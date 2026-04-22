Faits Divers

Nuit de terreur à Lyon : suivi jusque chez lui, deux agresseurs armés surgissent dans son appartement

Nuit de terreur à Lyon : suivi jusque chez lui, deux agresseurs armés surgissent dans son appartement
Nuit de terreur à Lyon : suivi jusque chez lui, deux agresseurs armés surgissent dans son appartement

Une simple soirée a viré au cauchemar dans un appartement.

Mardi, aux alentours de 22 heures, un homme a été agressé à son domicile, rue Germain-David, dans le quartier de Montchat.
Selon les premiers éléments, la victime aurait été suivie par deux individus alors qu’elle rentrait chez elle. Profitant de l’ouverture de la porte, les agresseurs se seraient introduits à l’intérieur de l’appartement, à son insu.

Une confrontation violente s’est alors engagée. Au cours de cette lutte, deux coups de feu auraient été tirés en l’air. L’un des assaillants, armé d’un fusil — à priori à canon scié — aurait porté un coup de crosse à la tête de la victime, la blessant.

Malgré l’agression, l’homme ne se serait pas laissé faire. Les cris de sa compagne, également présente dans le logement, auraient alerté le voisinage. Cette intervention aurait contraint les deux suspects à prendre la fuite, vraisemblablement à bord d’un véhicule.

Blessée à la tête, la victime a été prise en charge et transportée à l’Hôpital Édouard-Herriot pour y recevoir des soins.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes des faits. La piste d’une tentative de vol aggravé est envisagée. Les policiers cherchent désormais à identifier et interpeller les auteurs.

3 commentaires
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Ex Précisions le 22/04/2026 à 15:35

Que s'est-il passé avant pour qu'il soit suivi chez lui ? Je ne pense pas que les 2 lascars ont pris au hasard un gars qui rentrait chez lui.
Il a retiré une grosse somme à une distributeur ?

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Bertrand kanta le 22/04/2026 à 15:19

Et il a pas vu qu’il etait suivi ??!

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Chris6969699 le 22/04/2026 à 15:17

Ouf, imaginez seulement qu'il ait réussi à subtiliser l'arme de son agresseur en la retournant contre lui ...

Nous aurions déjà des émeutes anti racistes et anti fascistes partout dans le pays ...

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Solidarité 69 le 22/04/2026 à 15:14

La nouvelle France by LFI.

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Ritchie le 22/04/2026 à 15:07

Il faut installer un bac à compost au pied de l'immeuble !

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Touc le 22/04/2026 à 15:07
Chris6969699 a écrit le 22/04/2026 à 14h58

Encore un sentiment qui sera solutionné au moyen d'une piste cyclable...

Toi, t’es aussi lassant qu’un algorithme.

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Chris6969699 le 22/04/2026 à 14:58

Encore un sentiment qui sera solutionné au moyen d'une piste cyclable...

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RAS. le 22/04/2026 à 14:53

C'est notre quotidien.
Pensée à ce couple qui n’a rien demandé.

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Chris25 le 22/04/2026 à 14:43

Ville apaisée...

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bienvenue chez vous le 22/04/2026 à 14:34

La France que vous avez voulu, c’est la routine quoi

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