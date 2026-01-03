Politique

Opération américaine au Vénézuéla : à Lyon, LFI et PCF s'indignent

Opération américaine au Vénézuéla : à Lyon, LFI et PCF s'indignent - DR

Ce samedi, les Etats-Unis ont mené une opération militaire de grande ampleur au Vénézuéla, aboutissant à la capture du président Nicolas Maduro.

Pour la France insoumise du Rhône, il s'agit d'une "agression militaire illégale menée par l'administration de Donald Trump". Les co-présidents locaux Monia Benaissa, adjointe à la maire de Vénissieux, et le député Gabriel Amard s'indignent face à ce qu'ils considèrent être "une violation grave du droit international et une menace directe pour la paix mondiale".

"La communauté internationale et la France en particulier ne peut se taire. Face à cette agression, la résistance du peuple vénézuélien est légitime", concluent les insoumis.

De son côté, Benoît Roux, secrétaire départemental du PCF du Rhône, accuse Donald Trump de "pillage impérialiste" et de vouloir "voler le pétrole et confisquer les ressources minières d’une nation souveraine. C’est la logique du banditisme érigée en politique d’État."

Le représentant communiste réclame aussi que la France et l'Union européenne "rompent leur silence complice".

Un rassemblement se tenait ce samedi à 16h place Bellecour.

Tags :

Vénézuéla

LFI

pcf

avatar
Mdr ! le 03/01/2026 à 19:05
Enfin des pays qui agissent contre la drogue a écrit le 03/01/2026 à 18h04

A un moment, les chefs d'organisations de narcotrafic nuisent tellement axu populations sur le plan sanitaire, social et économique qu'ils en deviennent de facto des ennemis de nos pays, et il faut en venir à les considérer comme des cibles militaires.

Elimination.

Réformons le Droit dans ce sens.

Ça découragera pas mal de vocations de wanabee dubaïhotes...

Au Vénézuela, il y a surtout du pétrole.. en fait les plus grandes réserves connues du monde.. voilà..
Les Etats-Unis viennent d'annoncer qu'ils allaient diriger le pays.
On a déjà vu le film.

Bienvenu en 2026. Ca commence bien.

Signaler
avatar
Ok, mais symétrie OK aussi... le 03/01/2026 à 19:05
Enfin des pays qui agissent contre la drogue a écrit le 03/01/2026 à 18h04

A un moment, les chefs d'organisations de narcotrafic nuisent tellement axu populations sur le plan sanitaire, social et économique qu'ils en deviennent de facto des ennemis de nos pays, et il faut en venir à les considérer comme des cibles militaires.

Elimination.

Réformons le Droit dans ce sens.

Ça découragera pas mal de vocations de wanabee dubaïhotes...

Quel commentaire stupide...
En droit, il y a un principe d'universalité : les droits qu'on donne ou qu'on enlève, on les donne ou les enlève à tous y compris à soi-même.
Votre contribution dit donc aussi, que la Chine peut envahir Taïwan, que la Russie peut agir ainsi en Ukraine, Estonie ou Lituanie, que l'Allemagne peut venir enlever le Président français élu pour "déstabilisation de l'équilibre financier européen par déficit excessif"...
Pas la peine de trouver quelque autre vertu à ses actions : Trump fait tout et n'importe quoi uniquement pour son business. Surtout n'importe quoi.

Signaler
avatar
Je veux bien donner à Trump le 03/01/2026 à 19:04

les adresses personnelles de Mélenchon, Panot, Bompard, Boyard, Delogu, .... bref, tous les LFI, pour qu'il puisse faire de qu'il a fait à Maduro. Ça nous ferait un peu d'air !

Signaler
avatar
toujours a cote de la plaque le 03/01/2026 à 18:59

Trump répète en direct et assume sur FoxNews non stop que ce coup d’etat c’est pour le pétrole Vénézuélien mais en France
l’extrême droite continue de répéter en boucle la rhétorique « dictateur Maduro , exporter la démocratie blablabla »

L’intox en continu !!!
Trumpe a un seul objectif détruire l’Europe nous sommes revenus au monde de la jungle le plus fort survivre

Signaler
avatar
Quels pays sont prévus pour demain ? le 03/01/2026 à 18:57

Demain, qui sera avec cette personne stupide de naissance?

Signaler
avatar
Quelle leçon ! le 03/01/2026 à 18:55

Les Américains viennent de réaliser ce que les pauvres Russes n’ont pas su faire en Ukraine.

Signaler
avatar
Castor le 03/01/2026 à 18:52

on devrait faire la même chose avec un certain pays qui n’a de cesse de nous cracher à la figure

Signaler
avatar
Catalan le 03/01/2026 à 18:51

manifestement le droit international est respecté. Poutine s en fout et envahi l Ukraine, Le Chinois n attend que l occasion pour aller a Taïwan, Trump s en fout et va au Venezuela. Si les 3 plus puissants du monde s en foutent pourquoi les autres se géneraient .A croire que ces 3 la se sont mis d accord et font des protestations d usage pour la forme .Conclusion dans ce monde et dans la société chacun fait comme il veut quand il veut.

Signaler
avatar
Lucie4 le 03/01/2026 à 18:30

Pour une fois je suis d'accord avec LFI

Signaler
avatar
Lyonnaise69 le 03/01/2026 à 18:29

C est open bar pour les invasions de la Chine et de la Russie. Certains commentaires montrent que peu de monde a saisi la boîte de pandore que vient d ouvrir le fou Trump.

Signaler
avatar
mirou69 le 03/01/2026 à 18:16
lolotoooôooo a écrit le 03/01/2026 à 17h57

Mais d'ou sort il que les vénézuéliens résistent aux Américains ? Les américains n'ont pas envahis le Venezuela !

Ils sont content de se débarrasser d'une dictature ......

Il prends ses désirs poir la réalité..... Complètement a la masse le Meluche !

vivement qu’on soit débarrassé de Trump

Signaler
avatar
Pendant ce temps le 03/01/2026 à 18:16

Pendant ce temps j ai repris un morceau de galette .
Elle est bonne et en plus ...elle est bonne!

Signaler
avatar
Jacques3 le 03/01/2026 à 18:13

Elle a juste peur de perdre l'un de leurs fournisseurs en narcotrafic.

Signaler
avatar
captain le 03/01/2026 à 18:12

Le Venezuela avec le commerce de drogue finance le terrorisme notamment le Hezbollah
Bravo au USA et bravo Trump un gars qui agit

Signaler
avatar
Tabareau69004 le 03/01/2026 à 18:10

LFI et le PC s'indignent devant l'enlèvement de Maduro par les USA. Pas de surprise de la part du patron de LFI grand admirateur des dictateurs de ce monde, dont son ami Maduro qu'il rencontrait chaque année. Mais JLM ne peut ignorer que ses amis ayatollahs ont pendu plus de 2 000 Iraniens en 2025 sans qu'il ne s'indigne à aucun moment, un record absolu qui n'a sans doute été battu que par un certain Mao, dont nombre de Français ont été des fans. Le Vénézuéla a été ruiné par Chavez et Maduro, des millions de Vénézuéliens ont fui leur pays. Ce pays, qui a dans son sous-sol les plus grandes réserves de pétrole au monde, va-t-il enfin retrouver la paix et la démocratie? On peut rêver d'un tel bonheur tout simplement.

Signaler
avatar
Modèle de la gauche le 03/01/2026 à 18:10

Maduro comme l’était Chavez, l’ami de Mélenchon est un criminel qui emprisonne , torture et assassine son peuple et un narcotraficant à la tête d’un état. Merci Mr Trump!

Signaler
avatar
riri a Lyon le 03/01/2026 à 18:08

Corruption à tous les étages. Maduro a été vendu par son armée à l'Oncle Sam.

Signaler
avatar
Alouf1959 le 03/01/2026 à 18:06

C'est vrai que tout va bien en FRANCE donc ils peuvent s'occuper de ce qui se passe ailleurs !!!

Signaler
avatar
Jacques3 le 03/01/2026 à 18:05
la seule politique efficace pour endiguer energiquement le trafic de drogue a écrit le 03/01/2026 à 17h11

c est celle de la cannoniere...on finira par s en rendre compte trop tard...bientot les cartels seront aussi forts que les etats parce qu ils en auront penetre les rouages..ne pas en etre conscients ,c est deserter en rase campagne sans tirer un seul boulet ....macron joue les "babettes s en va en guerre" en ukraine ,sans prendre conscience qu il existe aussi un nouveau front dans son propre pays qui empoisonne sa population...et annoncer un porte avion et deux sous marins ne seront guere efficaces pour remonter le rhone jusqu aux cartels dejà presents à lyon

Le narcotrafic n'est qu'un prétexte. Ce qui attire les USA, c'est le pétrole.

Signaler
avatar
Enfin des pays qui agissent contre la drogue le 03/01/2026 à 18:04

A un moment, les chefs d'organisations de narcotrafic nuisent tellement axu populations sur le plan sanitaire, social et économique qu'ils en deviennent de facto des ennemis de nos pays, et il faut en venir à les considérer comme des cibles militaires.

Elimination.

Réformons le Droit dans ce sens.

Ça découragera pas mal de vocations de wanabee dubaïhotes...

Signaler
avatar
J'attends avec impatience la réaction de Doucet le 03/01/2026 à 18:04

Notre très petit maire qui n'a toujours pas réagi à la polémique sur le colonel du Hamas décoré de la citoyenneté d'honneur de la mairie de Lyon...

En mars, ça va sérieusement dégager !

Signaler
avatar
Bon le 03/01/2026 à 17:59

Je suggère l’envoi d’une flottille de la liberté à Caracas , avec tous nos LFI à bord
On laisse la marine américaine gérer le problème .

Signaler
avatar
lolotoooôooo le 03/01/2026 à 17:57

Mais d'ou sort il que les vénézuéliens résistent aux Américains ? Les américains n'ont pas envahis le Venezuela !

Ils sont content de se débarrasser d'une dictature ......

Il prends ses désirs poir la réalité..... Complètement a la masse le Meluche !

Signaler
avatar
Ex Précisions le 03/01/2026 à 17:56

Ils s'indignent contre l'arrestation d'un dictateur qui prône la même idéologie qu'eux...
On sait depuis longtemps pour qui on ne va pas voter cette année et l'année prochaine !
On peut demander à trump si ça fonctionne ses interventions aussi avec des dictateurs économiques, j'ai quelques dirigeants en tête ;-) Mais non il faudrait qu'il s'enferme lui-même...

Signaler
avatar
raleur le 03/01/2026 à 17:54

on n’a pas été capable d’empêcher la Russie d’agresserl’Ukraine alors que c’est en Europe !

Signaler
avatar
Cindy le 03/01/2026 à 17:48

Trump un voyou psychopathe qui louche sur le pétrole vénézuelien.
C’est un vulgaire personnage qui enfreint le droit international !

Signaler
avatar
Imparable le 03/01/2026 à 17:48

Une belle leçon d’efficacité en comparaison des Russes en Ukraine.
Dans notre monde, la force a toujours raison même si on peut le déplorer.
La France épuisée par plus de 40 ans de socialisme et de droite molle n’a plus les moyens d’imposer quoi que ce soit à personne, elle est devenue une simple spectatrice de son destin.
Il ne nous reste que les vociférations de LFI.

Signaler
avatar
Traveler le 03/01/2026 à 17:40

ils vont se faire foutre !!!

Signaler
avatar
Rlb le 03/01/2026 à 17:38

Trump, Poutine nous conduiront à une nouvelle guerre, vos commentaires sont inutiles.
C'est l' ère du fric et on le paiera très cher.

Signaler
avatar
le tour de la france le 03/01/2026 à 17:37

les Américains ont élu le président le plus fou de toute leur histoire regarder toutes les menaces envers notre pays la France économique politique démographique etc la France est en danger, trempe, soutien des parties politiques qui ont un objectif est de déstabiliser le pays et être à la Services de l’agenda américaine.

Signaler
avatar
Vecteur12 le 03/01/2026 à 17:34

Les fachos s'indignent qu'un régime de fachos soit attaqué...marrant le soutient des fachos entre eux.

Signaler
avatar
Lyyyyooonnn le 03/01/2026 à 17:33

ils brandissaient les drapeaux iraniens et aujourd’hui font croire qu’ils soutiennent la révolution en cours là bas. mais les révolutionnaires n’en veulent pas de leur soutien, ils vont là où le vent les portent pour essayer de ratisser des voix, ils sont à gerber, personne n’est dupe

Signaler
avatar
Lyyyyooonnn le 03/01/2026 à 17:32

bizarre on les a pas entendus broncher quand la Russie a envahi l’Ukraine 😅

Signaler Répondre
Signaler
Dystopie le 03/01/2026 à 17:23

Pour le coup, ils ont raison. Maduro devait tomber mais certainement pas par l’ingérence directe des États Unis ! C’est fini pour Trump, il ne pourra jamais plus dormir sur ses deux oreilles, jusqu’à la fin de ses jours.
Pour les neuneus habituels : non, je ne suis pas communiste. Essayez de vous servir de vos neurones.

Signaler
avatar
J6 le 03/01/2026 à 17:14

Pas nos oignons...assez de problèmes ici chez nous

Signaler
avatar
la seule politique efficace pour endiguer energiquement le trafic de drogue le 03/01/2026 à 17:11

c est celle de la cannoniere...on finira par s en rendre compte trop tard...bientot les cartels seront aussi forts que les etats parce qu ils en auront penetre les rouages..ne pas en etre conscients ,c est deserter en rase campagne sans tirer un seul boulet ....macron joue les "babettes s en va en guerre" en ukraine ,sans prendre conscience qu il existe aussi un nouveau front dans son propre pays qui empoisonne sa population...et annoncer un porte avion et deux sous marins ne seront guere efficaces pour remonter le rhone jusqu aux cartels dejà presents à lyon

Signaler
avatar
laure delyon le 03/01/2026 à 17:10

Ah encore une indignation de la France indignée,
marrant, ils ne s'indignent pour tous les sujets... dépend du vent politique en fait

Comment peuvent-ils soutenir le maintien en place d'un dictateur ? Ah oui, il se dit de gauche et est, apparemment, un baron de la drogue.
L'absence de droit à l'opposition, l'absence de liberté, cela ne les gène pas car c'est ce qu'ils rêvent de mettre en place en France.

Bien sûr la méthode est condamnable mais un dictateur de moins cela devrait réjouir tout le monde non ?
La démocratie va se mettre en route maintenant, mais pareil, ils sont pour la démocratie le temps d'essayer d'arriver au pouvoir mais la ferait disparaitre en cas de succès dans une grande élection.

QU'on les vire ces profiteurs de LFI, ils sont dangereux, manipulateurs et menteurs. C'est un danger, c'est en fait la France incendiaire

Signaler
avatar
Belami le 03/01/2026 à 17:08

LFi et le pc vont sortir le drapeau Venezuela ça nous changera du drapeau de la Palestine...

Signaler

