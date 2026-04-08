Politique

Lyon : le PCF appelle à un rassemblement de soutien à Cuba place de la République

Lyon : le PCF appelle à un rassemblement de soutien à Cuba place de la République

La fédération du Rhône du Parti communiste français appelle à un rassemblement samedi 11 avril à Lyon pour dénoncer la situation à Cuba et réclamer la fin du blocus imposé à l’île. La mobilisation s’inscrit dans une initiative nationale du parti.

Le Parti communiste français du Rhône appelle à se mobiliser pour Cuba. La fédération départementale du parti organise un rassemblement samedi 11 avril à 14 heures place de la République à Lyon, dans le cadre d’une mobilisation nationale lancée par le PCF en soutien à l’île caribéenne.

Le parti estime que Cuba fait face à une aggravation de ses difficultés économiques et énergétiques, qu’il attribue au blocus américain et à de nouvelles mesures prises par l’administration de Donald Trump.

Le PCF évoque notamment un "blocus pétrolier" ayant des conséquences directes sur l’approvisionnement en énergie, les transports, les hôpitaux et les services publics cubains.

"Les black-out généralisés se multiplient et les habitants vivent sans électricité la plupart du temps", affirme la fédération du Rhône dans son appel à mobilisation.

Le rassemblement lyonnais s’inscrit dans une initiative organisée les 11 et 12 avril dans plusieurs villes françaises.

Le parti entend interpeller les autorités françaises et européennes sur la situation cubaine et réclame une prise de position plus ferme face aux États-Unis.

À Lyon, le rendez-vous est donné samedi place de la République pour cette mobilisation politique de soutien à Cuba portée par le PCF.

Tags :

pcf

cuba

8 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Dupon le 08/04/2026 à 18:50

Après la Palestine on passe à Cuba.
Avec le PCF au moins on voyage et on apprend la géographie.
Et après une petite manifestation pour la Corée du Nord. ?

Signaler Répondre
avatar
y veulent le 08/04/2026 à 18:47

rempailler fidel castro?

Signaler Répondre
avatar
oh là là le 08/04/2026 à 18:34

Mais ils n'étaient pas à la cave non ?

Signaler Répondre
avatar
ouf! le 08/04/2026 à 18:17

tous ceux qui sont allés à Cuba savent combien les Cubains aimeraient se débarrasser de leurs dictateurs. Le peuple Cubain souffre depuis trop longtemps du communisme. Les sanctions sont l’excuse pour justifier le désastre maintes fois démontré du communisme pour les populations.

Signaler Répondre
avatar
Camarades !!!! le 08/04/2026 à 17:54

Nous les Coco-munistes allons tous soutenir le paradis castriste et emmenons avec nous El Comandante Supremo de la révolution bolivarienne
Juan luc Melenchon de la Non Pasaran.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 08/04/2026 à 17:48

On les aurait presque oubliés ceux-là ;-)
Une petite manif et hop ils existent.

Signaler Répondre
avatar
Jacques20 le 08/04/2026 à 17:39

Quant aux drapeaux, ils ont ceux de tous les pays sauf celui de la France.

Signaler Répondre
avatar
Et Cuba maintenant le 08/04/2026 à 17:35

A quand un rassemblement pour denoncer la situation en France, et particulièrement des français ?

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.