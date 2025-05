Augustin Pesche (PCF) : "On souhaite dessiner un chemin heureux pour Lyon"

Le PCF entend peser l'an prochain aux élections locales, pour faire de Lyon la capitale du bonheur, "une ambition qu'on a pour les Lyonnais", annonce Augustin Pesche. "On souhaite dessiner un chemin heureux", poursuit-il.

A travers cinq réunions publiques, les communistes veulent afficher une "volonté de construire là où la droite et le macronisme veulent détruire à la tronçonneuse". Ils entendent "construire de nouveaux services publics comme le droit aux vacances avec des centres aérés". Quid de l'argent nécessaire ? "Quand on ne veut rien faire, on parle de contraintes budgétaires", rétorque le secrétaire de section.

Le PCF portera également la gratuité des TCL, mais Bruno Bernard y est fermement opposé. "On arrivera à le faire changer d'avis", promet Augustin Pesche.

Candidats au premier tour ou unis avec la gauche ? "Les communistes peuvent proposer 221 noms pour avoir des listes partout. L'enjeu c'est plutôt de gagner", admet-il.

00:00 Lyon, capitale du bonheur

01:49 Programme pour 2026

05:00 Gratuité des TCL

05:37 Bilan des écologistes

07:23 Gauche unie

08:19 Olympique Lyonnais

10:02 Jean-Michel Aulas

11:02 Jeune Garde