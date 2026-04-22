Décines-Charpieu : deux hommes arrêtés après des soupçons de viols sur mineures dans un Airbnb

Mardi matin, les forces de l’ordre ont procédé à l’interpellation de deux jeunes hommes majeurs, rapporte le Progrès. Ils ont été placés en garde à vue, car ils sont suspectés d’avoir commis des viols en réunion dans un Airbnb à Décines-Charpieu (Est de Lyon).

L’alerte aurait été donnée après la disparition inquiétante d’une jeune fille de 12 ans, originaire de Givors. Après avoir fugué de son domicile, elle aurait envoyé des messages signalant une situation préoccupante. Grâce à la géolocalisation de son téléphone, les policiers ont pu intervenir rapidement sur place.

Deux victimes mineures au cœur de l’enquête

Selon les premiers éléments, les victimes présumées sont une enfant de 12 ans et une adolescente de 16 ans. Cette dernière aurait été en contact avec les deux suspects via le réseau social Snapchat avant le rendez-vous. Elle aurait ensuite incité la plus jeune à l’accompagner dans le logement.

Sur place, de l’alcool et des stupéfiants ont été retrouvés. Des violences pourraient également avoir été exercées, au moins sur l’adolescente.

À l’arrivée des forces de l’ordre, plusieurs proches d’au moins une des victimes étaient présents aux abords du logement. À l’intérieur, différents éléments ont été découverts, notamment des préservatifs et des draps présentant des traces de sang.

Les investigations se poursuivent afin de déterminer précisément le déroulement des faits et les responsabilités de chacun. Les enquêteurs cherchent notamment à comprendre le contexte du rendez-vous initial.

Pour rappel, toute relation sexuelle entre un adulte et un mineur de moins de 15 ans est strictement interdite par la loi et considérée comme non consentie, indépendamment des circonstances.