Opération américaine au Vénézuéla : à Lyon, LFI et PCF s'indignent

Pour la France insoumise du Rhône, il s'agit d'une "agression militaire illégale menée par l'administration de Donald Trump". Les co-présidents locaux Monia Benaissa, adjointe à la maire de Vénissieux, et le député Gabriel Amard s'indignent face à ce qu'ils considèrent être "une violation grave du droit international et une menace directe pour la paix mondiale".
"La communauté internationale et la France en particulier ne peut se taire. Face à cette agression, la résistance du peuple vénézuélien est légitime", concluent les insoumis.
Agression insupportable de #Trump contre le Venezuela.— Anaïs Belouassa Cherifi (@BelouassaAnais) January 3, 2026
L’impérialisme trumpiste viole le droit international en toute impunité, en bombardant un pays souverain et en enlevant un chef d'état.
La France doit agir immédiatement pour défendre la paix et le droit international.
De son côté, Benoît Roux, secrétaire départemental du PCF du Rhône, accuse Donald Trump de "pillage impérialiste" et de vouloir "voler le pétrole et confisquer les ressources minières d’une nation souveraine. C’est la logique du banditisme érigée en politique d’État."
Le représentant communiste réclame aussi que la France et l'Union européenne "rompent leur silence complice".
Un rassemblement se tenait ce samedi à 16h place Bellecour.
Au Vénézuela, il y a surtout du pétrole.. en fait les plus grandes réserves connues du monde.. voilà..Signaler Répondre
Les Etats-Unis viennent d'annoncer qu'ils allaient diriger le pays.
On a déjà vu le film.
Bienvenu en 2026. Ca commence bien.
En droit, il y a un principe d'universalité : les droits qu'on donne ou qu'on enlève, on les donne ou les enlève à tous y compris à soi-même.
Votre contribution dit donc aussi, que la Chine peut envahir Taïwan, que la Russie peut agir ainsi en Ukraine, Estonie ou Lituanie, que l'Allemagne peut venir enlever le Président français élu pour "déstabilisation de l'équilibre financier européen par déficit excessif"...
Pas la peine de trouver quelque autre vertu à ses actions : Trump fait tout et n'importe quoi uniquement pour son business. Surtout n'importe quoi.
Trump répète en direct et assume sur FoxNews non stop que ce coup d’etat c’est pour le pétrole Vénézuélien mais en FranceSignaler Répondre
l’extrême droite continue de répéter en boucle la rhétorique « dictateur Maduro , exporter la démocratie blablabla »
L’intox en continu !!!
Trumpe a un seul objectif détruire l’Europe nous sommes revenus au monde de la jungle le plus fort survivre
Les Américains viennent de réaliser ce que les pauvres Russes n’ont pas su faire en Ukraine.Signaler Répondre
on devrait faire la même chose avec un certain pays qui n’a de cesse de nous cracher à la figureSignaler Répondre
manifestement le droit international est respecté. Poutine s en fout et envahi l Ukraine, Le Chinois n attend que l occasion pour aller a Taïwan, Trump s en fout et va au Venezuela. Si les 3 plus puissants du monde s en foutent pourquoi les autres se géneraient .A croire que ces 3 la se sont mis d accord et font des protestations d usage pour la forme .Conclusion dans ce monde et dans la société chacun fait comme il veut quand il veut.Signaler Répondre
Pour une fois je suis d'accord avec LFISignaler Répondre
C est open bar pour les invasions de la Chine et de la Russie. Certains commentaires montrent que peu de monde a saisi la boîte de pandore que vient d ouvrir le fou Trump.Signaler Répondre
vivement qu’on soit débarrassé de TrumpSignaler Répondre
Le Venezuela avec le commerce de drogue finance le terrorisme notamment le HezbollahSignaler Répondre
Bravo au USA et bravo Trump un gars qui agit
LFI et le PC s'indignent devant l'enlèvement de Maduro par les USA. Pas de surprise de la part du patron de LFI grand admirateur des dictateurs de ce monde, dont son ami Maduro qu'il rencontrait chaque année. Mais JLM ne peut ignorer que ses amis ayatollahs ont pendu plus de 2 000 Iraniens en 2025 sans qu'il ne s'indigne à aucun moment, un record absolu qui n'a sans doute été battu que par un certain Mao, dont nombre de Français ont été des fans. Le Vénézuéla a été ruiné par Chavez et Maduro, des millions de Vénézuéliens ont fui leur pays. Ce pays, qui a dans son sous-sol les plus grandes réserves de pétrole au monde, va-t-il enfin retrouver la paix et la démocratie? On peut rêver d'un tel bonheur tout simplement.Signaler Répondre
Maduro comme l’était Chavez, l’ami de Mélenchon est un criminel qui emprisonne , torture et assassine son peuple et un narcotraficant à la tête d’un état. Merci Mr Trump!Signaler Répondre
Corruption à tous les étages. Maduro a été vendu par son armée à l'Oncle Sam.Signaler Répondre
C'est vrai que tout va bien en FRANCE donc ils peuvent s'occuper de ce qui se passe ailleurs !!!Signaler Répondre
Le narcotrafic n'est qu'un prétexte. Ce qui attire les USA, c'est le pétrole.Signaler Répondre
A un moment, les chefs d'organisations de narcotrafic nuisent tellement axu populations sur le plan sanitaire, social et économique qu'ils en deviennent de facto des ennemis de nos pays, et il faut en venir à les considérer comme des cibles militaires.Signaler Répondre
Elimination.
Réformons le Droit dans ce sens.
Ça découragera pas mal de vocations de wanabee dubaïhotes...
Mais d'ou sort il que les vénézuéliens résistent aux Américains ? Les américains n'ont pas envahis le Venezuela !Signaler Répondre
Ils sont content de se débarrasser d'une dictature ......
Il prends ses désirs poir la réalité..... Complètement a la masse le Meluche !
Ils s'indignent contre l'arrestation d'un dictateur qui prône la même idéologie qu'eux...Signaler Répondre
On sait depuis longtemps pour qui on ne va pas voter cette année et l'année prochaine !
On peut demander à trump si ça fonctionne ses interventions aussi avec des dictateurs économiques, j'ai quelques dirigeants en tête ;-) Mais non il faudrait qu'il s'enferme lui-même...
on n’a pas été capable d’empêcher la Russie d’agresserl’Ukraine alors que c’est en Europe !Signaler Répondre
Trump un voyou psychopathe qui louche sur le pétrole vénézuelien.Signaler Répondre
C’est un vulgaire personnage qui enfreint le droit international !
Une belle leçon d’efficacité en comparaison des Russes en Ukraine.Signaler Répondre
Dans notre monde, la force a toujours raison même si on peut le déplorer.
La France épuisée par plus de 40 ans de socialisme et de droite molle n’a plus les moyens d’imposer quoi que ce soit à personne, elle est devenue une simple spectatrice de son destin.
Il ne nous reste que les vociférations de LFI.
Trump, Poutine nous conduiront à une nouvelle guerre, vos commentaires sont inutiles.Signaler Répondre
C'est l' ère du fric et on le paiera très cher.
les Américains ont élu le président le plus fou de toute leur histoire regarder toutes les menaces envers notre pays la France économique politique démographique etc la France est en danger, trempe, soutien des parties politiques qui ont un objectif est de déstabiliser le pays et être à la Services de l’agenda américaine.Signaler Répondre
Les fachos s'indignent qu'un régime de fachos soit attaqué...marrant le soutient des fachos entre eux.Signaler Répondre
ils brandissaient les drapeaux iraniens et aujourd’hui font croire qu’ils soutiennent la révolution en cours là bas. mais les révolutionnaires n’en veulent pas de leur soutien, ils vont là où le vent les portent pour essayer de ratisser des voix, ils sont à gerber, personne n’est dupeSignaler Répondre
bizarre on les a pas entendus broncher quand la Russie a envahi l’Ukraine 😅Signaler Répondre
Pour le coup, ils ont raison. Maduro devait tomber mais certainement pas par l’ingérence directe des États Unis ! C’est fini pour Trump, il ne pourra jamais plus dormir sur ses deux oreilles, jusqu’à la fin de ses jours.Signaler Répondre
Pour les neuneus habituels : non, je ne suis pas communiste. Essayez de vous servir de vos neurones.
c est celle de la cannoniere...on finira par s en rendre compte trop tard...bientot les cartels seront aussi forts que les etats parce qu ils en auront penetre les rouages..ne pas en etre conscients ,c est deserter en rase campagne sans tirer un seul boulet ....macron joue les "babettes s en va en guerre" en ukraine ,sans prendre conscience qu il existe aussi un nouveau front dans son propre pays qui empoisonne sa population...et annoncer un porte avion et deux sous marins ne seront guere efficaces pour remonter le rhone jusqu aux cartels dejà presents à lyonSignaler Répondre
Comment peuvent-ils soutenir le maintien en place d'un dictateur ? Ah oui, il se dit de gauche et est, apparemment, un baron de la drogue.
L'absence de droit à l'opposition, l'absence de liberté, cela ne les gène pas car c'est ce qu'ils rêvent de mettre en place en France.
Bien sûr la méthode est condamnable mais un dictateur de moins cela devrait réjouir tout le monde non ?
La démocratie va se mettre en route maintenant, mais pareil, ils sont pour la démocratie le temps d'essayer d'arriver au pouvoir mais la ferait disparaitre en cas de succès dans une grande élection.
