Lyon : le PCF appelle au boycott des commerces ouverts le 1er mai

Le ton monte à l’approche du 1er mai. À Lyon, la fédération du Rhône du Parti communiste français appelle au boycott des commerces qui feraient travailler leurs salariés ce jour-là. Dans son communiqué, le PCF rappelle que le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé et rémunéré.

Le parti dénonce les annonces récentes du gouvernement Lecornu concernant l’absence de sanctions pour les employeurs qui ne respecteraient pas cette règle.

Le 1er mai est "notre journée, celle des travailleurs et des travailleuses", insistent les communistes.

Face à cette situation, le PCF appelle à "sanctionner nous-mêmes les patrons hors la loi" en boycottant les enseignes concernées.

Le parti critique également la notion de volontariat, estimant que les salariés ne sont pas réellement en position de refuser de travailler.

Le PCF invite enfin à participer aux mobilisations syndicales organisées le 1er mai qui se dérouleront à 10h30 place Jean-Macé à Lyon et à 10h à la Bourse du travail à Villefranche-sur-Saône.

Pour rappel, seuls les boulangers indépendants artisans et les fleuristes indépendants artisans seront autorisés à ouvrir le 1er mai. "Le dispositif cible uniquement les commerces artisanaux de proximité. L’objectif est de soutenir les centres-villes, d'éviter toute extension aux structures industrielles et de préserver le caractère particulier du 1er mai", commente Matignon.