Près de Lyon : il meurt happé par une machine dans une usine Lustucru, l'entreprise fait part de son immense émotion

Mise à jour le 20/04 : La direction de Lustucru est sortie du silence, deux jours après le drame qui a coûté la vie à un jeune intérimaire. Dans un communiqué, le groupe a fait part de "sa profonde tristesse" : "La victime est un salarié intérimaire présent dans l’entreprise depuis janvier 2026 et travaillant au sein de l‘équipe de nuit. Nous tenons à exprimer notre immense émotion face à ce drame", est-il écrit dans un communiqué. "La sécurité de nos collaborateurs a toujours été et demeure une priorité absolue de l’entreprise. Il nous faudra donc comprendre comment un tel drame a été rendu possible", peut-on également lire.
Article initial, publié le 18/04 :
Les secours ont convergé vers l'usine Lustucru Frais de Saint-Genis-Laval ce vendredi soir. Vers 23h, un employé est décédé alors qu'il nettoyait un laminoir à pâte géant.
Dans des circonstances encore floues, la machine qui permet d'aplatir et découper les pâtes s'est activée. Le jeune homme âgé d'une vingtaine d'années a alors été happé et n'a pu se dégager à temps.
Selon le Progrès, cet accident du travail dramatique a placé 150 salariés de l'usine du chemin des Moulins au chômage technique.
Une enquête de gendarmerie est ouverte.
Heureusement qu'il y a des gamins courageux qui vont bosser pour les assistés a vie!!!!!Signaler Répondre
Personnel pas formé , ou mal formé à la sécuritéSignaler Répondre
l'inspection du travail n'est pas assez vigilante , et sévère, de partout
De l'intérim, oui, mais pas n'importe comment, dans les travaux dangereux, dans les EPADH souvent on utilise des jeunes non formés, moins cher ,les week end
Une honte, surtout en EPADH , ex chateauvieux
Un gars est décédé au boulot et je suis à peu près sûr que le groupe Danone, à qui appartient Panzani qui détient Lustucru, est triste de voir une de ces usines à l'arrêt.......Signaler Répondre
un capteur de securite de portiere de protection leurré ou shunté..Signaler Répondre
Paix ait son âme. La machine se serait elle mùise en marche toute seule alors qu'elle était en arrêt et sécurisée ? La guerre avec les robots contre l'humanité a déjà commencé.Signaler Répondre
Terrible drame pour ce jeune paix à son âme, Je souhaite beaucoup de courage à la famille ainsi qu'aux proches.Signaler Répondre
Et combien d'intérimaire non formé et à qui on ne prend pas le temps de donner les consignes de sécurité ?Signaler Répondre
Et cela pas seulement dans l'agro-alimentaire, voir le BTP, les plateformes logistiques...
Paix à son âme et condoléances à sa famille. Une enquête s'impose pour savoir comment la machine à pû se mettre en marche . Certainement que les consignes de sécurité n'ont pas été appliquées. Le courant alimentant cette machine n'était pas coupé ou sur réserve de marcheSignaler Répondre
Pensées émues pour sa famille, ses collègues.Signaler Répondre
Je suis toujours autant choquée par ses drames et ceux qui en commentaire font des jeux de mots nuls.
Paix à son âme courage à sa familleSignaler Répondre
L arret d urgence n est clairement pas la solution technique pour ce genre de chose. Une mise en sécurité doit etre avant tout collective et ne pas reposer sur de la procédure. En fonction de la machine, ça peut etre un capot / porte asservi au redémarrage de la machine qui donne accès aux éléments à nettoyer. Apres si cadenas il y a mettre c est pour une consignation électrique. Il n existe pas de vérité absolue sans connaître la machine mais clairement ça ne devrait jamais arriver. Condoléances à la famille de la victime.Signaler Répondre
c’est un drame !! RIPSignaler Répondre
Mes condoléances à ses proches!! C’est horrible!! Courage à eux!Signaler Répondre
Attendons le résultat de l'enquête.Signaler Répondre
De façon évidente la machine n'était pas disjonctée !
Parfois en voulant bien faire , en voulant aller trop vite , par fatigue ou imprudence , un drame humain arrive...
En agro-alimentaire , pour le nettoyage , il y a souvent des sous-traitant...on ne nous précise pas si c'est un employé Lustucru.
Forte émotion et tristesse...
merci pour votre commentaire grandiloquent. Le monde entier vous écoute.Signaler Répondre
Commentaire stupide. Peu importe le salaire, l'accident est toujours terrible.Signaler Répondre
Grave accident également chez Amazon à Satolas-et-Bonce en octobre dernier, un intérimaire y a perdu ses jambesSignaler Répondre
https://www.lyonmag.com/article/147174/pres-de-lyon-la-jambe-d-un-interimaire-ecrasee-a-l-entrepot-amazon
En théorie un ou des intervenants doivent verrouiller le bouton d arrêt de la machine si dangereuse, chacun avec son cadenas dont ils gardent la clé . Les intervenants sont formés en conséquence. Dans ce cas il serait important de comprendre ou a eut la défaillance dans la procédureSignaler Répondre
Idem, je partage votre analyse.Signaler Répondre
A l'heure du tout caméra (meme sur les lunettes de vue) il est inadmissible qu'il n'y a pas encore un système de sécurité fiable.
Mon soutien aux proches.
Paix à son âme, ça n'aurait jamais dû arriver. Pensées pour la famille, apprendre que son enfant est décédé de cette façon est une abomination, je n'ose imaginer la douleur qui est la leur...Signaler Répondre
Inadmissible en 2026 qu’un tel accident puisse arriver !! J’espère que toute la lumière sera faite sur les circonstances et responsabilités de cet accident intolérable.Signaler Répondre
Douleur partagée avec la famille de ce jeune de 23 ans, sérieux, travailleur, apprécié de tous, qui avait la vie devant lui.
Voir la définition du mot " LUSTUCRU "Signaler Répondre
quelle mort horrible ! le pauvreSignaler Répondre
Paix à son âme , faite attention c’est dangereux de travailler pour le smic et c’est pas le premierSignaler Répondre
La France détient le triste record d'accidents du travail en Europe ...Signaler Répondre
Il n'y a pas des sécurités (mécaniques et procédurales) pour empêcher qu'un employé situé dans l'espace des outils de la machine permette la mise en action de celle-ci ?Signaler Répondre
Là c'est impardonnable cet accident, ça ne devrait pas arriver.Signaler Répondre
le drame c est le jeune décédé,pas 150 personnes au chômage technique.Ce qui va être le plus dur pour eux outre le drame, c est de devoir bosser sur cette machine.La vie et le bien être au travail c est le plus important.A certains moments changer la machine peu importe le prix permet d être mieux psychologique et l entreprise a tout a y gagner..Si je dis ça c est parceque un accident dramatique similaire a été vécu par un ami . plus personne ne voulait voir ou approcher la machine.heureusement , le temps de l enquête nécessaire la direction a eu l intelligence de changer la cause du drame et même transformer une partie des locaux.Signaler Répondre
Paix à son âme.Signaler Répondre