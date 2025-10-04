Faits Divers

Près de Lyon : la jambe d'un intérimaire écrasée à l'entrepôt Amazon

L'accident s'est produit ce vendredi matin dans l'entrepôt Amazon de Satolas-et-Bonce près de Lyon.

Deux intérimaires réalisaient des manoeuvres avec une nacelle. Dans des circonstances encore floues, l'un d'entre eux a été renversé et sa jambe a été écrasée.

Victime d'une fracture ouverte, le quinquagénaire a été pris en charge puis hospitalisé dans un état d'urgence absolue. Selon les premiers éléments, les secours n'étaient pas certains de pouvoir sauver sa jambe.

Une enquête de gendarmerie a été ouverte, l'inspection du travail s'est également rendue sur place pour interroger les représentants d'Amazon.

