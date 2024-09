Hommage des communistes à Louis Lévêque : "Il croyait en la construction d’un monde meilleur"

Le PCF du Rhône rend hommage à celui qui "s'est mis au service de son parti et de sa ville avec enthousiasme, conviction et espérance".

"Louis était communiste et croyant. Il croyait notamment au bien commun, au vivre ensemble. Il croyait en la construction d’un monde meilleur où chacun et chacune aurait sa place, pourrait s’épanouir, être libre", écrit Aline Guitard, élue dans le 4e arrondissement de Lyon.

"Au-delà de ses fonctions, il était toujours un militant du quotidien : des rues de Mermoz où il aimait déambuler aux manifestations du 1er mai ou contre la réforme des retraites, il a continué jusqu’au bout à porter haut et fort l’exigence d’un monde meilleur, plus juste et qui protège les plus fragiles et les plus démunis. Nous sommes fiers d’avoir partagé durant toutes ces années les combats de Louis et espérons poursuivre son travail au service d’un monde meilleur… et d’une ville plus sociale et plus humaine", conclut-elle.