"Âgiste et sexiste" : les communistes critiquent le projet Presqu’île à vivre des Verts à Lyon

Cela n’empêche pas le parti au niveau local de faire entendre sa voix dissonante.

C’est le cas avec ce communiqué de presse très offensif d’Augustin Pesche, secrétaire de section du PCF, qui attaque le projet de Presqu’île à vivre. Et l’adjoint aux Sports du maire du 8e arrondissement de Lyon est peut-être même plus acerbe que l’opposition sur le sujet ! Pierre Oliver et ses accusations de bunkerisation font presque pâle figure face à ce qui va suivre.

Pour lui, la piétonnisation renforcée à venir pour la Presqu’île est un plan "à la fois validiste, âgiste et sexiste". On croirait entendre le maire évoquer le Tour de France !

Pour rappel, les écologistes souhaitent prolonger la piétonnisation de la rue de la République sur le dernier tronçon Cordeliers-Hôtel de Ville, empêcher les voitures d’emprunter la rue Grenette et instaurer une Zone à trafic limité.

Or, ce réaménagement à venir et qui fait l’objet d’un recours déposé par 19 commerçants et habitants du centre-ville de la capitale des Gaules va entraîner un chamboulement pour les lignes de bus également. Celles qui empruntaient la rue de la Ré et qui, demain, devront passer rue Grenette, pourraient connaitre des temps de parcours rallongés, tandis que les arrêts se retrouveront aussi plus loin des stations de métro.

"L’option retenue en créant un quadrilatère vierge de toute ligne forte de transport en commun de surface, pourrait avoir comme conséquence d’exclure violemment du cœur de Ville de nombreuses personnes connaissant des difficultés pour se déplacer. Supprimer l’accès des automobiles à la Presqu’île devrait au contraire s’accompagner d’un renforcement de l’offre de transports publics et d’un maillage plus étroit encore, pour permettre à toutes et à tous de pouvoir se déplacer sans difficultés !", s’énerve Augustin Pesche.

Le communiste conclut en faisant une prédiction qui risque de faire bondir ses alliés. Selon lui, le projet de Presqu’île à vivre va "transformer nos quartiers en des ghettos à personnes jeunes, en bonne santé, riches et sans enfant".