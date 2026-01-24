Politique

Métropolitaines 2026 : la France Insoumise désigne enfin son candidat à un mois et demi du premier tour

Métropolitaines 2026 : la France Insoumise désigne enfin son candidat à un mois et demi du premier tour
Florestan Groult sera le candidat de la France Insoumise aux élections métropolitaines 2026 - LyonMag

Il ne manquait plus que lui sur la ligne de départ.

Difficile de peser dans la campagne sans candidat déclaré. Depuis des mois, la France Insoumise prétend faire mieux que les écologistes aux élections métropolitaines, mais sans tête de liste.

Anomalie désormais réparée, puisque ce vendredi, Florestan Groult a annoncé être celui qui représentera LFI et tentera de remporter la Métropole de Lyon les 15 et 22 mars.

Dans une interview au Progrès, l'actuel vice-président de Bruno Bernard chargé des Sports explique que son parti a eu besoin de temps pour le désigner, car il voulait au préalable "construire, à partir des communes, une nouvelle offre politique, sérieuse, chiffrée".

"On a l’ambition de retrouver des idéaux sociaux, déclare également Florestan Groult. Par exemple, là où Bruno Bernard conditionne la gratuité aux – de 18 ans, on va résolument sur la gratuité des transports pour tous d’ici la fin du mandat. Dès septembre, on la mettra en place pour les - de 25 ans. La gratuité également pour toutes et tous les jours de pollution".

Florestan Groult est aussi tête de liste d'Anaïs Belouassa-Cherifi, la députée LFI candidate aux municipales lyonnaises, briguant la mairie du 1er arrondissement.

Tags :

métropolitaines 2026

Florestan Groult

LFI

23 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Marcel ROMBIER le 24/01/2026 à 15:53
C'est fait a écrit le 24/01/2026 à 13h43

on a trouvé plus crade que Grégory Pastèque et Bruno Bobard !!!!

Mais non c'est Grégory DOUCETTE et non pas PASTEQUE !!!!!!

Et pourquoi donc ? Bé passeque il nous raconte que des SALADES, pardi !!!!!!!!

Signaler Répondre
avatar
Un duel au sommet le 24/01/2026 à 15:51

Florestan contre Francis Lalanne , ça va faire des étincelles !

Signaler Répondre
avatar
Lyontoujours le 24/01/2026 à 15:20
KAKOU69 a écrit le 24/01/2026 à 12h03

C'est le Delogu Lyonnais ...!!

On a notre champion!!😂.

Signaler Répondre
avatar
Joubs le 24/01/2026 à 14:33

Même lui quitte les ecolos
Il a attendu les derniers sondages qui confirment que c’est fini, c’est perdu pour EELV

Signaler Répondre
avatar
C'est fait le 24/01/2026 à 13:43

on a trouvé plus crade que Grégory Pastèque et Bruno Bobard !!!!

Signaler Répondre
avatar
Oh non le 24/01/2026 à 13:42

On a déjà eu Bouagga, Morin et consorts maintenant Lfistan Groult qu'a fait le 1er arrondissement pour mériter cette purge?

Signaler Répondre
avatar
Michel ??? le 24/01/2026 à 13:16
Rihanna Siré a écrit le 24/01/2026 à 12h56

PFFFFF mon sentiment est dans mon pseudo ............ : encore un fantôche

Je me suis toujours interrogé sur les gens qui adhéraient à ce parti.....

il y a 10 ans LFI avait quelques bonnes idées, le temps est passé par là

...........................................

Le temps a passé
seules restent les pensées
et dans tes mains il ne reste plus rien....

( Comme chez LFI : c'est creux aucune valeur ajoutée... )

Si, vous en trouvez l'auteur, vous gagnez un post sur Lyon-Mag

Signaler Répondre
avatar
Les Fachos Incultes le 24/01/2026 à 13:09

Dernier arrivé, premier éliminé...

Signaler Répondre
avatar
lolotoooôooo le 24/01/2026 à 12:57
jesaistoutmoi a écrit le 24/01/2026 à 12h37

Ex candidat à Muflins, Groland

Ha ha ha, excellent :)

Signaler Répondre
avatar
Rihanna Siré le 24/01/2026 à 12:56

PFFFFF mon sentiment est dans mon pseudo ............ : encore un fantôche

Je me suis toujours interrogé sur les gens qui adhéraient à ce parti.....

il y a 10 ans LFI avait quelques bonnes idées, le temps est passé par là

Signaler Répondre
avatar
Un parti qui enfonce les gens dans le misérabilisme, non merci le 24/01/2026 à 12:55

A un moment il faut ouvrir les yeux.

Signaler Répondre
avatar
Bien dans son corps le 24/01/2026 à 12:54

Dynamique, élancé, souriant, véloce
Toutes les qualités sportives pour démarrer la campagne
Bravo lfi , une star sportive nationale à la tête de lyon
Pardon ? C’est un fonctionnaire territorial avec aucune expertise
Il n’a rien fait en 6 ans à la métropole ?
Il n’aime pas le sport pro ni les grands événements ?
Ben mît gars ça va vite dégager !

Signaler Répondre
avatar
jesaistoutmoi le 24/01/2026 à 12:37

Ex candidat à Muflins, Groland

Signaler Répondre
avatar
Front sanitaire 2026 le 24/01/2026 à 12:28
Jacques3 a écrit le 24/01/2026 à 11h18

Il a une bonne tête de gagnant ! 🤣🤣🤣

Le pire ce sont ses idées et sa mentalité....

Signaler Répondre
avatar
phil60 le 24/01/2026 à 12:25

ça commence bien, il veut cumuler les mandats. l argent est bon à prendre

Signaler Répondre
avatar
D.K le 24/01/2026 à 12:21

Oh la ! Voila un avenir radieux et prometteur pour la France 😂😂😂. Mais t’as aucune chance mon pauvre. Moins que gagner euro million !

Signaler Répondre
avatar
Alfred le 24/01/2026 à 12:16
AntiLFI a écrit le 24/01/2026 à 11h50

Le pire pour la France. En 2027, on se débarrasse de ce parti.

Et du RN aussi, comme cela la politique sera beaucoup plus vivable

Signaler Répondre
avatar
kleber le 24/01/2026 à 12:12
Jjhg a écrit le 24/01/2026 à 11h30

Il a bonne mine!

Il a l'air heureux, pourtant son chef a bien expliqué que les blancs devaient être "remplacés"

Signaler Répondre
avatar
KAKOU69 le 24/01/2026 à 12:03

C'est le Delogu Lyonnais ...!!

Signaler Répondre
avatar
AntiLFI le 24/01/2026 à 11:50

Le pire pour la France. En 2027, on se débarrasse de ce parti.

Signaler Répondre
avatar
Alfred le 24/01/2026 à 11:38

LFI : La France Imbécile

Signaler Répondre
avatar
Jjhg le 24/01/2026 à 11:30

Il a bonne mine!

Signaler Répondre
avatar
Jacques3 le 24/01/2026 à 11:18

Il a une bonne tête de gagnant ! 🤣🤣🤣

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.