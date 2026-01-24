Métropolitaines 2026 : la France Insoumise désigne enfin son candidat à un mois et demi du premier tour

Difficile de peser dans la campagne sans candidat déclaré. Depuis des mois, la France Insoumise prétend faire mieux que les écologistes aux élections métropolitaines, mais sans tête de liste.
Anomalie désormais réparée, puisque ce vendredi, Florestan Groult a annoncé être celui qui représentera LFI et tentera de remporter la Métropole de Lyon les 15 et 22 mars.
Dans une interview au Progrès, l'actuel vice-président de Bruno Bernard chargé des Sports explique que son parti a eu besoin de temps pour le désigner, car il voulait au préalable "construire, à partir des communes, une nouvelle offre politique, sérieuse, chiffrée".
"On a l’ambition de retrouver des idéaux sociaux, déclare également Florestan Groult. Par exemple, là où Bruno Bernard conditionne la gratuité aux – de 18 ans, on va résolument sur la gratuité des transports pour tous d’ici la fin du mandat. Dès septembre, on la mettra en place pour les - de 25 ans. La gratuité également pour toutes et tous les jours de pollution".
Florestan Groult est aussi tête de liste d'Anaïs Belouassa-Cherifi, la députée LFI candidate aux municipales lyonnaises, briguant la mairie du 1er arrondissement.
Il a attendu les derniers sondages qui confirment que c’est fini, c’est perdu pour EELV
On a déjà eu Bouagga, Morin et consorts maintenant Lfistan Groult qu'a fait le 1er arrondissement pour mériter cette purge?Signaler Répondre
Je me suis toujours interrogé sur les gens qui adhéraient à ce parti.....
il y a 10 ans LFI avait quelques bonnes idées, le temps est passé par là
A un moment il faut ouvrir les yeux.Signaler Répondre
Pardon ? C’est un fonctionnaire territorial avec aucune expertise
Il n’a rien fait en 6 ans à la métropole ?
Il n’aime pas le sport pro ni les grands événements ?
Le pire ce sont ses idées et sa mentalité....Signaler Répondre
ça commence bien, il veut cumuler les mandats. l argent est bon à prendreSignaler Répondre
Et du RN aussi, comme cela la politique sera beaucoup plus vivableSignaler Répondre
Il a l'air heureux, pourtant son chef a bien expliqué que les blancs devaient être "remplacés"Signaler Répondre
Le pire pour la France. En 2027, on se débarrasse de ce parti.Signaler Répondre
