Fermeture des bureaux de Poste à Lyon : les communistes appellent à un rassemblement

Le PCF dénonce les fermetures progressives des différents bureaux de l'agglomération. "Les services publics sont le bien commun des citoyens. (…) Collectifs d'usagers, agents de la Poste, militants des partis du NFP, nous sommes nombreux à refuser cette logique de destruction du service public et à nous mobiliser pour l'arrêter", écrit le parti lyonnais dans un communiqué.

Les manifestants réclameront la réouverture des bureaux fermés, avec une "lettre au Père Noël".

Depuis 2020, six bureaux de Poste ont fermé à Lyon. Et d'ici 2026, ceux de Dauphiné et de Foch sont également promis à ce sort funeste.