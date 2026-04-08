Lyon : le PCF appelle à un rassemblement de soutien à Cuba place de la République

Le Parti communiste français du Rhône appelle à se mobiliser pour Cuba. La fédération départementale du parti organise un rassemblement samedi 11 avril à 14 heures place de la République à Lyon, dans le cadre d’une mobilisation nationale lancée par le PCF en soutien à l’île caribéenne.

Le parti estime que Cuba fait face à une aggravation de ses difficultés économiques et énergétiques, qu’il attribue au blocus américain et à de nouvelles mesures prises par l’administration de Donald Trump.

Le PCF évoque notamment un "blocus pétrolier" ayant des conséquences directes sur l’approvisionnement en énergie, les transports, les hôpitaux et les services publics cubains.

"Les black-out généralisés se multiplient et les habitants vivent sans électricité la plupart du temps", affirme la fédération du Rhône dans son appel à mobilisation.

Le rassemblement lyonnais s’inscrit dans une initiative organisée les 11 et 12 avril dans plusieurs villes françaises.

Le parti entend interpeller les autorités françaises et européennes sur la situation cubaine et réclame une prise de position plus ferme face aux États-Unis.

À Lyon, le rendez-vous est donné samedi place de la République pour cette mobilisation politique de soutien à Cuba portée par le PCF.