Les Coulisses du Grand Lyon

Mathieu Diez : "Au Liban, des planches se dessinaient devant mes yeux"

Mathieu Diez, fondateur de Lyon BD, est l’invité ce mercredi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Mathieu Diez : "Au Liban, des planches se dessinaient devant mes yeux"

De ses quatre années passées au Liban, Mathieu Diez en a évidemment fait une bande-dessinée - Tout mais pas Beyrouth. Fondateur de Lyon BD, il a rapidement compris : "Des planches se dessinaient un peu devant mes yeux, j'ai commencé à prendre des notes en me disant ça pourrait faire un récit".

Au service culturel de l'ambassade française, il a été témoin des "rouages de la diplomatie".

Mathieu Diez se félicite également de la nomination de deux nouvelles directrices pour le festival d'Angoulême : "Elles connaissent bien le domaine et je me réjouis parce qu'en fait Angoulême, ça reste le principal festival, le principal vecteur de rayonnement pour la bande dessinée française à l'international, un point de rencontre des acteurs de la bande dessinée dans le monde, et pour toutes ces raisons-là, c'était très triste de voir la dégringolade, en tout cas la période extrêmement compliquée qu'a vécu ce festival depuis 2 ans".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

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