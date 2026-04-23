Lyon : le PCF appelle au boycott des commerces ouverts le 1er mai

Le ton monte à l’approche du 1er mai. À Lyon, la fédération du Rhône du Parti communiste français appelle au boycott des commerces qui feraient travailler leurs salariés ce jour-là. Dans son communiqué, le PCF rappelle que le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé et rémunéré.
Le parti dénonce les annonces récentes du gouvernement Lecornu concernant l’absence de sanctions pour les employeurs qui ne respecteraient pas cette règle.
Le 1er mai est "notre journée, celle des travailleurs et des travailleuses", insistent les communistes.
Face à cette situation, le PCF appelle à "sanctionner nous-mêmes les patrons hors la loi" en boycottant les enseignes concernées.
Le parti critique également la notion de volontariat, estimant que les salariés ne sont pas réellement en position de refuser de travailler.
Le PCF invite enfin à participer aux mobilisations syndicales organisées le 1er mai qui se dérouleront à 10h30 place Jean-Macé à Lyon et à 10h à la Bourse du travail à Villefranche-sur-Saône.
Pour rappel, seuls les boulangers indépendants artisans et les fleuristes indépendants artisans seront autorisés à ouvrir le 1er mai. "Le dispositif cible uniquement les commerces artisanaux de proximité. L’objectif est de soutenir les centres-villes, d'éviter toute extension aux structures industrielles et de préserver le caractère particulier du 1er mai", commente Matignon.
Et la liberté?? Chacun fera ce qu'il souhaite. MerciSignaler Répondre
Pas d'accord du tout. On ne punit pas les gens qui veulent travailler. Nous sommes encore en démocratie !!!Signaler Répondre
Le communisme c'est fini. Aujourd'hui les pauvres font des likes sur les publications des millionnaires dans leur jet privés. C'est pas pour rien que les gauchistes essaient d'importer un nouvel électorat en provenance du tiers-monde.Signaler Répondre
Le PCF ! L’URSS existe toujours ?Signaler Répondre
Sinon allez vous faire f…..
C’est quoi le pcf......des guignols qui parlent de travail et qui n’ont jamais pratiqué.....le vide et le neant..Signaler Répondre
Les premiers a se ruer dans les magasins ouverts le 1 mai!
A l inverse,pas un mot sur les épiceries ouvertes en permanence et autres commerces en tous genres autour de la mairie , ou quartiers bien connus pour leur ambiance apaisée.Signaler Répondre
De grands démocrates...Signaler Répondre
Plus débiles qu'eux, tu meurs.Signaler Répondre
Plus jeunes, ils ont dû aussi boycotter l'école, l'éducation, le respect.
De toute manière on ne pourra rien acheter, car il n'y aura aucuns transports en commun!!!!Signaler Répondre
Bientôt, avec ces gens, on fermera les hôpitaux et les centrales électriques le 1er mai.
C’est le PCF qui faut boycotter ! Franchement, etre communiste c’est la honte ! L’idéologie destructrice et criminelle ! Ils ont ruiné et massacré tout partout ! Des dictateurs et régimes plus sanglant et cruels dans l’histoire ont été les communistesSignaler Répondre
Bloquer pourquoi pas SAUF les commerces dont ce sont uniquement les patrons qui travaillent, ça a toujours été légal et normal.Signaler Répondre
Le PCF sort de son hibernation ces derniers temps, c'est l'arrivée du printemps avec les hormones qui travaillent ;-)
Vu le nombre de communistes les commerçants se passeront bien de 3 clients.Signaler Répondre
Ces gens sont toujours aussi déconnectés des réalités économiques lorsqu’ils observent tant le côté salariés qu’employeurs.Signaler Répondre
Ils oublient les chaînes de fast-foodSignaler Répondre
Question honnête, mais comment fait-on pour boycotter autant que possible et quand même acheter les produits de première nécessité comme du pain ou une fleur ?Signaler Répondre
Ça fait des années que je boycotte les petits commerces avec des affiliations connues, mais il y a quelques mois, j'ai commencé à prendre les choses plus au sérieux, et maintenant je vérifie pratiquement tout ce que j'achète et où je l'achète, .
Alors, il y a environ un an et demi, je suis passé de mon boulanger local et Lidl à Aldi parce qu'à l'époque, il avait été publié que Lidl travaillait encore avec des marques israéliennes. Mais entre-temps, j'ai découvert qu'Aldi est également sur la liste de boycott et c'est l'un des très rares supermarchés dans la ville où j'ai déménagé (à côté de Carrefour). J'ai aussi découvert qu'Action est sur la liste de boycott (j'arrivais pas à comprendre ça !), donc j'ai immédiatement arrêté d'y acheter aussi, mais c'était mon endroit de prédilection pour les produits de première nécessité non alimentaires.
Alors maintenant, j'ai du mal à obtenir mes courses et mes produits de première nécessité de manière responsable et solidaire.