Nuit de terreur à Lyon : suivi jusque chez lui, deux agresseurs armés surgissent dans son appartement

Mardi, aux alentours de 22 heures, un homme a été agressé à son domicile, rue Germain-David, dans le quartier de Montchat.

Selon les premiers éléments, la victime aurait été suivie par deux individus alors qu’elle rentrait chez elle. Profitant de l’ouverture de la porte, les agresseurs se seraient introduits à l’intérieur de l’appartement, à son insu.

Une confrontation violente s’est alors engagée. Au cours de cette lutte, deux coups de feu auraient été tirés en l’air. L’un des assaillants, armé d’un fusil — à priori à canon scié — aurait porté un coup de crosse à la tête de la victime, la blessant.

Malgré l’agression, l’homme ne se serait pas laissé faire. Les cris de sa compagne, également présente dans le logement, auraient alerté le voisinage. Cette intervention aurait contraint les deux suspects à prendre la fuite, vraisemblablement à bord d’un véhicule.

Blessée à la tête, la victime a été prise en charge et transportée à l’Hôpital Édouard-Herriot pour y recevoir des soins.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes des faits. La piste d’une tentative de vol aggravé est envisagée. Les policiers cherchent désormais à identifier et interpeller les auteurs.