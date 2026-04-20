Près de Lyon : il meurt happé par une machine dans une usine Lustucru, l'entreprise fait part de son immense émotion

Mise à jour le 20/04 : La direction de Lustucru est sortie du silence, deux jours après le drame qui a coûté la vie à un jeune intérimaire. Dans un communiqué, le groupe a fait part de "sa profonde tristesse" : "La victime est un salarié intérimaire présent dans l’entreprise depuis janvier 2026 et travaillant au sein de l‘équipe de nuit. Nous tenons à exprimer notre immense émotion face à ce drame", est-il écrit dans un communiqué. "La sécurité de nos collaborateurs a toujours été et demeure une priorité absolue de l’entreprise. Il nous faudra donc comprendre comment un tel drame a été rendu possible", peut-on également lire.

Article initial, publié le 18/04 :

Les secours ont convergé vers l'usine Lustucru Frais de Saint-Genis-Laval ce vendredi soir. Vers 23h, un employé est décédé alors qu'il nettoyait un laminoir à pâte géant.

Dans des circonstances encore floues, la machine qui permet d'aplatir et découper les pâtes s'est activée. Le jeune homme âgé d'une vingtaine d'années a alors été happé et n'a pu se dégager à temps.

Selon le Progrès, cet accident du travail dramatique a placé 150 salariés de l'usine du chemin des Moulins au chômage technique.

Une enquête de gendarmerie est ouverte.