drame c est le jeune décédé,pas 150 personnes au chômage technique.Ce qui va être le plus dur pour eux outre le drame, c est de devoir bosser sur cette machine.La vie et le bien être au travail c est le plus important.A certains moments changer la machine peu importe le prix permet d être mieux psychologique et l entreprise a tout a y gagner..Si je dis ça c est parceque un accident dramatique similaire a été vécu par un ami . plus personne ne voulait voir ou approcher la machine.heureusement , le temps de l enquête nécessaire la direction a eu l intelligence de changer la cause du drame et même transformer une partie des locaux.

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Chris6969699 le 18/04/2026 à 15:49

Paix à son âme.

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