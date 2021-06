Mathieu Diez : "Lyon BD 2021, une ambition comparable à ce qui se faisait avant la pandémie"

Le dernier Lyon BD en présentiel remonte à juin 2019. Autant dire que Mathieu Diez et ses équipes sont ravis de pouvoir retrouver du public pour l'évènement programmé ce week-end, mais avec d'autres évènements off jusqu'à début juillet. Le directeur de l'évènement évoque même "une ambition comparable" à ce qui se faisait avant la pandémie.

La crise sanitaire oblige toutefois Lyon BD à repenser ses séances de dédicaces habituellement organisées au Palais de la Bourse et à l'Hôtel de Ville mais qui se feront cette année uniquement en librairies.

Parmi les auteurs phares, on retiendra que Riad Sattouf et Zep seront pour la première fois à Lyon BD. Le père de Titeuf visitera d'ailleurs l'exposition organisée au parc de la Tête d'Or ce samedi matin.

C'est aussi la dernière de Mathieu Diez, qui change de vie, qui a décidé de quitter Lyon BD et de confier les rênes à Nicolas Piccato, actuellement en poste au Canada.

