Opération américaine au Vénézuéla : à Lyon, LFI et PCF s'indignent

Pour la France insoumise du Rhône, il s'agit d'une "agression militaire illégale menée par l'administration de Donald Trump". Les co-présidents locaux Monia Benaissa, adjointe à la maire de Vénissieux, et le député Gabriel Amard s'indignent face à ce qu'ils considèrent être "une violation grave du droit international et une menace directe pour la paix mondiale".

"La communauté internationale et la France en particulier ne peut se taire. Face à cette agression, la résistance du peuple vénézuélien est légitime", concluent les insoumis.

Agression insupportable de #Trump contre le Venezuela.



L’impérialisme trumpiste viole le droit international en toute impunité, en bombardant un pays souverain et en enlevant un chef d'état.



La France doit agir immédiatement pour défendre la paix et le droit international. — Anaïs Belouassa Cherifi (@BelouassaAnais) January 3, 2026

De son côté, Benoît Roux, secrétaire départemental du PCF du Rhône, accuse Donald Trump de "pillage impérialiste" et de vouloir "voler le pétrole et confisquer les ressources minières d’une nation souveraine. C’est la logique du banditisme érigée en politique d’État."

Le représentant communiste réclame aussi que la France et l'Union européenne "rompent leur silence complice".

Un rassemblement se tenait ce samedi à 16h place Bellecour.