Canicule : le PCF de Lyon demande à l’Etat la gratuité des transports et des piscines

Dans un communiqué de presse paru ce jeudi, le parti communiste français de la section de Lyon considère que le gouvernement ne prend pas cette canicule assez au sérieux. Pour faire ainsi face à ces chaleurs lourdes et intempestives, le parti politique considère que l’Etat doit prendre des mesures supplémentaires : "Rendre l’accès gratuit aux transports en commun dont la plupart sont climatisés et ainsi éviter au maximum l’usage des véhicules personnels, aux piscines et aux musées, qui sont des lieux souvent frais et de proximité." Si à Lyon, les piscines ne sont pas gratuites cet été en raison d’un manque de personnel, quatre musées sont cependant ouverts jusqu’à ce samedi inclus.

Par la même occasion, le PCF de Lyon demande également "d’étendre les horaires d’ouverture des bibliothèques, musées, piscines et parcs". Là aussi, ces mesures ont en partie été prises à Lyon puisque le parc de la Tête d’Or par exemple reste exceptionnellement ouvert jusqu’à 23h30.

L’Etat "asphyxie les collectivités"

Mais le parti communiste demande que ces actions soient réalisées sur l’ensemble du territoire et non dans quelques villes seulement. De plus, il est demandé à l’Etat de s’occuper des personnes les plus à risque : "En 10 ans, 5747 personnes sans domicile fixe sont mortes dans la rue dont un tiers entre juin et septembre."

Enfin, le gouvernement doit cesser "d’asphyxier les collectivités locales par des contraintes d’austérité budgétaire". De fait, le PCF demande à l’Etat de faire un pas en avant : "Plutôt que d’ignorer les hausses du coût de l’énergie qui impactent les budgets des collectivités et ont conduit des communes à fermer les lieux de baignade, il est temps que le gouvernement organise un plan national de développement des piscines, des parcs et jardins et des lieux de fraicheur de proximité."

Cependant, ces mesures dépendent principalement des collectivités, qu’il s’agisse des bibliothèques, des piscines ou des transports en commun. A Lyon, ce sont donc les écologistes qui ont le pouvoir de décision et si le PCF demande plus de mesures, ce sont à ces derniers qu’il faudrait véritablement s’adresser.